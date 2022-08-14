"Выстрелил - забыл": Леонков оценил эффективность российских вертолетов - 14.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
НАТО французский военнослужащий оружие стингер ракета миномет учения Ramstein Legacy 22 прицел наведение
Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20220814/1037609327.html
"Выстрелил - забыл": Леонков оценил эффективность российских вертолетов
"Выстрелил - забыл": Леонков оценил эффективность российских вертолетов - 14.08.2022 Украина.ру
"Выстрелил - забыл": Леонков оценил эффективность российских вертолетов
Новейшие российские вертолеты оказывают значительное влияние на ход кампании на Украине, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-14T08:45
2022-08-14T08:45
чем воюют на украине
вертолеты
авиация
сво
вкс
алексей леонков
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/27/1034052785_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_e1955deee8a077c659918c9754bd5c8e.jpg
По его словам, Ка-52 – наиболее эффективные винтокрылые боевые машины, их очень хвалят российские летчики. Однако есть и другие боевые вертолеты.Леонков считает, что свое боевое назначение российские вертолеты не только оправдывают, но и подтверждают.Эксперт отметил, что в основном вертолеты привлекаются на Авдеевском направлении, а также на севере на линии боевого соприкосновения под Изюмом и Харьковом.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220416/1033783086.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/27/1034052785_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_3c3c6ab846cf88eada86040a99ebf736.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
вертолеты, авиация, сво, вкс, алексей леонков, новости
Чем воюют на Украине, вертолеты, авиация, СВО, ВКС, Алексей Леонков, Новости

"Выстрелил - забыл": Леонков оценил эффективность российских вертолетов

08:45 14.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Новейшие российские вертолеты оказывают значительное влияние на ход кампании на Украине, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По его словам, Ка-52 – наиболее эффективные винтокрылые боевые машины, их очень хвалят российские летчики. Однако есть и другие боевые вертолеты.
Сейчас еще появились Ми-28 ("Ночные охотники"), которые оборудованы специальной станцией определения различных целей и работают из засады, выпуская ракету по принципу "выстрелил – забыл". Их ракета "Изделие 305" очень точно поражают цель.
Алексей Леонков
Военный эксперт
Леонков считает, что свое боевое назначение российские вертолеты не только оправдывают, но и подтверждают.
Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе. Они уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника.
Алексей Леонков
Военный эксперт
Эксперт отметил, что в основном вертолеты привлекаются на Авдеевском направлении, а также на севере на линии боевого соприкосновения под Изюмом и Харьковом.
Уничтожение ударными вертолетами России объектов на Украине
16 апреля, 03:54
Вертолеты Росгвардии уничтожили диверсантов и технику в тылу украинских националистовВертолетчики Росгвардии уничтожили группу диверсантов и три единицы военной техники в тылу украинских националистов, сообщает пресс-служба ведомства, которое цитирует РИА Новости
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Чем воюют на УкраиневертолетыавиацияСВОВКСАлексей ЛеонковНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:57Стало известно о новых жертвах обстрелов ВСУ в ДНР
09:29Рогов сообщил об отражении российской ПВО очередного обстрела ЗАЭС
09:14Постпред РФ в Вене: Financial Times исказила мои слова о визите главы МАГАТЭ на ЗАЭС
09:00Затекаем в щели блиндажа. Военный эксперт о том, как Россия перепахала ВСУ в Донбассе
08:45"Выстрелил - забыл": Леонков оценил эффективность российских вертолетов
08:30Военный эксперт рассказал, как Россия использует опыт Сталинграда при ликвидации ВСУ
08:15Леонков рассказал, как Россия находит и уничтожает украинские системы ПВО
08:00Военный эксперт о большом наступлении на ВСУ за пределы Донбасса, которое готовит Россия
07:45"ПВО не справляются": эксперт объяснил, почему удары ВСУ по Запорожской АЭС опасны
07:30Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине
07:15Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ
07:00Много "зеленки": военный эксперт о том, применим ли опыт Сирии на Украине
06:45Политолог-американист рассказал, закупит ли Польша 500 HIMARS и 1000 танков у США
06:30"Не конец августа": Евссев рассказал, когда российские войска полностью освободят ДНР
06:15Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине
06:00Они считают, что тюрьма лучше смерти – военный эксперт Евсеев о ВСУ
05:45Военный эксперт рассказал, какая страна имеет господство в воздухе над Украиной
05:30"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку
05:15Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе – Леонков
05:00Евсеев рассказал, как ВС РФ освобождают Артемовск и Соледар от ВСУ
Лента новостейМолния