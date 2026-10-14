https://ukraina.ru/20261014/uzhe-vtoroy-raz-zelenskiy-priznal-chto-vashington-ostavil-ukrainu-bez-razvedki-i-svyazi-1083796704.html

"Уже второй раз": Зеленский признал, что Вашингтон оставил Украину без разведки и связи

"Уже второй раз": Зеленский признал, что Вашингтон оставил Украину без разведки и связи - 14.10.2026 Украина.ру

"Уже второй раз": Зеленский признал, что Вашингтон оставил Украину без разведки и связи

Американская сторона уже во второй раз не предупредила Украину об ударе баллистическими ракетами по Киеву. Об этом 14 октября заявил Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Канады Марком Карни.

2026-10-14T09:28

2026-10-14T09:28

2026-10-14T09:28

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"Проинформировал о российском ударе по Киеву и отсутствии предупреждения от партнёров о запуске баллистики. Уже второй раз Украина не была предупреждена", — написал Зеленский.Впервые об отсутствии предупреждений по баллистике на Украине заговорили ещё накануне, после удара по Киеву. При этом и Киев, и Вашингтон официально отрицали остановку потока разведданных от американцев.Западные СМИ ранее писали, что представители президента США Дональда Трампа потребовали от Киева прекратить наносить удары по российским НПЗ, намекнув, что США могут остановить передачу разведданных. Зеленский раскритиковал это предложение. На этом фоне на Украине ночью ограничили работу Starlink на скорости свыше 160 км/ч, из-за чего сорвался ряд важных боевых операций ВСУ. Об этом заявил волонтёр Сергей Стерненко.По его словам, терминалы теряют связь при превышении этой скорости. При этом обычные Starlink продолжают работать. Стерненко допускает, что ограничения могли быть введены компанией SpaceX по запросу администрации Трампа.Подтверждением его слов стало заявление советника главы киевского режима Сергея Бескрестнова, который признал, что SpaceX ночью ввела ограничения на работу "Starlink" для ВСУ. Они действуют на "военный пакет" услуг StarShield. Минобороны Украины не получило предварительного уведомления об этом, поэтому "ряд операций был сорван".Также накануне Зеленский дважды обвинил США в непредоставлении разведданных об атаках российской баллистики по Киеву. Тогда же глава Белого дома отрицал отказ от предоставления разведданных.О развитии отношений между Вашингтоном и Киевом — в публикации Зеленский раздражает Трампа, но дело не в нём. Чего на самом деле добиваются США.

https://ukraina.ru/20261014/zelenskiy-meshaet-trampu-ostanovyat-li-ssha-peredachu-razveddannykh-ukraine-1083786721.html

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новости, киев, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, стерненко, вооруженные силы украины, нпз