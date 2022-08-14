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В Херсонской области призвали США не считать её своей колонией
В Херсонской области призвали США не считать её своей колонией - 14.08.2022 Украина.ру
В Херсонской области призвали США не считать её своей колонией
Референдум по самоопределению Херсонской области состоится независимо от позиции США по этому вопросу, а американским властям не стоит относиться к этому региону как к своей колонии. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов 14 августа в интервью агентству РИА Новости
2022-08-14T12:28
2022-08-14T12:28
2022-08-14T12:28
спецоперация
новости
херсонская область
кирилл стремоусов
сша
референдум
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Днём ранее анонимный высокопоставленный представитель американского правительства заявил журналистам, что РФ якобы намерена произвести манипуляции на референдумах, в частности, на планируемом в Херсонской области. Он также пообещал дополнительные антироссийские санкции в ответ на проведение референдумов.По его словам, освобождённые территории Украины никогда не будут американскими колониями.
https://ukraina.ru/20220726/1036851114.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, кирилл стремоусов, сша, референдум
Спецоперация, Новости, Херсонская область, Кирилл Стремоусов, США, референдум
В Херсонской области призвали США не считать её своей колонией
Референдум по самоопределению Херсонской области состоится независимо от позиции США по этому вопросу, а американским властям не стоит относиться к этому региону как к своей колонии. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов 14 августа в интервью агентству РИА Новости
Днём ранее анонимный высокопоставленный представитель американского правительства заявил журналистам, что РФ якобы намерена произвести манипуляции на референдумах, в частности, на планируемом в Херсонской области. Он также пообещал дополнительные антироссийские санкции в ответ на проведение референдумов.
"Мы не колония США, и эти все заявления, сделанные без учёта мнения американского народа, не имеют к нам никакого отношения. Пусть США подумают, сколько стран они сделали своими колониями и сколько осиротевших и нищих людей оставили после себя. Референдум по самоопределению в Херсонской области состоится, невзирая на позицию американцев, которым лучше не вмешиваться в наши дела", - заявил в ответ Стремоусов.
По его словам, освобождённые территории Украины никогда не будут американскими колониями.