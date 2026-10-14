Военная разведка РФ запустила чат-бот для спасения украинцев
12:29 14.10.2026 (обновлено: 12:32 14.10.2026)
© Фото : скриншот видео
© Фото : скриншот видео
Военная разведка России запустила телеграм-бот для украинцев, призвав их помочь остановить конфликт, и пообещала вознаграждение за сотрудничество
Инициатива сопровождается видеороликом, в котором ведомство напоминает о временах процветания Украины в составе СССР, общей истории и ценностях братских народов.
В обращении подчеркивается, что переворот 2013 года, запущенный Западом под лозунгами свободы, в итоге привел к разделению близких и боевым действиям.
Украинцев призвали противостоять элитам, отправляющим их родственников на убой ради собственного обогащения.
Видеоролик наглядно показывает, перед каким выбором сейчас стоят простые люди. По сюжету, украинская семья, вынужденная прятаться в подвале, в глубине души помнит о дружбе с русскими, но оказывается ослеплена и буквально опутана змеем с символикой НАТО и ЕС. Как только герои находят в себе силы и сбрасывают змея, главу семейства прямо на улице настигает жесткая принудительная мобилизация. Осознав, что киевские власти отправляют мужчин на убой, женщина пишет в российский чат-бот, чтобы спасти свою семью.
Подробнее о мобилизации - в материале Опекунов на фронт, инвалидов – на произвол судьбы. На Украине вводят новые правила мобилизации на сайте Украина.ру.
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