https://ukraina.ru/20220810/1037507631.html

Сергей Марков: Украина занимается ядерным терроризмом

Сергей Марков: Украина занимается ядерным терроризмом - 10.08.2022 Украина.ру

Сергей Марков: Украина занимается ядерным терроризмом

Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T18:25

2022-08-10T18:25

2022-08-10T18:25

сергей марков

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Почему позиция России — самая ответственная, на что готов пойти Зеленский и почему Германия не замерзнет зимой, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков.Накануне глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на взятой под контроль в марте Россией Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По словам Гросси, станция работает с нарушениями, ситуация крайне опасна.— Сергей Александрович, ситуация вокруг Запорожской АЭС обостряется...— Единственную ответственную позицию занимает Россия. Украина – это вообще современное государство-террорист. Не Украина, как страна: люди, может быть, вообще ни в чем не виноваты. А вот государственные структуры являются террористическими, которые проводят политику государственного терроризма и ядерного шантажа, угрожая, что вообще там все раздолбают.Купол Запорожской АЭС, я так понимаю, должен выдержать даже удар тактического ядерного оружия. Поэтому удар может немного навредить, но есть надежда, что не удастся сделать ядерный взрыв. То, что они угрожают это сделать — это без сомнения.Россия занимает единственную четкую последовательную позицию. Евросоюз при этом вообще в полном ауте. На его глазах государство-террорист занимается ядерным шантажом и ядерным терроризмом. Они взяли политику поддержки этого гостерроризма, они вообще молчат, но там мощностей на 15 "Чернобылей". На ЧАЭС было 2 блока 400, здесь 6 блоков по миллиону. Там взорвался 1 блок, а тут теоретически может взорваться 15 "Чернобылей".Это может быть огромная, чудовищная катастрофа. Европа не способна выразить интересы своих граждан, которые, без сомнения, заинтересованы в том, чтобы не было никакого ядерного взрыва и радиоактивной пустыни.Они взяли политику поддержки это гостерроризма, они вообще молчат, но там мощностей на 15 "Чернобылей". В Чернобыле было 2 блока 400, здесь 6 блоков по миллиону. Там взорвался 1 блок, а тут теоретически может взорваться 15 "Чернобылей".Второе – США выступают с крайне нереалистичными требованиями. Они предлагают России просто отдать ЗАЭС этому террористическому государству.Есть и экономическая подоплека, РФ подготовила возможности для переключения потоков электроэнергии, чтобы они шли в большей мере на Крым и Донбасс, и в меньшей мере на территорию, подконтрольную киевскому режиму. Я не говорю: "Украина", потому что причем здесь Украина, украинского государства не существует, есть марионеточный киевский режим.Вот они так угрожают, чтобы не переключали эти электропотоки.— Они же не могут не понимать, что в случае отказа, условно, какой-нибудь системы охлаждения, и катастрофы от этого пострадают все. И будет уже все равно — кто прав, а кто виноват.— Им это выгодно, они наверняка рассматривают возможность взрыва ЗАЭС, они тогда достигают нескольких целей.— Каких целей?— Значительно затрудняют наступление армии РФ, которая должна пройти через эти территории. Второе – мстят населению, которое оказалось на территории России, создают проблемы для России – нам придётся потратить десятки миллионов долларов на радиоактивную очистку территории.— Какова позиция РФ в этом вопросе? И почему вы считаете ее правильной?— Российская позиция вкратце такова: давайте мы проведем полную демилитаризацию запорожской ЗАЭС под международным контролем. МАГАТЭ поставит свои посты, наблюдателей, чтобы никто не обстреливал и не размещал свою технику. Чтоб никто никого ни в чем не обвинял. Киев обвиняет РФ в том, что там стоит военная техника, вот пусть стоят наблюдатели МАГАТЭ и фиксируют, что никакой техники там нет.— Насколько сейчас стороны договорились что-либо предпринять? Может быть, после заседания Совбеза ООН что-то решится?— МАГАТЭ является подразделением ООН, и, в большой степени зависит от западных стран и от ООН. Генсек там – марионетка в руках Госдепа США и делает всё, что они скажут. А США пока не решили, как они будут выходить из этой ситуации. Пока никакого приказа не отдали, кроме одного, — не говорить о том, что киевский режим занимается политикой государственного ядерного терроризма.Поэтому у них озабоченность по поводу обстрелов. Но их неадекватность – директора МАГАТЭ и генсека ООН — видна, потому что они не в состоянии сказать и боятся сказать, что киевский режим обстреливает ЗАЭС. Что уже говорить о том, чтобы потребовать, чтобы не было этих обстрелов.— Что стоит предпринять России?— Полностью переподчинить себе эти процессы. Если МАГАТЭ не способны обеспечить этих нейтральных наблюдателей, Россия возьмет на себя всю полноту ответственности. Сейчас все готово, чтобы переключить электрические потоки на Крым и Донбасс.— Вопрос по нефтепроводу "Дружба". Венгерская "MOL" и словацкий комбинат "Slovnaft" договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Теперь все нормально заработает?— Российская госсистема и украинское террористическое государство находятся в состоянии де-факто военного конфликта, поэтому экономические расчеты имеют ряд затруднений, но смогли разрулить ситуацию. Такие конфликты будут повторяться, их будут решать по большей части.— По газу новостей не много, разве что Латвия дает повод присмотреться к тому, что происходит в Евросоюзе...— Есть хорошие новости. Латвия тайно, закрыто, но согласилась платить рублями, сейчас стала получать российский газ. Практически всеобщее решение Евросоюза — много говорить, но фактически платить рублями. Тем более, там такая процедура, они же платят евро, у них нет рублей, а через Газпромбанк идёт обмен. Я считаю, что наша сторона чрезмерно уделяют внимание этому моменту, это больше столкновение амбиций, чем технический процесс.Кстати, Германия заполнила газом хранилища на 74%, то есть они успеют заполнить их до зимы, там еще достаточно много. Вывод такой: мечты нашей партии, которая за то, чтобы ничего не делать, которая говорит, что Зеленский и Порошенко — клоуны, что на Украине все разваливается, что Запад откажется от санкций против России, потому что у него такие проблемы... Не откажется. И сейчас у них все будет нормально. Заполненные газовые хранилищ на 74% говорят о том, что все у них будет нормально. — То есть немцы зимой не замерзнут?— Не замерзнут. Это сказки.

https://ukraina.ru/20220810/1037502388.html

https://ukraina.ru/20220810/1037509395.html

https://ukraina.ru/20220725/1036845503.html

https://ukraina.ru/20220808/1037426594.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

сергей марков, украина, россия, запорожская аэс, чаэс, ядерная энергетика, ядерный, атомная энергетика, атомная электростанция, интервью