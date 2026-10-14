https://ukraina.ru/20261014/kiev-vnov-v-ogne-rakety-i-bespilotniki-byut-i-po-drugim-regionam-ukrainy-1083795576.html
Киев вновь в огне: баллистика и "Герани" бьют по регионам Украины
Киев вновь в огне: баллистика и "Герани" бьют по регионам Украины - 14.10.2026 Украина.ру
Киев вновь в огне: баллистика и "Герани" бьют по регионам Украины
Российская армия и ночью продолжала атаковать цели в Киеве и других регионах Украины. Передаём сводку на 7:30 мск 14 октября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
2026-10-14T07:43
2026-10-14T07:43
2026-10-14T07:50
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Ситуация с работой ПВО над Киевом вечером напомнила произошедшее накануне, когда прилёты баллистики застали украинских зенитчиков врасплох. И в эту ночь местные СМИ панически писали, что предварительной информации о пусках российских ракет снова не было. А официальные лица "выясняли обстоятельства".Отдельно упоминаются продолжающиеся удары по Хмельницкому, где ВС РФ в течение дня не менее 10 раз атаковали крупный логистический центр "Эпицентра" — последний, который уцелел после уничтожения складских комплексов в Киеве и Киевской области. По данным компании, на складе возникло пять масштабных пожаров, уничтоживших около 85% товаров.Что известно к этому часу?После полуночи стала поступать информация о плотной работе "Гераней" по целям в Луцке. Вражеские каналы отмечают, что данные БПЛА, вероятно, обладают камерой и дистанционным управлением.Также продолжались удары беспилотников по Хмельницкому, где сообщалось о поражении очередной АЗС.И, наконец, ранним утром в Киеве и области вновь завыли сирены тревоги — на столицу незалежной обрушились "Искандеры" и "Ониксы". По некоторым данным, общее число ракет в небе единовременно доходило до десяти.Среди целей российских ударов в киевском регионе, которые называли местные каналы, — подстанция "Киевская" в Наливайковке, ТЭЦ-5, ТЭС "Трипольская", объекты в районе Обухова.Местные паблики пишут, что после ударов в Киеве начались серьёзные перебои электроснабжения. По информации украинских СМИ, перебои возникли не только с электричеством, но и с водой. Позже стали распространятся видеосвидетельства о наступлении в столице полного блэкаута.Мэр Виталий Кличко подтвердил проблемы со светом из-за ударов по энергообъектам. ДТЕК сообщает об аварийных отключениях в пяти районах. Из-за повышенной воздушной угрозы для столицы, по указанию мониторинговой группы Укрзализныци, движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях временно приостановлено.Многочисленные взрывы также гремели в Харькове, где сообщают о поражении баллистикой объектов энергетики, в частности, ТЭС-5.Кроме того, ВС РФ отработали по целям в Днепропетровске, в Дубно Ровенской области, в районе Староконстантинов Хмельницкой области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261013/strashnyy-son-dlya-bankovoy-ukrainu-ostavili-bez-razveddannykh-itogi-13-oktyabrya-1083787310.html
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Киев вновь в огне: баллистика и "Герани" бьют по регионам Украины
07:43 14.10.2026 (обновлено: 07:50 14.10.2026)
Российская армия и ночью продолжала атаковать цели в Киеве и других регионах Украины. Передаём сводку на 7:30 мск 14 октября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
Ситуация с работой ПВО над Киевом вечером напомнила произошедшее накануне, когда прилёты баллистики застали украинских зенитчиков врасплох. И в эту ночь местные СМИ панически писали, что предварительной информации о пусках российских ракет снова не было. А официальные лица "выясняли обстоятельства".
Отдельно упоминаются продолжающиеся удары по Хмельницкому, где ВС РФ в течение дня не менее 10 раз атаковали крупный логистический центр "Эпицентра" — последний, который уцелел после уничтожения складских комплексов в Киеве и Киевской области. По данным компании, на складе возникло пять масштабных пожаров, уничтоживших около 85% товаров.
Что известно к этому часу?
После полуночи стала поступать информация о плотной работе "Гераней" по целям в Луцке. Вражеские каналы отмечают, что данные БПЛА, вероятно, обладают камерой и дистанционным управлением.
Также продолжались удары беспилотников по Хмельницкому, где сообщалось о поражении очередной АЗС.
И, наконец, ранним утром в Киеве и области вновь завыли сирены тревоги — на столицу незалежной обрушились "Искандеры" и "Ониксы". По некоторым данным, общее число ракет в небе единовременно доходило до десяти.
Среди целей российских ударов в киевском регионе, которые называли местные каналы, — подстанция "Киевская" в Наливайковке, ТЭЦ-5, ТЭС "Трипольская", объекты в районе Обухова.
Местные паблики пишут, что после ударов в Киеве начались серьёзные перебои электроснабжения. По информации украинских СМИ, перебои возникли не только с электричеством, но и с водой. Позже стали распространятся видеосвидетельства о наступлении в столице полного блэкаута.
Мэр Виталий Кличко подтвердил проблемы со светом из-за ударов по энергообъектам. ДТЕК сообщает об аварийных отключениях в пяти районах. Из-за повышенной воздушной угрозы для столицы, по указанию мониторинговой группы Укрзализныци, движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях временно приостановлено.
Многочисленные взрывы также гремели в Харькове, где сообщают о поражении баллистикой объектов энергетики, в частности, ТЭС-5.
Кроме того, ВС РФ отработали по целям в Днепропетровске, в Дубно Ровенской области, в районе Староконстантинов Хмельницкой области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.