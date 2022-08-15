"Сложнее всего было снимать детей на войне": автор фильма о Мариуполе о том, как это было - 15.08.2022 Украина.ру
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"Сложнее всего было снимать детей на войне": автор фильма о Мариуполе о том, как это было
"Сложнее всего было снимать детей на войне": автор фильма о Мариуполе о том, как это было - 15.08.2022 Украина.ру
"Сложнее всего было снимать детей на войне": автор фильма о Мариуполе о том, как это было
Два месяца съемочная группа RT провела в Мариуполе, во время самых горячих боёв за город. Итогом стал документальный фильм "Мариуполь. Русский город". С одним... Украина.ру, 15.08.2022
2022-08-15T11:46
2022-08-15T11:46
видео
мариуполь
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Два месяца съемочная группа RT провела в Мариуполе, во время самых горячих боёв за город. Итогом стал документальный фильм "Мариуполь. Русский город". С одним из его создателей, корреспондентом RT Россия Станиславом Обищенко, нам удалось пообщаться в студии Украина.ру:0:18 - Трейлер фильма "Мариуполь. Русский город";2:49 - Как создавался фильм;8:09 - Фильм про Мариуполь: выбор героев;16:29 - Отснятый материал;19:44 - Самые тяжелые периоды работы;22:43 - Как не "выгореть" на войне;24:31 - Советы жителям штурмуемых городов;Напомним, 8 августа в московском кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате состоялась премьера документального фильма "Мариуполь. Русский город", посвященного событиям весны 2022 года, когда Народная милиция ДНР совместно с российской армией и флотом освобождали самый крупный населенный пункт на азовском побережье.
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видео, мариуполь, видео
Видео, Мариуполь

"Сложнее всего было снимать детей на войне": автор фильма о Мариуполе о том, как это было

11:46 15.08.2022
 
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Два месяца съемочная группа RT провела в Мариуполе, во время самых горячих боёв за город. Итогом стал документальный фильм "Мариуполь. Русский город". С одним из его создателей, корреспондентом RT Россия Станиславом Обищенко, нам удалось пообщаться в студии Украина.ру:
0:18 - Трейлер фильма "Мариуполь. Русский город";
2:49 - Как создавался фильм;
8:09 - Фильм про Мариуполь: выбор героев;
16:29 - Отснятый материал;
19:44 - Самые тяжелые периоды работы;
22:43 - Как не "выгореть" на войне;
24:31 - Советы жителям штурмуемых городов;
Напомним, 8 августа в московском кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате состоялась премьера документального фильма "Мариуполь. Русский город", посвященного событиям весны 2022 года, когда Народная милиция ДНР совместно с российской армией и флотом освобождали самый крупный населенный пункт на азовском побережье.
 
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