Украине нечем платить военным - Wall Street Journal - 13.08.2022 Украина.ру
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Украине нечем платить военным - Wall Street Journal
Украине нечем платить военным - Wall Street Journal - 13.08.2022 Украина.ру
Украине нечем платить военным - Wall Street Journal
Украинские власти с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике. Об этом 12 августа написало издание Wall Street Journal
2022-08-13T09:30
2022-08-13T09:30
украина
деньги
военные
новости
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"Каждый день и ночь это постоянная головная боль", — признался министр финансов страны Сергей Марченко.Нехватка средств вынуждает Центробанк Украины печатать деньги, что приводит к ослаблению курса гривны и провоцирует инфляцию.При этом более 60% бюджетных трат приходится на военные нужды, а для покрытия остальных расходов Киев ежемесячно нуждается минимум в пяти миллиардах долларов.В прошлом месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 миллиардов долларов на восстановление страны, при этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.
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украина, деньги, военные, новости
Украина, деньги, военные, Новости

Украине нечем платить военным - Wall Street Journal

09:30 13.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Украинские власти с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике. Об этом 12 августа написало издание Wall Street Journal
"Каждый день и ночь это постоянная головная боль", — признался министр финансов страны Сергей Марченко.
Нехватка средств вынуждает Центробанк Украины печатать деньги, что приводит к ослаблению курса гривны и провоцирует инфляцию.

"Налоговые поступления покрывают только около 40% государственных расходов", — говорится в публикации.

При этом более 60% бюджетных трат приходится на военные нужды, а для покрытия остальных расходов Киев ежемесячно нуждается минимум в пяти миллиардах долларов.
В прошлом месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 миллиардов долларов на восстановление страны, при этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.
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