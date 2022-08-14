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В Херсонской области призвали США не считать её своей колонией

В Херсонской области призвали США не считать её своей колонией - 14.08.2022 Украина.ру

В Херсонской области призвали США не считать её своей колонией

Референдум по самоопределению Херсонской области состоится независимо от позиции США по этому вопросу, а американским властям не стоит относиться к этому региону как к своей колонии. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов 14 августа в интервью агентству РИА Новости

2022-08-14T12:28

2022-08-14T12:28

2022-08-14T12:28

спецоперация

новости

херсонская область

кирилл стремоусов

сша

референдум

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Днём ранее анонимный высокопоставленный представитель американского правительства заявил журналистам, что РФ якобы намерена произвести манипуляции на референдумах, в частности, на планируемом в Херсонской области. Он также пообещал дополнительные антироссийские санкции в ответ на проведение референдумов.По его словам, освобождённые территории Украины никогда не будут американскими колониями.

https://ukraina.ru/20220726/1036851114.html

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новости, херсонская область, кирилл стремоусов, сша, референдум