https://ukraina.ru/20261014/masku--oskorbleniya-sternenko--voprosy-ukraintsy-razvolnovalis-iz-za-starlink-1083798003.html
Маску — оскорбления, Стерненко — вопросы: украинцы разволновались из-за Starlink
Маску — оскорбления, Стерненко — вопросы: украинцы разволновались из-за Starlink - 14.10.2026 Украина.ру
Маску — оскорбления, Стерненко — вопросы: украинцы разволновались из-за Starlink
На Украине сообщили об ограничении на работу спутников Starlink. Украинцы оскорбляют Илона Маска и задают вопросы "родным" волонтёрам о деньгах, потраченных на обеспечение космической связи
2026-10-14T11:41
2026-10-14T11:41
2026-10-14T11:41
новости
украина
сша
крым
илон маск
вооруженные силы украины
офис президента
стерненко
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Один из первых сообщивших об ограничении на работу спутников Starlink для ВСУ стал одиозный украинский волонтёр-националист, экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко."Поступают сообщения от военных, что для наших операторов только что было усилено ограничение по использованию терминалов спутниковой связи Starlink. Скорость, после которой связь начинает пропадать — 60-70 км/ч", — написал Стерненко в своём телеграм-канале.За час с небольшим до этого он же сообщал о введённых ограничениях."Сегодня ночью была ограничена работа терминалов Starlink. В движении при скорости свыше 160 км/ч начала пропадать связь. Из-за этого был сорван ряд важных миссий. Вероятно, компания SpaceX прибегла к таким мерам по запросу администрации Трампа. Обычные терминалы спутниковой связи сейчас работают", — писал Стерненко в 08:17.Эти новости пришлись не по духу украинцам. В комментариях к записям владельца SpaceX Илона Маска развернулась травля американского бизнесмена."Нацистская ....", — писал один из пользователей.Другой стращал Маска и Трампа ответственностью."Однажды (и это не пустые пожелания) вы и вся остальная часть MAGA-стаи понесёте ответственность за свои действия, и ваша империя в конечном итоге будет разрушена", — заявлял он.Кто-то и вовсе называл Маска "пророссийским".Негодовали в комментариях и самого Стерненко."Гаранты-[негодяи], нужно свой с европейцами сделать", — писал один из комментаторов.Ему тотчас же ответил другой."С Притулой", — указал он.Сергей Притула — ещё один украинский волонтёр, оскандалившийся тем, что собирал на спутник для Украины. Позднее оказалось, что Притула завысил цены на покупку спутника. Украинцы собрали 16 млн долларов. Позднее спутник сгорел в плотных слоях атмосферы.Нового собственного спутника у Украины так и не появилось. Примечательно, что аналогичные сборы проводил и Стерненко. И тут и к нему возникли вопросы. Однако эти комментарии были оперативно удалены.Украинцы не впервые жёстко критикуют Маска. Так, в 2022 году жена советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка* Мелания попыталась "указать на место" американскому бизнесмену."Твоё дело "Старлинки" давать и завалить [лицо]", — заявила она в адрес Маска.Такую реакцию у неё вызвали слова миллиардера о том, что Крым нужно признать российским, а на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей провести новые референдумы о воссоединении с Россией, но под наблюдением ООН.Нынешнее ограничение на работу терминалов Starlink эксперты связывают с поведением Владимира Зеленского, который, несмотря на требования США, не перестал бить по российским НПЗ. Более того, Зеленский активно включился в промежуточные выборы в Конгресс США и стал критиковать нынешнюю американскую администрацию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, крым, илон маск, вооруженные силы украины, офис президента, стерненко
Маску — оскорбления, Стерненко — вопросы: украинцы разволновались из-за Starlink
На Украине сообщили об ограничении на работу спутников Starlink. Украинцы оскорбляют Илона Маска и задают вопросы "родным" волонтёрам о деньгах, потраченных на обеспечение космической связи
Один из первых сообщивших об ограничении на работу спутников Starlink для ВСУ стал одиозный украинский волонтёр-националист, экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
"Поступают сообщения от военных, что для наших операторов только что было усилено ограничение по использованию терминалов спутниковой связи Starlink. Скорость, после которой связь начинает пропадать — 60-70 км/ч", — написал Стерненко в своём телеграм-канале.
За час с небольшим до этого он же сообщал о введённых ограничениях.
"Сегодня ночью была ограничена работа терминалов Starlink. В движении при скорости свыше 160 км/ч начала пропадать связь. Из-за этого был сорван ряд важных миссий. Вероятно, компания SpaceX прибегла к таким мерам по запросу администрации Трампа. Обычные терминалы спутниковой связи сейчас работают", — писал Стерненко в 08:17.
Эти новости пришлись не по духу украинцам. В комментариях к записям владельца SpaceX Илона Маска развернулась травля американского бизнесмена.
"Нацистская ....", — писал один из пользователей.
Другой стращал Маска и Трампа ответственностью.
"Однажды (и это не пустые пожелания) вы и вся остальная часть MAGA-стаи понесёте ответственность за свои действия, и ваша империя в конечном итоге будет разрушена", — заявлял он.
Кто-то и вовсе называл Маска "пророссийским".
Негодовали в комментариях и самого Стерненко.
"Гаранты-[негодяи], нужно свой с европейцами сделать", — писал один из комментаторов.
Ему тотчас же ответил другой.
"С Притулой", — указал он.
Сергей Притула — ещё один украинский волонтёр, оскандалившийся тем, что собирал на спутник для Украины. Позднее оказалось, что Притула завысил цены на покупку спутника. Украинцы собрали 16 млн долларов. Позднее спутник сгорел в плотных слоях атмосферы.
Нового собственного спутника у Украины так и не появилось. Примечательно, что аналогичные сборы проводил и Стерненко. И тут и к нему возникли вопросы. Однако эти комментарии были оперативно удалены.
Украинцы не впервые жёстко критикуют Маска. Так, в 2022 году жена советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка* Мелания попыталась "указать на место" американскому бизнесмену.
"Твоё дело "Старлинки" давать и завалить [лицо]", — заявила она в адрес Маска.
Такую реакцию у неё вызвали слова миллиардера о том, что Крым нужно признать российским, а на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей провести новые референдумы о воссоединении с Россией, но под наблюдением ООН.
Нынешнее ограничение на работу терминалов Starlink эксперты связывают с поведением Владимира Зеленского, который, несмотря на требования США, не перестал бить по российским НПЗ. Более того, Зеленский активно включился в промежуточные выборы в Конгресс США и стал критиковать нынешнюю американскую администрацию.