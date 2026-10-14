С Трампом не прокатит: экс-депутат ЕП объяснил, почему Европа терпит выходки Зеленского - 14.10.2026 Украина.ру
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С Трампом не прокатит: экс-депутат ЕП объяснил, почему Европа терпит выходки Зеленского
С Трампом не прокатит: экс-депутат ЕП объяснил, почему Европа терпит выходки Зеленского - 14.10.2026 Украина.ру
С Трампом не прокатит: экс-депутат ЕП объяснил, почему Европа терпит выходки Зеленского
Европейские политики "терпеливо сносят вызывающее поведение" Владимира Зеленского, поскольку украинский конфликт им выгоден. Об этом в интервью RT 14 октября заявил бывший депутат Европарламента Гуннар Бек
2026-10-14T10:04
2026-10-14T10:04
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европарламент
rt
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По его словам, европейские элиты используют украинский конфликт как прикрытие для собственных провалов.При этом он предупредил Зеленского, что с США такие методы не сработают."Но в случае с [главой Белого дома Дональдом] Трампом я бы посоветовал Зеленскому быть осторожнее. Он дурак, если считает, что с президентом США может вести себя так же", — подчеркнул бывший евродепутат.Как отмечал ранее The Atlantic, в глазах Трампа Зеленский по-прежнему остаётся главным препятствием на пути к мирному урегулированию. По данным издания, американский президент видит в нём помеху и для получения Нобелевской премии мира, а сделка США и России по дизельному топливу застала Киев врасплох.Между тем Зеленский признал, что Вашингтон оставил Украину без разведки и связи. По его словам, американская сторона уже во второй раз не предупредила Украину об ударе баллистическими ракетами по Киеву.
https://ukraina.ru/20261014/zelenskiy-razdrazhaet-trampa-no-delo-ne-v-nm-chego-na-samom-dele-dobivayutsya-ssha-1083789982.html
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, европарламент, rt
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Европарламент, RT

С Трампом не прокатит: экс-депутат ЕП объяснил, почему Европа терпит выходки Зеленского

10:04 14.10.2026
 
© REUTERS / Kylie Cooper Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН
 Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
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Европейские политики "терпеливо сносят вызывающее поведение" Владимира Зеленского, поскольку украинский конфликт им выгоден. Об этом в интервью RT 14 октября заявил бывший депутат Европарламента Гуннар Бек
По его словам, европейские элиты используют украинский конфликт как прикрытие для собственных провалов.
"Войну на Украине они винят во многих бедах, которые сами же спровоцировали своей нелепой энергетической и зелёной политикой, а также массовой миграцией", — отметил Бек.
При этом он предупредил Зеленского, что с США такие методы не сработают.
"Но в случае с [главой Белого дома Дональдом] Трампом я бы посоветовал Зеленскому быть осторожнее. Он дурак, если считает, что с президентом США может вести себя так же", — подчеркнул бывший евродепутат.
Как отмечал ранее The Atlantic, в глазах Трампа Зеленский по-прежнему остаётся главным препятствием на пути к мирному урегулированию. По данным издания, американский президент видит в нём помеху и для получения Нобелевской премии мира, а сделка США и России по дизельному топливу застала Киев врасплох.
Президент США Дональд Трамп выступает на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
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Зеленский раздражает Трампа, но дело не в нём. Чего на самом деле добиваются СШАНетривиальность, эмоциональность и склонность к резким высказываниям президента США Дональда Трампа всем давно знакомы, однако нынешняя волна обострений в отношениях с Киевом вызвала крайне острую реакцию американской общественности
Между тем Зеленский признал, что Вашингтон оставил Украину без разведки и связи. По его словам, американская сторона уже во второй раз не предупредила Украину об ударе баллистическими ракетами по Киеву.
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