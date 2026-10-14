https://ukraina.ru/20261014/masku--oskorbleniya-sternenko--voprosy-ukraintsy-razvolnovalis-iz-za-starlink-1083798003.html

Маску — оскорбления, Стерненко — вопросы: украинцы разволновались из-за Starlink

Маску — оскорбления, Стерненко — вопросы: украинцы разволновались из-за Starlink - 14.10.2026 Украина.ру

Маску — оскорбления, Стерненко — вопросы: украинцы разволновались из-за Starlink

На Украине сообщили об ограничении на работу спутников Starlink. Украинцы оскорбляют Илона Маска и задают вопросы "родным" волонтёрам о деньгах, потраченных на обеспечение космической связи

2026-10-14T11:41

2026-10-14T11:41

2026-10-14T11:41

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Один из первых сообщивших об ограничении на работу спутников Starlink для ВСУ стал одиозный украинский волонтёр-националист, экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко."Поступают сообщения от военных, что для наших операторов только что было усилено ограничение по использованию терминалов спутниковой связи Starlink. Скорость, после которой связь начинает пропадать — 60-70 км/ч", — написал Стерненко в своём телеграм-канале.За час с небольшим до этого он же сообщал о введённых ограничениях."Сегодня ночью была ограничена работа терминалов Starlink. В движении при скорости свыше 160 км/ч начала пропадать связь. Из-за этого был сорван ряд важных миссий. Вероятно, компания SpaceX прибегла к таким мерам по запросу администрации Трампа. Обычные терминалы спутниковой связи сейчас работают", — писал Стерненко в 08:17.Эти новости пришлись не по духу украинцам. В комментариях к записям владельца SpaceX Илона Маска развернулась травля американского бизнесмена."Нацистская ....", — писал один из пользователей.Другой стращал Маска и Трампа ответственностью."Однажды (и это не пустые пожелания) вы и вся остальная часть MAGA-стаи понесёте ответственность за свои действия, и ваша империя в конечном итоге будет разрушена", — заявлял он.Кто-то и вовсе называл Маска "пророссийским".Негодовали в комментариях и самого Стерненко."Гаранты-[негодяи], нужно свой с европейцами сделать", — писал один из комментаторов.Ему тотчас же ответил другой."С Притулой", — указал он.Сергей Притула — ещё один украинский волонтёр, оскандалившийся тем, что собирал на спутник для Украины. Позднее оказалось, что Притула завысил цены на покупку спутника. Украинцы собрали 16 млн долларов. Позднее спутник сгорел в плотных слоях атмосферы.Нового собственного спутника у Украины так и не появилось. Примечательно, что аналогичные сборы проводил и Стерненко. И тут и к нему возникли вопросы. Однако эти комментарии были оперативно удалены.Украинцы не впервые жёстко критикуют Маска. Так, в 2022 году жена советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка* Мелания попыталась "указать на место" американскому бизнесмену."Твоё дело "Старлинки" давать и завалить [лицо]", — заявила она в адрес Маска.Такую реакцию у неё вызвали слова миллиардера о том, что Крым нужно признать российским, а на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей провести новые референдумы о воссоединении с Россией, но под наблюдением ООН.Нынешнее ограничение на работу терминалов Starlink эксперты связывают с поведением Владимира Зеленского, который, несмотря на требования США, не перестал бить по российским НПЗ. Более того, Зеленский активно включился в промежуточные выборы в Конгресс США и стал критиковать нынешнюю американскую администрацию.

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новости, украина, сша, крым, илон маск, вооруженные силы украины, офис президента, стерненко