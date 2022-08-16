Минобороны РФ признало диверсией события под Джанкоем

Ранее в этот же день власти Крыма подтвердили, что в селе Азовское Джанкойского района произошел пожар на временном складе боеприпасов. Два человека пострадали. Также в результате ЧП было нарушено железнодорожное сообщение в этом районе. В оборонном ведомстве также отметили, что принимаются меры для ликвидации последствий диверсии.
Министерство обороны РФ назвало диверсией взрывы на военном складе в районе Джанкоя в Крыму. Соответствующее заявление ведомства было обнародовано 16 августа
Ранее в этот же день власти Крыма подтвердили, что в селе Азовское Джанкойского района произошел пожар на временном складе боеприпасов. Два человека пострадали. Также в результате ЧП было нарушено железнодорожное сообщение в этом районе.
"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. "Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов", - заявили в Минобороны.