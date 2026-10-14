Обиделся за Америку: Зеленский связал блэкаут в Киеве с "неуважением" России к Трампу - 14.10.2026 Украина.ру
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Обиделся за Америку: Зеленский связал блэкаут в Киеве с "неуважением" России к Трампу
Обиделся за Америку: Зеленский связал блэкаут в Киеве с "неуважением" России к Трампу - 14.10.2026 Украина.ру
Обиделся за Америку: Зеленский связал блэкаут в Киеве с "неуважением" России к Трампу
Владимир Зеленский назвал ночные удары ВС РФ по энергообъектам Киева и Харькова "демонстративным неуважением России к Америке" и лично к позиции Дональда Трампа
2026-10-14T10:07
2026-10-14T10:50
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Он посетовал, что в результате атак без света остались около 600 тысяч человек. По версии Зеленского, Москва сознательно нанесла баллистический удар по инфраструктуре, в отношении которой президент США якобы ранее определил прекращение огня. Позже Зеленский добавил, что под удар попали не только 26 объектов электроэнергетического комплекса, но и четыре объекта нефтегазового сектора (какие именно — не уточняется). При этом украинский премьер Сергей Корецкий подтвердил атаки на все три киевские ТЭЦ, а также на критически важную инфраструктуру в Киевской области, обеспечивающую снабжение столицы и центральных регионов.На этом основании Зеленский призвал Белый дом отреагировать и ввести против РФ новые жесткие санкции.Однако эти утверждения Киева заметно расходятся с публичной позицией Вашингтона. На прошлой неделе Трамп призывал остановить налеты исключительно на нефтеперерабатывающие заводы. В США считают украинские атаки на НПЗ и российские удары по ТЭЦ неравноценными, поэтому американская сторона не планировала объединять их в общее соглашение о перемирии.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нпз
Новости, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НПЗ

Обиделся за Америку: Зеленский связал блэкаут в Киеве с "неуважением" России к Трампу

10:07 14.10.2026 (обновлено: 10:50 14.10.2026)
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© REUTERS / Alina Smutko
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Владимир Зеленский назвал ночные удары ВС РФ по энергообъектам Киева и Харькова "демонстративным неуважением России к Америке" и лично к позиции Дональда Трампа
Он посетовал, что в результате атак без света остались около 600 тысяч человек.
По версии Зеленского, Москва сознательно нанесла баллистический удар по инфраструктуре, в отношении которой президент США якобы ранее определил прекращение огня.
Позже Зеленский добавил, что под удар попали не только 26 объектов электроэнергетического комплекса, но и четыре объекта нефтегазового сектора (какие именно — не уточняется).
При этом украинский премьер Сергей Корецкий подтвердил атаки на все три киевские ТЭЦ, а также на критически важную инфраструктуру в Киевской области, обеспечивающую снабжение столицы и центральных регионов.
На этом основании Зеленский призвал Белый дом отреагировать и ввести против РФ новые жесткие санкции.
Однако эти утверждения Киева заметно расходятся с публичной позицией Вашингтона. На прошлой неделе Трамп призывал остановить налеты исключительно на нефтеперерабатывающие заводы. В США считают украинские атаки на НПЗ и российские удары по ТЭЦ неравноценными, поэтому американская сторона не планировала объединять их в общее соглашение о перемирии.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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