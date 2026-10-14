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Тяжелые последствия. Киев паникует из-за планов США перекрыть поток данных - Times

Тяжелые последствия. Киев паникует из-за планов США перекрыть поток данных - Times - 14.10.2026 Украина.ру

Тяжелые последствия. Киев паникует из-за планов США перекрыть поток данных - Times

Возможный отказ Вашингтона делиться информацией со спутников и передовых систем вызвал панические настроения в Киеве, пишет британская газета Times

2026-10-14T11:40

2026-10-14T11:40

2026-10-14T11:58

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Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в беседе с журналистами издания признал, что подобный шаг Белого дома обернется тяжелыми последствиями и создаст критические проблемы при проработке боевых задач ВСУ. Нардеп добавил, что надежды на европейские спецслужбы иллюзорны, поскольку те физически не способны оперативно и полностью перекрыть нехватку американских ресурсов.По сведениям телеканала CNN, соответствующие сигналы о готовности перекрыть информационный поток украинское руководство получило от Госдепартамента и Пентагона. Как признал позже Владимир Зеленский, украинские генералы уже получили предупреждение от американских военных о возможной приостановке работы каналов связи. Подробнее - в материале ВСУ ослепнут. Зеленский признал, что США грозят оставить Киев без разведки на сайте Украина.ру.

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новости, киев, вашингтон, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, пентагон