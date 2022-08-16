Минобороны РФ признало диверсией события под Джанкоем - 16.08.2022 Украина.ру
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Минобороны РФ признало диверсией события под Джанкоем
Минобороны РФ признало диверсией события под Джанкоем - 16.08.2022 Украина.ру
Минобороны РФ признало диверсией события под Джанкоем
Министерство обороны РФ назвало диверсией взрывы на военном складе в районе Джанкоя в Крыму. Соответствующее заявление ведомства было обнародовано 16 августа
2022-08-16T13:02
2022-08-16T13:02
новости
крым
взрыв
минобороны
джанкой
диверсия
украина
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Ранее в этот же день власти Крыма подтвердили, что в селе Азовское Джанкойского района произошел пожар на временном складе боеприпасов. Два человека пострадали. Также в результате ЧП было нарушено железнодорожное сообщение в этом районе. В оборонном ведомстве также отметили, что принимаются меры для ликвидации последствий диверсии.
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новости, крым, взрыв, минобороны, джанкой, диверсия, украина
Новости, Крым, взрыв, Минобороны, Джанкой, диверсия, Украина

Минобороны РФ признало диверсией события под Джанкоем

13:02 16.08.2022
 
© РИА Новости . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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Министерство обороны РФ назвало диверсией взрывы на военном складе в районе Джанкоя в Крыму. Соответствующее заявление ведомства было обнародовано 16 августа
Ранее в этот же день власти Крыма подтвердили, что в селе Азовское Джанкойского района произошел пожар на временном складе боеприпасов. Два человека пострадали. Также в результате ЧП было нарушено железнодорожное сообщение в этом районе.

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. "Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов", - заявили в Минобороны.

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В оборонном ведомстве также отметили, что принимаются меры для ликвидации последствий диверсии.
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