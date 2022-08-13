Украине нечем платить военным - Wall Street Journal

В США подсчитали, сколько миллиардов потратили на Украину с 2014 года Только в 2021 году США потратили на укрепление обороноспособности Украины более 450 миллионов долларов, общий же объем помощи для страны с 2014 года превысил два с половиной миллиарда долларов. Об этом рассказала временная поверенная в делах США в республике Кристина Квин, передало 20 декабря издание «Общественное»