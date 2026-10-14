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Обиделся за Америку: Зеленский связал блэкаут в Киеве с "неуважением" России к Трампу

Обиделся за Америку: Зеленский связал блэкаут в Киеве с "неуважением" России к Трампу - 14.10.2026 Украина.ру

Обиделся за Америку: Зеленский связал блэкаут в Киеве с "неуважением" России к Трампу

Владимир Зеленский назвал ночные удары ВС РФ по энергообъектам Киева и Харькова "демонстративным неуважением России к Америке" и лично к позиции Дональда Трампа

2026-10-14T10:07

2026-10-14T10:07

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Он посетовал, что в результате атак без света остались около 600 тысяч человек. По версии Зеленского, Москва сознательно нанесла баллистический удар по инфраструктуре, в отношении которой президент США якобы ранее определил прекращение огня. Позже Зеленский добавил, что под удар попали не только 26 объектов электроэнергетического комплекса, но и четыре объекта нефтегазового сектора (какие именно — не уточняется). При этом украинский премьер Сергей Корецкий подтвердил атаки на все три киевские ТЭЦ, а также на критически важную инфраструктуру в Киевской области, обеспечивающую снабжение столицы и центральных регионов.На этом основании Зеленский призвал Белый дом отреагировать и ввести против РФ новые жесткие санкции.Однако эти утверждения Киева заметно расходятся с публичной позицией Вашингтона. На прошлой неделе Трамп призывал остановить налеты исключительно на нефтеперерабатывающие заводы. В США считают украинские атаки на НПЗ и российские удары по ТЭЦ неравноценными, поэтому американская сторона не планировала объединять их в общее соглашение о перемирии.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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