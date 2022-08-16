Шойгу предостерег мир в открытии "ящика Пандоры"
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Шойгу предостерег мир в открытии "ящика Пандоры"
Шойгу предостерег мир в открытии "ящика Пандоры"
Шойгу предостерег мир в открытии "ящика Пандоры"
Министр обороны России Сергей Шойгу 16 августа на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" заявил, что появление атомного флота у Австралии откроет "ящик Пандоры" в регионе
2022-08-16T11:23
2022-08-16T11:23
новости
сергей шойгу
австралия
армия
подлодка
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Глава ведомства назвал нацеленность АУКУС на развитие в Австралии атомного подводного флота опасной региональной тенденцией. По его словам, реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия.Он также отметил, что по мнению США, атомные подводные лодки необходимы в Австралии якобы для компенсации нарастающего потенциала ВМС Китая.Шойгу подчеркнул, что такая логика фактически повторяет действия США при обосновании выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Тогда это было мотивировано необходимостью компенсировать усилия России и Китая по созданию ракет с дальностью полета, якобы запрещенной договором.Министр заявил, что объединение AUKUS имеет потенциал перерастания в военно-политический союз. Не исключено, что и натовские наработки по совместному ядерному планированию и совместным ядерным тренировкам союзников будут перенесены в этот регион. Техническая основа для этого уже закладывается активным продвижением авиационной техники американского производства.Он подчеркнул, что участие ядерных и неядерных государств в совместных учениях по применению ядерного оружия противоречит обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.Шойгу также назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией. Он заявил, что этот факт - ещё один шаг по дестабилизации ситуации.По словам Шойгу, безблоковое, равноправное взаимодействие в регионе является достижением, которое не должно быть утрачено из-за "насаждаемых извне фобий и попыток противодействия многополярному миру".
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новости, сергей шойгу, австралия, армия, подлодка
Новости, Сергей Шойгу, Австралия, Армия, подлодка

Шойгу предостерег мир в открытии "ящика Пандоры"

11:23 16.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Министр обороны России Сергей Шойгу 16 августа на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" заявил, что появление атомного флота у Австралии откроет "ящик Пандоры" в регионе
Глава ведомства назвал нацеленность АУКУС на развитие в Австралии атомного подводного флота опасной региональной тенденцией. По его словам, реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия.
Он также отметил, что по мнению США, атомные подводные лодки необходимы в Австралии якобы для компенсации нарастающего потенциала ВМС Китая.
Что такое АУКУС?

AUKUS — трёхсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США. Сообщение о создании опубликовано 15 сентября 2021 года.

Шойгу подчеркнул, что такая логика фактически повторяет действия США при обосновании выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Тогда это было мотивировано необходимостью компенсировать усилия России и Китая по созданию ракет с дальностью полета, якобы запрещенной договором.
В глобальном измерении появление атомного флота в Австралии даст повод другим государствам приступить к развитию аналогичных вооружений. Ящик Пандоры будет открыт, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится.
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Министр обороны России
Министр заявил, что объединение AUKUS имеет потенциал перерастания в военно-политический союз. Не исключено, что и натовские наработки по совместному ядерному планированию и совместным ядерным тренировкам союзников будут перенесены в этот регион. Техническая основа для этого уже закладывается активным продвижением авиационной техники американского производства.
Он подчеркнул, что участие ядерных и неядерных государств в совместных учениях по применению ядерного оружия противоречит обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.
Перенос из Европы практики ядерных тренировок взорвет регион. Хотя можно предположить, что именно такую цель перед собой ставят США
Совещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Министр обороны России
Шойгу также назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией. Он заявил, что этот факт - ещё один шаг по дестабилизации ситуации.
По словам Шойгу, безблоковое, равноправное взаимодействие в регионе является достижением, которое не должно быть утрачено из-за "насаждаемых извне фобий и попыток противодействия многополярному миру".
 
НовостиСергей ШойгуАвстралияАрмияподлодка
 
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