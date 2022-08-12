https://ukraina.ru/20220812/1037595999.html

Алексей Леонков: ВВС РФ на Украине контролируют воздух и разбивают хитрые планы Запада

Алексей Леонков: ВВС РФ на Украине контролируют воздух и разбивают хитрые планы Запада - 12.08.2022 Украина.ру

Алексей Леонков: ВВС РФ на Украине контролируют воздух и разбивают хитрые планы Запада

Сегодня, 12 августа отмечается День Военно-воздушных сил России (ВВС), учрежденный указом президента РФ от 29 августа 1997 года. Отправной точкой в создании... Украина.ру, 12.08.2022

2022-08-12T13:45

2022-08-12T13:45

2022-08-12T13:45

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Сегодня, 12 августа отмечается День Военно-воздушных сил России (ВВС), учрежденный указом президента РФ от 29 августа 1997 года. Отправной точкой в создании военной авиации России принято считать 12 августа 1912 года, когда был подписан приказ, согласно которому все вопросы организации военного воздухоплавания и авиации были сосредоточены в Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.Сирийский опыт показал, что сочетание беспилотников и спутников космической разведки – достаточно эффективный тандем. Но в условиях Украины он свою эффективность полностью не подтвердил. К тому же противник обладает почти такими же комплексами ПВО, которые затрудняют боевую работу наших ВВС. Работа над исправлением этих проблем ведется уже сейчас, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей Петрович, в сводках Минобороны сообщается, что на Украине наши ВКС за один раз уничтожают по 200-400 солдат противника. А удается ли нам использовать авиацию на системном уровне?- Авиация у нас применяется в зависимости от поставленных боевых задач. Все эти задачи выполняются на 100%. Можно говорить о том, что авиацию мы применяем эффективно и по назначению. При этом стараемся максимально снизить потери наших ВВС, хотя понятно, что полностью исключить их нельзя.Если говорить про начало СВО, когда у противника еще оставалось большое количество комплексов ПВО и собственная авиация, тогда наши ВВС действовали очень эффективно. Если посмотреть статистку, то воздушные бои всегда заканчивались в пользу наших летчиков. Противник терял самолеты, потому что квалификация пилотов Украины была пониже, чем у наших, и это сказывалось на тех потерях авиационной техники, которые понесла Украина. Цифра приблизилась к 270 и даже перешла эту отметку.Самолеты Украины сбиваются как комплексами ПВО, так и ВВС. Если посмотреть статистику, сколько сбили ВВС и сколько сбили ПВО, то процентов 60 приходится на ПВО, а 40 – на ВВС.- Люди часто задают наивный вопрос, почему мы их всех не возьмем и не разбомбим с воздуха?- Мы бомбили "Азовсталь", сбрасывали туда бомбы, в том числе весом до трех тонн, а также осколочно-фугасные бомбы. Работали Ту-22 и Су-34. Авиация применяла комплекс "Кинжал". То есть наша бомбардировочная и штурмовая авиация работала. Но мы накрывали целые площади поражения только по тем объектам, где были уверены, что нет гражданских.- Как вы сейчас в целом оцениваете работу ПВО противника?- В первые два месяца кампании она работала в меру своей возможности, но все равно наносила существенный урон, например, по нашим БПЛА. При этом у нас были повреждения и сбития самолетов. К сожалению, наши пилоты попадали в плен. Это было не так, как они планировали, что мы сейчас разнесем их авиацию, но отдельные единицы они уничтожали. Сейчас ПВО Украины в основном носит очаговый характер и работает по принципу "из засады". Но эти засады выявляются, а комплексы уничтожаются.- Насколько эффективны наши вертолеты? Есть ли примеры, что они 24 часа в сутки работают по позициям противника в той же Авдеевке?- Ка-52 – это сейчас наиболее эффективные вертолеты. Летчики их очень хвалят. Сейчас еще появились Ми-28 ("Ночные охотники"), которые оборудованы специальной станцией определения различных целей и работают из засады, выпуская ракету по принципу "выстрелил – забыл". Их ракета "Изделие 305" очень точно поражают цель.Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе. При этом вертолеты привлекаются и на севере на линии боевого соприкосновения под Изюмом и Харьковом. Они уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника.Свое боевое назначение наши вертолеты не только оправдывают, но и подтверждают.- Были ли мы готовы к тому, если бы НАТО закрыло небо над Украиной именно так, как требовал Киев?- Конечно, мы были к этому готовы. Но мы сейчас имеем господство в воздухе и выполняем задачи над всей территорией Украины. Странам Запада приходится выбирать моменты для переброски своей техники под видом украинской, используя очень хитрую тактику, которая, мягко говоря, затратная. Несмотря на эту тактику, их техника сбивается, а наша техника возвращается на аэродромы базирования.- Часто приходится слышать мнение, что мы не ввели войска на Украину в 2014-2015 году в том числе потому, что у нас не было высокоточных ракет, а у летчиков не было сирийского опыта. Так ли это?- Понятно, что не только это повлияло на это решение в 2014-2015 годах. Там были и экономические, и политические факторы.Действительно, в 2014 году наша армия была в стадии перестройки. Какие-то части были перестроены, получив новые комплекты вооружений, а какие-то нет. Тогда система автоматизированного управления войсками только развивалась. Мы ее отработали в Сирии и сейчас она применяется на Украине. Эта система позволяет более эффективно выполнять боевые задачи.Понятно, что сирийский опыт важен. Но дело в том, что кампания на Украине имеет ряд особенностей, которые Сирии не подходят. Например, в сирийском небе наши самолеты работали с высоты в 6 километров и летчики эффективно обрабатывали цели, которые в условиях пустынной местности были как на ладони. А на Украине -- много "зеленки", где противник хорошо маскирует объекты, и это представляет определенного рода сложности.Поэтому то, что удавалось в Сирии, не всегда срабатывает на Украине. Приходится вырабатывать новую тактику и новые методы, чтобы поражать объекты противника и его военную технику.- Раньше считалось, что любую войну невозможно выиграть без авиации, но кампания в Донбассе больше напоминает позиционные бои Первой мировой. Какое будущее у этого рода войск?- Авиация всегда останется одним из элементов, который может работать на оперативно-тактическую и стратегическую глубину. Но эффективность работы авиации должна подкрепляться работой соответствующих комплексов разведки.Сирийский опыт показал, что сочетание беспилотников и спутников космической разведки -- достаточно эффективный тандем. Но в условиях Украины он свою эффективность полностью не подтвердил. Нужны пилотируемые комплексы воздушной разведки. Если мы говорим про беспилотники, то они должны быть более скоростными. К тому же, противник обладает почти такими же комплексами ПВО, которые затрудняют боевую работу наших ВВС. Такого рода выводы делаются прямо с колес.Заметно, что эффективность нашей авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации. Это мастерство, которое было показано в Сирии, сейчас тоже подтверждается.

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20220810/1037505263.html

https://ukraina.ru/20220810/1037493603.html

https://ukraina.ru/20220808/1037418354.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, ввс, россия, украина, нато, алексей леонков