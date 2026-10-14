https://ukraina.ru/20261014/skupayte-drova-sbivaytes-v-gruppy-kuleba-vydal-ukraintsam-pessimistichnuyu-instruktsiyu-po-vyzhivaniyu-1083802423.html

"Скупайте дрова, сбивайтесь в группы": Кулеба выдал украинцам пессимистичную инструкцию по выживанию

"Скупайте дрова, сбивайтесь в группы": Кулеба выдал украинцам пессимистичную инструкцию по выживанию - 14.10.2026 Украина.ру

"Скупайте дрова, сбивайтесь в группы": Кулеба выдал украинцам пессимистичную инструкцию по выживанию

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала TV-4 призвал сограждан уезжать на зиму в сельскую местность и закупать дрова, чтобы иметь шансы пережить грядущие холода

2026-10-14T13:03

2026-10-14T13:03

2026-10-14T13:03

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Экс-дипломат дал соответствующий совет всем, у кого есть хоть какая-то возможность, немедленно покинуть мегаполисы. Тем же, кто вынужден остаться в городских квартирах, Кулеба порекомендовал сбиваться в группы с соседями и друзьями, чтобы коллективно распределять обязанности в условиях дефицита базовых благ — заранее решать, кто пойдет за батарейками, а кто будет отвечать за поиск дизельного топлива и тех же дров. Сам бывший глава МИД еще в конце лета признался, что забил свои личные закрома крупами и топливом на случай самого худшего сценария.Подобные инструкции по выживанию звучат вполне логично на фоне официальной риторики Киева. Ранее украинский премьер-министр Сергей Корецкий объявил, что этот зимний сезон будет намного суровее всех предыдущих. Отраслевые специалисты высказываются еще жестче: по оценке энергетического эксперта Станислава Игнатьева, из-за критических разрушений инфраструктуры страну ждет самый тяжелый и беспрецедентный период с 2022 года.Подробнее о проблемах Киева - в материале "Защитить всё невозможно": что украинцы ждут от предстоящей зимы на сайте Украина.ру.

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