Ночной удар ВС РФ парализовал поезда в пяти областях Украины - 14.10.2026 Украина.ру
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Ночной удар ВС РФ парализовал поезда в пяти областях Украины
Ночной удар ВС РФ парализовал поезда в пяти областях Украины - 14.10.2026 Украина.ру
Ночной удар ВС РФ парализовал поезда в пяти областях Украины
Российские военные минувшей ночью нанесли масштабный удар по железнодорожной сети Украины, парализовав движение на ключевых направлениях сразу в пяти областях, посетовал руководитель компании "Укрзализныця" Александр Перцовский
2026-10-14T09:00
2026-10-14T09:27
украина
хмельницкий (город)
тернопольская область
укрзализныця
сво
спецоперация
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По сего словам, под прицелом оказались инфраструктурные объекты в Киевской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Прилеты зафиксированы по локомотивным и вагонным депо, ремонтным заводам, станциям и самому подвижному составу. Из-за серьезных разрушений и отключений электричества логистику пришлось экстренно переводить на резервные схемы.Отдельно Перцовский отметил, что из-за угрозы применения баллистических ракет полностью останавливалась работа Киевского железнодорожного узла.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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хмельницкий (город)
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украина, хмельницкий (город), тернопольская область, укрзализныця, сво, спецоперация
Украина, Хмельницкий (город), Тернопольская область, Укрзализныця, СВО, Спецоперация

Ночной удар ВС РФ парализовал поезда в пяти областях Украины

09:00 14.10.2026 (обновлено: 09:27 14.10.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРемонт железнодорожных путей в Забайкальском крае.
Ремонт железнодорожных путей в Забайкальском крае. - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Российские военные минувшей ночью нанесли масштабный удар по железнодорожной сети Украины, парализовав движение на ключевых направлениях сразу в пяти областях, посетовал руководитель компании "Укрзализныця" Александр Перцовский
По сего словам, под прицелом оказались инфраструктурные объекты в Киевской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Прилеты зафиксированы по локомотивным и вагонным депо, ремонтным заводам, станциям и самому подвижному составу.
Из-за серьезных разрушений и отключений электричества логистику пришлось экстренно переводить на резервные схемы.
Отдельно Перцовский отметил, что из-за угрозы применения баллистических ракет полностью останавливалась работа Киевского железнодорожного узла.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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УкраинаХмельницкий (город)Тернопольская областьУкрзализныцяСВОСпецоперация
 
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