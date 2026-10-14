https://ukraina.ru/20261014/vsu-oslepnut-zelenskiy-priznal-chto-ssha-grozyat-ostavit-kiev-bez-razvedki-1083798226.html

ВСУ ослепнут. Зеленский признал, что США грозят оставить Киев без разведки

ВСУ ослепнут. Зеленский признал, что США грозят оставить Киев без разведки - 14.10.2026 Украина.ру

ВСУ ослепнут. Зеленский признал, что США грозят оставить Киев без разведки

Военное командование США предупредило Киев о возможной приостановке передачи разведывательной информации, заявил Владимир Зеленский в интервью радиостанции NPR

2026-10-14T10:59

2026-10-14T10:59

2026-10-14T11:25

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вооруженные силы украины

украина.ру

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По его словам, соответствующее предупреждение американская сторона передала на уровне генералов. Эти заявления фактически подтвердили инсайд издания Politico, которое накануне сообщило, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность лишить Киев американских разведданных или заставить предпринимателя Илона Маска отключить терминалы спутникового интернета Starlink, от которых критически зависит логистика ВСУ.Британская газета Times констатирует, что даже сама перспектива остаться без американских каналов информации уже спровоцировала серьезную тревогу в Киеве.При этом в Киеве попытались сгладить тревожные новости, однако скрывать зависимость от союзников не стали. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев 24" признал, что обмен информацией с США, Францией, Великобританией и Германией пока продолжается, но без него армия ослепнет. Подробнее - в материале "Уже второй раз": Зеленский признал, что Вашингтон оставил Украину без разведки и связи на сайте Украина.ру.

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новости, киев, франция, сша, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск, вооруженные силы украины, украина.ру