https://ukraina.ru/20220816/1037723756.html

Минобороны РФ признало диверсией события под Джанкоем

Минобороны РФ признало диверсией события под Джанкоем - 16.08.2022 Украина.ру

Минобороны РФ признало диверсией события под Джанкоем

Министерство обороны РФ назвало диверсией взрывы на военном складе в районе Джанкоя в Крыму. Соответствующее заявление ведомства было обнародовано 16 августа

2022-08-16T13:02

2022-08-16T13:02

2022-08-16T13:02

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Ранее в этот же день власти Крыма подтвердили, что в селе Азовское Джанкойского района произошел пожар на временном складе боеприпасов. Два человека пострадали. Также в результате ЧП было нарушено железнодорожное сообщение в этом районе. В оборонном ведомстве также отметили, что принимаются меры для ликвидации последствий диверсии.

https://ukraina.ru/20220810/1037483803.html

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новости, крым, взрыв, минобороны, джанкой, диверсия, украина