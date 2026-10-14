Киев добрался до Газманова и Баскова - 14.10.2026 Украина.ру
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Киев добрался до Газманова и Баскова
Киев добрался до Газманова и Баскова - 14.10.2026 Украина.ру
Киев добрался до Газманова и Баскова
YouTube по требованию киевских властей заблокировал на территории Украины или удалил еще 39 каналов, которые Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО записал в "российскую пропаганду". В список попали Газманов, Басков, Лолита, Дима Билан, Баста и Боярский. А заодно — каналы мультсериала "Маша и Медведь" на разных языках
2026-10-14T11:53
2026-10-14T11:53
новости
украина
россия
киев
олег газманов
николай басков
netflix
снбо
youtube
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И это далеко не первая волна блокировок на Украине, коснувшиеся российских артистов. Еще в сентябре YouTube по требованию Киева ограничил доступ к 31 каналу, которые в ЦПД записали в "популяризаторы прокремлевских нарративов" и "санкционный список" СНБО.Тогда под раздачу попали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Валерия, Лариса Долина, Ирина Аллегрова и Пелагея. Основную часть списка составили музыкальные исполнители и деятели культуры, которые "поддерживают войну" или выступают на "пропагандистских концертах". Правда, есть один нюанс: украинцы, вопреки всем стараниям властей, продолжают слушать российскую музыку. Украинское агентство по авторским и смежным правам само признало: граждане страны по-прежнему отдают предпочтение российским артистам. На Apple Music и Spotify в топах — российские песни, лидером чартов раз за разом становятся композиции из России, обходя и украинских, и зарубежных исполнителей. Поддержку запретам оказывают разве что украинские музыканты, которые не хотят честно конкурировать. А самым абсурдным во всей этой истории стал запрет "Маши и Медведя". В августе Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против создателей мультфильма — студии "Анимаккорд" и пятерых человек. На сайте президента мультик назвали угрозой национальной безопасности: якобы он распространяет "пророссийские нарративы под видом детского контента". Тогда же YouTube заблокировал три канала сериала — на русском, украинском и английском. Позднее уже Netflix удалил мультфильм в украинском переводе. Депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин тогда обрадовался: "Меньше Маши — меньше Раши". Избавляются на Украине от неугодных россиян не только в интернете. Совсем недавно под раздачу попал дизайнер Артемий Лебедев, чья квартира в центре Киева, отобранная судом и проданная на аукционе, превратилась в "культурное пространство". Теперь её стены увешаны рисунками военнослужащего ВСУ Александра Николова, а бывшая жилплощадь превратилась в выставку. Картины "художника в форме" можно приобрести за донат на нужды 47-й бригады "Магура". Директор компании "Генерала Черешни", купившей квартиру, Марко Кушнир рассказал: хотим "изгнать весь русский мир и трансформировать это место в современное пространство новой украинской культуры". История началась не вчера. Еще в январе 2022 года СНБО ввел санкции против Лебедева, а в 2023-м Высший антикоррупционный суд конфисковал две его квартиры в Киеве. Сам дизайнер возмущался: на Украине не нашлось ни одного адвоката, готового защищать его права "даже ради шутки". Лебедев далеко не первый и наверняка не последний. В 2024-м конфисковали недвижимость нефтяного бизнесмена Тахира Гараева. А совсем недавно Высший антикоррупционный суд изъял квартиру пенсионерки, уехавшей в Россию, — за активность в соцсетях.
https://ukraina.ru/20260907/youtube-zablokiroval-dostup-ukraintsev-k-kanalam-rossiyskikh-muzykantov---snbo-ukrainy-1083062892.html
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новости, украина, россия, киев, олег газманов, николай басков, netflix, снбо, youtube
Новости, Украина, Россия, Киев, Олег Газманов, Николай Басков, Netflix, СНБО, Youtube

Киев добрался до Газманова и Баскова

11:53 14.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЦеремония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2020 год Олег Газманов
Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2020 год Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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YouTube по требованию киевских властей заблокировал на территории Украины или удалил еще 39 каналов, которые Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО записал в "российскую пропаганду". В список попали Газманов, Басков, Лолита, Дима Билан, Баста и Боярский. А заодно — каналы мультсериала "Маша и Медведь" на разных языках
И это далеко не первая волна блокировок на Украине, коснувшиеся российских артистов. Еще в сентябре YouTube по требованию Киева ограничил доступ к 31 каналу, которые в ЦПД записали в "популяризаторы прокремлевских нарративов" и "санкционный список" СНБО.
Тогда под раздачу попали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Валерия, Лариса Долина, Ирина Аллегрова и Пелагея. Основную часть списка составили музыкальные исполнители и деятели культуры, которые "поддерживают войну" или выступают на "пропагандистских концертах".
Правда, есть один нюанс: украинцы, вопреки всем стараниям властей, продолжают слушать российскую музыку. Украинское агентство по авторским и смежным правам само признало: граждане страны по-прежнему отдают предпочтение российским артистам.
На Apple Music и Spotify в топах — российские песни, лидером чартов раз за разом становятся композиции из России, обходя и украинских, и зарубежных исполнителей. Поддержку запретам оказывают разве что украинские музыканты, которые не хотят честно конкурировать.
А самым абсурдным во всей этой истории стал запрет "Маши и Медведя". В августе Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против создателей мультфильма — студии "Анимаккорд" и пятерых человек. На сайте президента мультик назвали угрозой национальной безопасности: якобы он распространяет "пророссийские нарративы под видом детского контента".
Тогда же YouTube заблокировал три канала сериала — на русском, украинском и английском. Позднее уже Netflix удалил мультфильм в украинском переводе. Депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин тогда обрадовался: "Меньше Маши — меньше Раши".
Ани Лорак и Филипп Киркоров на Евровидении-2008
7 сентября, 18:58
YouTube заблокировал доступ украинцев к каналам российских музыкантов - СНБО УкраиныYouTube заблокировал на территории Украины 31 канал российских артистов и других лиц, к которым есть претензии со стороны киевского режима. Об этом 7 сентября сообщил телеграм-канал "Центра противодействия дезинформации" Совета нацбезопасности и обороны Украины
Избавляются на Украине от неугодных россиян не только в интернете. Совсем недавно под раздачу попал дизайнер Артемий Лебедев, чья квартира в центре Киева, отобранная судом и проданная на аукционе, превратилась в "культурное пространство".
Теперь её стены увешаны рисунками военнослужащего ВСУ Александра Николова, а бывшая жилплощадь превратилась в выставку. Картины "художника в форме" можно приобрести за донат на нужды 47-й бригады "Магура". Директор компании "Генерала Черешни", купившей квартиру, Марко Кушнир рассказал: хотим "изгнать весь русский мир и трансформировать это место в современное пространство новой украинской культуры".
История началась не вчера. Еще в январе 2022 года СНБО ввел санкции против Лебедева, а в 2023-м Высший антикоррупционный суд конфисковал две его квартиры в Киеве. Сам дизайнер возмущался: на Украине не нашлось ни одного адвоката, готового защищать его права "даже ради шутки".
Лебедев далеко не первый и наверняка не последний. В 2024-м конфисковали недвижимость нефтяного бизнесмена Тахира Гараева. А совсем недавно Высший антикоррупционный суд изъял квартиру пенсионерки, уехавшей в Россию, — за активность в соцсетях.
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