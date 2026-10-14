https://ukraina.ru/20261014/nochnoy-udar-vs-rf-paralizoval-poezda-v-pyati-oblastyakh-ukrainy-1083796333.html

Ночной удар ВС РФ парализовал поезда в пяти областях Украины

Ночной удар ВС РФ парализовал поезда в пяти областях Украины - 14.10.2026 Украина.ру

Ночной удар ВС РФ парализовал поезда в пяти областях Украины

Российские военные минувшей ночью нанесли масштабный удар по железнодорожной сети Украины, парализовав движение на ключевых направлениях сразу в пяти областях, посетовал руководитель компании "Укрзализныця" Александр Перцовский

2026-10-14T09:00

2026-10-14T09:00

2026-10-14T09:27

украина

хмельницкий (город)

тернопольская область

укрзализныця

сво

спецоперация

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По сего словам, под прицелом оказались инфраструктурные объекты в Киевской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Прилеты зафиксированы по локомотивным и вагонным депо, ремонтным заводам, станциям и самому подвижному составу. Из-за серьезных разрушений и отключений электричества логистику пришлось экстренно переводить на резервные схемы.Отдельно Перцовский отметил, что из-за угрозы применения баллистических ракет полностью останавливалась работа Киевского железнодорожного узла.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

украина

хмельницкий (город)

тернопольская область

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украина, хмельницкий (город), тернопольская область, укрзализныця, сво, спецоперация