Военная разведка РФ запустила чат-бот для спасения украинцев - 14.10.2026 Украина.ру
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Военная разведка РФ запустила чат-бот для спасения украинцев
Военная разведка РФ запустила чат-бот для спасения украинцев - 14.10.2026 Украина.ру
Военная разведка РФ запустила чат-бот для спасения украинцев
Военная разведка России запустила телеграм-бот для украинцев, призвав их помочь остановить конфликт, и пообещала вознаграждение за сотрудничество
2026-10-14T12:29
2026-10-14T12:32
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Инициатива сопровождается видеороликом, в котором ведомство напоминает о временах процветания Украины в составе СССР, общей истории и ценностях братских народов. В обращении подчеркивается, что переворот 2013 года, запущенный Западом под лозунгами свободы, в итоге привел к разделению близких и боевым действиям. Украинцев призвали противостоять элитам, отправляющим их родственников на убой ради собственного обогащения.Видеоролик наглядно показывает, перед каким выбором сейчас стоят простые люди. По сюжету, украинская семья, вынужденная прятаться в подвале, в глубине души помнит о дружбе с русскими, но оказывается ослеплена и буквально опутана змеем с символикой НАТО и ЕС. Как только герои находят в себе силы и сбрасывают змея, главу семейства прямо на улице настигает жесткая принудительная мобилизация. Осознав, что киевские власти отправляют мужчин на убой, женщина пишет в российский чат-бот, чтобы спасти свою семью.Подробнее о мобилизации - в материале Опекунов на фронт, инвалидов – на произвол судьбы. На Украине вводят новые правила мобилизации на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Россия, СССР, Украина, НАТО, ЕС, Украина.ру

Военная разведка РФ запустила чат-бот для спасения украинцев

12:29 14.10.2026 (обновлено: 12:32 14.10.2026)
 
© Фото : скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© Фото : скриншот видео
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Военная разведка России запустила телеграм-бот для украинцев, призвав их помочь остановить конфликт, и пообещала вознаграждение за сотрудничество
Инициатива сопровождается видеороликом, в котором ведомство напоминает о временах процветания Украины в составе СССР, общей истории и ценностях братских народов.
В обращении подчеркивается, что переворот 2013 года, запущенный Западом под лозунгами свободы, в итоге привел к разделению близких и боевым действиям.
Украинцев призвали противостоять элитам, отправляющим их родственников на убой ради собственного обогащения.
Видеоролик наглядно показывает, перед каким выбором сейчас стоят простые люди. По сюжету, украинская семья, вынужденная прятаться в подвале, в глубине души помнит о дружбе с русскими, но оказывается ослеплена и буквально опутана змеем с символикой НАТО и ЕС. Как только герои находят в себе силы и сбрасывают змея, главу семейства прямо на улице настигает жесткая принудительная мобилизация. Осознав, что киевские власти отправляют мужчин на убой, женщина пишет в российский чат-бот, чтобы спасти свою семью.
Подробнее о мобилизации - в материале Опекунов на фронт, инвалидов – на произвол судьбы. На Украине вводят новые правила мобилизации на сайте Украина.ру.
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