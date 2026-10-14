С Трампом не прокатит: экс-депутат ЕП объяснил, почему Европа терпит выходки Зеленского

Зеленский раздражает Трампа, но дело не в нём. Чего на самом деле добиваются США

Нетривиальность, эмоциональность и склонность к резким высказываниям президента США Дональда Трампа всем давно знакомы, однако нынешняя волна обострений в отношениях с Киевом вызвала крайне острую реакцию американской общественности