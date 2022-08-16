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Шойгу предостерег мир в открытии "ящика Пандоры"

Шойгу предостерег мир в открытии "ящика Пандоры"

Шойгу предостерег мир в открытии "ящика Пандоры"

Министр обороны России Сергей Шойгу 16 августа на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" заявил, что появление атомного флота у Австралии откроет "ящик Пандоры" в регионе

2022-08-16T11:23

2022-08-16T11:23

2022-08-16T11:23

новости

сергей шойгу

австралия

армия

подлодка

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Глава ведомства назвал нацеленность АУКУС на развитие в Австралии атомного подводного флота опасной региональной тенденцией. По его словам, реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия.Он также отметил, что по мнению США, атомные подводные лодки необходимы в Австралии якобы для компенсации нарастающего потенциала ВМС Китая.Шойгу подчеркнул, что такая логика фактически повторяет действия США при обосновании выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Тогда это было мотивировано необходимостью компенсировать усилия России и Китая по созданию ракет с дальностью полета, якобы запрещенной договором.Министр заявил, что объединение AUKUS имеет потенциал перерастания в военно-политический союз. Не исключено, что и натовские наработки по совместному ядерному планированию и совместным ядерным тренировкам союзников будут перенесены в этот регион. Техническая основа для этого уже закладывается активным продвижением авиационной техники американского производства.Он подчеркнул, что участие ядерных и неядерных государств в совместных учениях по применению ядерного оружия противоречит обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.Шойгу также назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией. Он заявил, что этот факт - ещё один шаг по дестабилизации ситуации.По словам Шойгу, безблоковое, равноправное взаимодействие в регионе является достижением, которое не должно быть утрачено из-за "насаждаемых извне фобий и попыток противодействия многополярному миру".

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новости, сергей шойгу, австралия, армия, подлодка