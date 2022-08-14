https://ukraina.ru/20220814/1037607050.html

Украина – это вообще современное государство-террорист – Марков о Запорожской АЭС

Украина – это вообще современное государство-террорист – Марков о Запорожской АЭС - 14.08.2022 Украина.ру

Украина – это вообще современное государство-террорист – Марков о Запорожской АЭС

Государственные структуры Украины являются террористическими, которые проводят политику терроризма и ядерного шантажа в ситуации с ЗАЭС, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

2022-08-14T04:00

2022-08-14T04:00

2022-08-14T04:00

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Ранее глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на взятой под контроль в марте Россией Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По словам Гросси, станция работает с нарушениями, ситуация крайне опасна.Ранее ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС. В результате была повреждена высоковольтная линия, произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на распределительном устройстве станции.В российском военном ведомстве назвали обстрел "новым актом ядерного терроризма". Эксперты напомнили, что серьезный инцидент на АЭС может привести к атомному взрыву или радиационному заражению местности.По его мнению, купол Запорожской АЭС должен выдержать даже удар тактического ядерного оружия, но он может навредить, поэтому есть надежда, что не удастся сделать ядерный взрыв.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037594333.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская аэс, украина, россия, новости