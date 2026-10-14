Тяжелые последствия. Киев паникует из-за планов США перекрыть поток данных - Times - 14.10.2026 Украина.ру
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Тяжелые последствия. Киев паникует из-за планов США перекрыть поток данных - Times
Тяжелые последствия. Киев паникует из-за планов США перекрыть поток данных - Times - 14.10.2026 Украина.ру
Тяжелые последствия. Киев паникует из-за планов США перекрыть поток данных - Times
Возможный отказ Вашингтона делиться информацией со спутников и передовых систем вызвал панические настроения в Киеве, пишет британская газета Times
2026-10-14T11:40
2026-10-14T11:58
новости
киев
вашингтон
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
пентагон
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Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в беседе с журналистами издания признал, что подобный шаг Белого дома обернется тяжелыми последствиями и создаст критические проблемы при проработке боевых задач ВСУ. Нардеп добавил, что надежды на европейские спецслужбы иллюзорны, поскольку те физически не способны оперативно и полностью перекрыть нехватку американских ресурсов.По сведениям телеканала CNN, соответствующие сигналы о готовности перекрыть информационный поток украинское руководство получило от Госдепартамента и Пентагона. Как признал позже Владимир Зеленский, украинские генералы уже получили предупреждение от американских военных о возможной приостановке работы каналов связи. Подробнее - в материале ВСУ ослепнут. Зеленский признал, что США грозят оставить Киев без разведки на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, вашингтон, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, пентагон
Новости, Киев, Вашингтон, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Пентагон

Тяжелые последствия. Киев паникует из-за планов США перекрыть поток данных - Times

11:40 14.10.2026 (обновлено: 11:58 14.10.2026)
 
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Возможный отказ Вашингтона делиться информацией со спутников и передовых систем вызвал панические настроения в Киеве, пишет британская газета Times
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в беседе с журналистами издания признал, что подобный шаг Белого дома обернется тяжелыми последствиями и создаст критические проблемы при проработке боевых задач ВСУ.
Нардеп добавил, что надежды на европейские спецслужбы иллюзорны, поскольку те физически не способны оперативно и полностью перекрыть нехватку американских ресурсов.
По сведениям телеканала CNN, соответствующие сигналы о готовности перекрыть информационный поток украинское руководство получило от Госдепартамента и Пентагона.
Как признал позже Владимир Зеленский, украинские генералы уже получили предупреждение от американских военных о возможной приостановке работы каналов связи.
Подробнее - в материале ВСУ ослепнут. Зеленский признал, что США грозят оставить Киев без разведки на сайте Украина.ру.
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