С Трампом не прокатит: экс-депутат ЕП объяснил, почему Европа терпит выходки Зеленского
© REUTERS / Kylie Cooper Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН
© REUTERS / Kylie Cooper
Европейские политики "терпеливо сносят вызывающее поведение" Владимира Зеленского, поскольку украинский конфликт им выгоден. Об этом в интервью RT 14 октября заявил бывший депутат Европарламента Гуннар Бек
По его словам, европейские элиты используют украинский конфликт как прикрытие для собственных провалов.
"Войну на Украине они винят во многих бедах, которые сами же спровоцировали своей нелепой энергетической и зелёной политикой, а также массовой миграцией", — отметил Бек.
При этом он предупредил Зеленского, что с США такие методы не сработают.
"Но в случае с [главой Белого дома Дональдом] Трампом я бы посоветовал Зеленскому быть осторожнее. Он дурак, если считает, что с президентом США может вести себя так же", — подчеркнул бывший евродепутат.
Как отмечал ранее The Atlantic, в глазах Трампа Зеленский по-прежнему остаётся главным препятствием на пути к мирному урегулированию. По данным издания, американский президент видит в нём помеху и для получения Нобелевской премии мира, а сделка США и России по дизельному топливу застала Киев врасплох.
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