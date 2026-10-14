https://ukraina.ru/20261014/russkiy-medichi-185-let-savve-mamontovu--1083714199.html

"Русский Медичи": 185 лет Савве Мамонтову

"Русский Медичи": 185 лет Савве Мамонтову - 14.10.2026 Украина.ру

"Русский Медичи": 185 лет Савве Мамонтову

Советская история несправедливо обошлась с именем Савва. Обычно вспоминали текстильного магната Савву Морозов и "морозовскую стачку" (о финансировании им большевиков старались не говорить). А вот Савва Мамонтов из истории вообще выпал – не соответствовал образу капиталиста. Между тем, представить себе русскую культуру без Мамонтова невозможно

2026-10-14T08:00

2026-10-14T08:00

2026-10-14T08:00

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Прежде всего – о фамилии. К древним хоботным она никакого отношения не имеет. Это имя (фамилия уже от имени) из святцев – в честь Св. Маманта Каппадокийского, которого на Руси именовали Мамонтием-Овчарником.Савва Иванович Мамонтов никакого отношения к овцам не имел. Родился он 14 октября 1841 года в городе Ялуторовске (ныне – Тюменская область) в семье богатейшего винного откупщика. В конце 1840-х годов семейство переехало в Москву.Мамонтов учился в гимназии, потом поступил на юрфак Петербургский университета и сразу же перевёлся в Москву, мотивируя это склонностью к туберкулёзу. Учился плохо. Известно, что вступительный экзамен по латыни сдавал при помощи подставного лица. Университет, насколько можно понять, не закончил, больше внимания уделяя театру и разгульной студенческой жизни.Отцу это всё надоело, тем более, что дальнейшая учёба была чревата политическими увлечениями и в 1862 году отправил сына получать деловой опыт в Закаспийском торговом товариществе в Баку. Оттуда тот направился в Персию, где провернул несколько удачных сделок.После возвращения с Востока отправился поправлять здоровье в Италию, где познакомился с дочерью московского шёлкопромышленника Елизаветой Сапожниковой, которая в 1865 году стала его женой.В 1869 году он получил в наследство долю в железнодорожном бизнесе и вскоре стал председателем правления Московско-Ярославской железной дороги. Первоначально эта железная дорога была самой короткой, вела только до Сергиева Посада. Мамонтов, при поддержке Сергея Витте, продлил дорогу сначала до Костромы и Кинешмы, а в 1897 году – до Архангельска*. Это проект в значительной степени способствовал освоению русской Арктики.В 1876-82 годах Мамонтов строит Донецкую каменноугольную железную дорогу, связавшую Луганск с Мариуполем. Из приазовских степей мамонтов привёз половецкую бабу, установленную в "Абрамцево".В 1890 году Донецкая дорога была выкуплена казной, а в качестве ответной услуги (не без участия Витте) Мамонтов взял в аренду у государства Невский судостроительный и механический завод в Петербурге. В промышленную империю Мамонтова входили также Николаевский металлургический завод в Иркутской губернии и вагоностроительный завод в Мытищах, построенный специально для нужд Северной железной дороги. По тем временам подряды на строительство железных дорог приносили сказочные прибыли, но сказочными были и риски. Тем более, что Мамонтов вёл игру на грани фола – современники оценили линии до Архангельска и Мариуполя только во время Первой Мировой войны. До этого эксперты сомневались в их окупаемости.Именно Мамонтов привлёк к оформлению железнодорожных станций архитектора Льва Кекушева (его наследие очень значительно – достаточно посмотреть на станции "Царицыно" или "Кубинка-1"). Кекушев начал перестройку Ярославского вокзала, которая был закончена Фёдором Шехтелем уже без участия Мамонтова.Мамонтов, унаследовав от отца коммерческие способности, с детства был человеком творческим, участвовал в любительских постановках. Марк Антокольский позже отмечал способности Мамонтова к лепке (меценат брал у него уроки). В Милане он пробовал себя в опере имел шансы сделать певческую карьеру. Он писал стихи и либретто к оперным постановкам.Значительную часть своих капиталов Мамонтов направил на поддержку отечественной культуры. В 1870 году он купил усадьбу "Абрамцево" неподалёку от Сергиева Посада. Усадьба и без этого уже отметилась в русской культуре – её владельцем был Сергей Аксаков, в гостях у которого бывали Иван Тургенев, Михаил Щепкин, Михаил Погодин, подолгу гостил Николай Гоголь.Мамонтов же собрал вокруг себя уникальный художественный коллектив, получивший название "Абрамцевский кружок". Достаточно упомянуть несколько связанных с этим местом шедевров:- "Девочка с персиками" Валентина Серова – портрет Веры Саввичны Мамонтовой в столовой усадьбы (сейчас угол комнаты выглядит так же, как в 1887 году – только керамика на стене другая);- "Алёнушка" Виктора Васнецова – написана в усадьбе "Ахтырка" неподалёку;- "Видение отроку Варфоломею" Михаила Нестерова – написана возле главного здания усадьбы;- Илья Репин писал здесь эскизы к картинам "Крестный ход в Курской губернии", "Не ждали", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Арест пропагандиста".По проекту Виктора Васнецова на территории усадьбы была построена беседка "Избушка на курьих ножках", а по совместному с Василием Поленовым проекту – церковь Спаса Нерукотворного. Росписи и иконы для неё также были выполнены членами кружка.На территории усадьбы также была построена изразцовая мастерская для Михаила Врубеля. Этими изразцами оформлена "Скамейка Врубеля" в усадьбе, нередки они и в оформлении модерновых шедевров Москвы (например – "Дома Перцовой" на Пречистенке).Посредством Мамонтова Витте заказал Врубелю панно "Принцесса Грёза" и "Микула Селянинович" для Нижегородской выставки 1896 года. Второе было утрачено, а первое сохранилось само и в керамическом исполнении украсило фасад построенной по инициативе Мамонтова гостиницы "Метрополь". А по заказу Мамонтова, и после совместного с ним путешествия, Константин Коровин написал панно "Кит", "Северное сияние", "Лов рыбы", "Охота на моржей" для павильона "Крайний Север". Позже эти панно украсили вестибюль Ярославского вокзала.Огромную роль сыграл Мамонтов в истории российского театра. Именно театр Мамонтова оказался не слишком удачным, хотя в нём играли европейские звёзды, а вот частная опера Мамонтова запомнилась современникам множеством интереснейших постановок, в оформлении которых участвовали уже упомянутые Васнецов и Врубель. Впрочем, достаточно того, что именно в этой опера взошла звезда великого Фёдора Шаляпина, который признавал – "Савве Ивановичу я обязан своей славой". Вторым дирижёром в опере одно время работал молодой Сергей Рахманинов. Этот период связан с периодом семейного разлада у Мамонтова, которого угораздило влюбиться в актрису Татьяну Любатович.Мамонтов финансировал издание журнала "Мир искусств", принадлежавший одноимённому художественному объединению и редактировавшийся Сергеем Дягилевым.Мамонтов обладал способностью создавать необходимые условия для творчества, что было вовсе непросто, если учесть, что под его крылом находился такой своеобразный персонаж как Врубель – многие современники считают, что как бы не Мамонтов, Врубель значительно раньше попал в психиатрическую больницу. Васнецов писал:"В нём была какая-то электрическая струя, зажигающая энергию окружающих. Бог дал ему особый дар возбуждать творчество других".В 1898 году у Мамонтова начались финансовые проблемы – не смог расплатиться с кредитами. А 1899 году ему было отказано в государственном финансировании, а также отозвана концессия на строительство железной дороги до Вологды и Вятки. Современники полагали, что он пал жертвой интриг, центральную роль в которых играл Витте.Проведённая минфином проверка выявила серьёзные нарушения – за счёт железнодорожного общества в период с 1890 по 1898 год финансировалась реконструкция принадлежавших Мамонтову заводов, что было запрещено законом. В сентябре 1899 года Мамонтов был арестован и находился в тюрьме до начала 1900 года.Летом 1900 года состоялся суд. Мамонтова защищал блистательный Фёдор Плевако:"Я не возношу на пьедестал Савву Ивановича. Он – не герой, не образец. Но я оспариваю обвинение в том, что он умышленный хищник чужого. Ущербы его ошибок – не плоды преступления. Он погиб от нетерпения тех, кто быстро пожинали плоды его удач, но были слабопамятны, когда пошатнулся подсудимый".Мамонтов был оправдан по уголовным обвинениям, но был признан неисправным должником, его имущество было распродано за долги. Индустриальные активы в основном попали в казну. Существуют противоположные мнения – и что Витте целенаправленно довёл Мамонтова до банкротства, чтобы передать активы государству не тратя денег, и что Мамонтов сам увлёкся, а Витте спасал уцелевшее. Так или иначе Витте не дал себе труда оправдаться – в своих мемуарах он Мамонтова ни одним словом не упомянул, хотя там, например, описывается совместное путешествие по Русскому Северу.Последние годы жизни Мамонтов провёл в небольшой усадьбе неподалёку от Бутырской тюрьмы, куда перенёс с Абрамцево гончарную мастерскую, дававшую ему средства к существованию. С женой он окончательно разошёлся. Компанию ему составляла учительница из Торжка Евгения Решетилова – подруга родной сестры Татьяны Любатович.Савва Мамонтов скончался 6 апреля 1918 года, пережив жену, дочь Веру и сыновей Сергея и Андрея. Похоронен он в Абрамцево – рядом с церковью. Третий сын, Всеволод, в 1950 году опубликовал "Воспоминания о русских художниках", в которых напомнил о меценатстве отца, а дочь Александра до смерти в 1952 году была хранительницей музея в Абрамцево (создан в 1919 году)**.* Сейчас это длиннейшая в мире железнодорожная магистраль – с Ярославского вокзала отходят поезда во Владивосток, до которого более 9 тыс. км.** Если сложить первые буквы имён детей по старшинству, то получится имя Савва. Своеобразное у человека было чувство юмора…

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история, москва, мариуполь, ялуторовск, сергиев посад, валентин серов, xix век, 1900-е, русская культура, культурное наследие, железная дорога, художник, опера, благотворительность, арктика, архитектура