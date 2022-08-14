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"Выстрелил - забыл": Леонков оценил эффективность российских вертолетов

"Выстрелил - забыл": Леонков оценил эффективность российских вертолетов - 14.08.2022 Украина.ру

"Выстрелил - забыл": Леонков оценил эффективность российских вертолетов

Новейшие российские вертолеты оказывают значительное влияние на ход кампании на Украине, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-08-14T08:45

2022-08-14T08:45

2022-08-14T08:45

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По его словам, Ка-52 – наиболее эффективные винтокрылые боевые машины, их очень хвалят российские летчики. Однако есть и другие боевые вертолеты.Леонков считает, что свое боевое назначение российские вертолеты не только оправдывают, но и подтверждают.Эксперт отметил, что в основном вертолеты привлекаются на Авдеевском направлении, а также на севере на линии боевого соприкосновения под Изюмом и Харьковом.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220416/1033783086.html

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2022

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вертолеты, авиация, сво, вкс, алексей леонков, новости