Украине нечем платить военным - Wall Street Journal
Украинские власти с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике. Об этом 12 августа написало издание Wall Street Journal
"Каждый день и ночь это постоянная головная боль", — признался министр финансов страны Сергей Марченко.
Нехватка средств вынуждает Центробанк Украины печатать деньги, что приводит к ослаблению курса гривны и провоцирует инфляцию.
"Налоговые поступления покрывают только около 40% государственных расходов", — говорится в публикации.
При этом более 60% бюджетных трат приходится на военные нужды, а для покрытия остальных расходов Киев ежемесячно нуждается минимум в пяти миллиардах долларов.
В прошлом месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 миллиардов долларов на восстановление страны, при этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.
21 декабря 2021, 07:59В США подсчитали, сколько миллиардов потратили на Украину с 2014 годаТолько в 2021 году США потратили на укрепление обороноспособности Украины более 450 миллионов долларов, общий же объем помощи для страны с 2014 года превысил два с половиной миллиарда долларов. Об этом рассказала временная поверенная в делах США в республике Кристина Квин, передало 20 декабря издание «Общественное»