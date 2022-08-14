https://ukraina.ru/20220814/1037636889.html

"Вокруг Булгакова": Патриаршие пруды

"Вокруг Булгакова": Патриаршие пруды - 14.08.2022 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Патриаршие пруды

Украина.ру, 14.08.2022

2022-08-14T11:01

2022-08-14T11:01

2022-08-14T11:01

булгаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103037/82/1030378202_0:15:900:521_1920x0_80_0_0_7f7d98f24e7394ff20b1f43870d5ead2.jpg

Почему завязка действия романа "Мастер и Маргарита" происходит именно на Патриарших прудах? Ответ очевиден: пруд, который по традиции называется во множественном числе, расположен буквально в пяти минутах ходьбы от квартиры Булгакова на Большой Садовой, 10.На протяжении долгого времени это было любимое место его прогулок и свиданий – как деловых, так и романтических.Первая и главная странность – речь идёт о местности, которая, по идее, уже топонимически должна быть защищена авторитетом Православной церкви. Тем не менее, Воланд дерзко бросает вызов этому авторитету: прибыв в Москву, он первым делом направляется сюда. Во всяком случае, он так сказал Берлиозу.Сатана, разумеется, соврал, но это ровным счётом никакого значения не имеет – другой информации у нас всё равно нет. И мы знаем, что церковь Москву от его бесчинств не защитила.Вообще, Православная церковь в окончательной редакции романа фигурирует только в виде топонимики, что вполне соответствует и критическому отношению к ней Булгакова, и кризису самой церкви в 20-30-е годы.Впрочем, во время событий романа местность называлась Пионерские пруды (пруд был по-прежнему один, но во множественном числе). В этом статусе она пребывала с 1924 по 1992 год.Вторая странность – местность, вроде бы освящённая авторитетом патриархов, изначально была связана с нечистой силой, на что нам намекают Большой и Малый Козихинские переулки, примыкающие к прудам – ранее эта местность называлась Козиха, потому что примыкала она к Козьему болоту.Ну а мы помним, что одним из символов дьявола является козёл, а в болотах водится всякая нечисть.Другое бытующие в России название такой местности – "мокрое место", и оно в каком-то смысле точнее отражает суть явления, потому что "козье болото" – не болото.Это место, в котором бьют, но не доходят до поверхности подземные ключи. В результате земля тут всегда мягкая и сырая, на ней активно растёт трава, а уж она-то и привлекает коз. Избыток воды сбрасывается в ручьи и речки, которых тут аж три – Черторой, Кабанка и Бубна.Кстати, гидроним "Черторой" происходит от чёрта – он, дескать, рыл. Относится это к потокам с быстрым течением в глубоких оврагах/балках. Не по нему ли прибыл из своего подземного царства в Москву Воланд?Поскольку болота в собственном смысле слова тут никогда не было, то и рассказы о якобы существовавшем тут капище некоего кровожадного бога – выдумка современных, не слишком грамотных мифотворцев.Зато тут наличествуют аналогии с любимым Булгаковым Киевом.Черторой – протока Днепра в Киеве, она же – река Дёсенка, впадающая в Днепр в районе Гидропарка.Козье болото – местность в центре Киева. Обычно пишут, что это Майдан Незалежности, но это не совсем так: историческое Козье болото в княжеские времена находилось несколько выше, в треугольнике, ограниченном нынешним переулком Шевченко, улицами Паторжинского и Малоподвальной.Переулок Шевченко до 1894 года назывался Козьим Болотом или Козинкой. Ключ в этом месте и сейчас бьёт – он формирует ручей Крещатик, текущий в коллекторе под переулком Шевченко и впадающий в реку Клов, текущую под улицей Крещатик.Вернёмся, однако, в Москву.В начале XVII века, несмотря на сомнительный имидж этого места (а может именно поэтому), его выбрал для размещения своей летней резиденции Св. патриарх Гермоген, позже принявший мученическую смерть от рук польских оккупантов.Тут появилась Патриаршая Слобода, в состав которой вошли церковь Спиридона Тримифунтского и Церковь Ермолая Священномученика. Они дали имена современной улице Спиридоновка (в советское время – Алексея Толстого) и Ермолаевскому переулку (улица Жолтовского).Переулок дал имя нечисти из свиты Воланда. Даже в начале XX года во многих доходных домах были коровники – холодильников не было, а горожане были не прочь получать по утрам парное молоко за отдельную плату. Хозяева шли навстречу.Коровы паслись на Патриарших, а ходили они на пастбище по переулку, прозванному в народе Коровьевым…А теперь о прудах – их, всё же, много или он один? Разгадка – в названии Трёхпрудного переулка.В 1683 году патриарх Иоаким распорядился вырыть три пруда для поставок рыбы к патриаршему столу во время многочисленных постов, когда вкушать мясо не полагалось.То ли место было проклятое, то ли и сами планы были другими, но дело не пошло – рыба тут разводилась, но дешёвая. Достойные патриаршего стола осетры водились в Пресненских прудах, которые образовали Кабанка и Бубна (сейчас – территория зоопарка).В XVIII веке, после отмены патриаршества, пруды заболотились. После пожара 1812 года район начал интенсивно застраиваться. Среди прочих, на "погорелом месте с разгороженным садом" построил себе дом поэт Иван Дмитриев. В гостях у него бывали Николай Карамзин, Василий Жуковский, Иван Крылов, Александр Пушкин, Николай Гоголь.В ходе строительной лихорадки два пруда засыпали. Третий чудом сохранился, хотя после паводка 1897 года встал вопрос о целесообразности его сохранения. Однако, нашлись достаточно богатые и влиятельные жители окрестностей, которые пролоббировали соответствующее решение. Зимой пруд использовался как каток, здесь любил бывать Лев Толстой с дочерями.В 1938 году на берегу пруда был установлен ампирный павильон, в котором находилась лодочная станция, а зимой – раздевалка перед катком. Он копировал деревянную постройку, бывшую на этом же месте до 1913 года.В 1986 году он был реконструирован с восстановлением внешнего убранства, сейчас там ресторан.В 1976 году в сквере был установлен памятник Ивану Крылову в окружении двенадцати героев его произведений.Последний раз защищать пруд пришлось в начале XXI века: по итогам проведённого в 1999 года конкурса на проект памятника Михаилу Булгакову выиграл проект Александра Рукавишникова.Скульптор предложил соорудить целый скульптурный ансамбль, состоящий из Булгакова, сидящего на берегу пруда, идущего по воде Иешуа Га-Ноцри и 12-метрового бронзового примуса-фонтана. На берегу должны были размещаться кот Бегемот, Азазелло, Коровьев, Понтий Пилат, мастер и Маргарита.Местные жители (которых в столице не любят, поскольку даже на общемосковском фоне они невероятные снобы) возмутились – в результате реализации проекта от пруда должна была остаться в лучшем случае четверть…Проект замяли, в результате часть уже отлитых Рукавишниковым скульптур находится во дворе дома №10, а часть – около принадлежащего ему бизнес-центра "Рукав" на Земляном валу.Такая вот история, наглядно демонстрирующая, что "кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится", а сатана на Патриарших появился совершенно неслучайно – само это место для него как минимум комфортно.

https://ukraina.ru/20220807/1037325009.html

https://ukraina.ru/20220731/1036958446.html

https://ukraina.ru/20220724/1036639805.html

https://ukraina.ru/20220717/1034332862.html

https://ukraina.ru/20220710/1034286246.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

булгаков