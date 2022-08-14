"Выстрелил - забыл": Леонков оценил эффективность российских вертолетов
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Новейшие российские вертолеты оказывают значительное влияние на ход кампании на Украине, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По его словам, Ка-52 – наиболее эффективные винтокрылые боевые машины, их очень хвалят российские летчики. Однако есть и другие боевые вертолеты.
Сейчас еще появились Ми-28 ("Ночные охотники"), которые оборудованы специальной станцией определения различных целей и работают из засады, выпуская ракету по принципу "выстрелил – забыл". Их ракета "Изделие 305" очень точно поражают цель.
Леонков считает, что свое боевое назначение российские вертолеты не только оправдывают, но и подтверждают.
Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе. Они уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника.
Эксперт отметил, что в основном вертолеты привлекаются на Авдеевском направлении, а также на севере на линии боевого соприкосновения под Изюмом и Харьковом.
Полностью интервью можно прочитать здесь.