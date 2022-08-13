Преподаватель МГУ назвал последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС - 13.08.2022 Украина.ру
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Преподаватель МГУ назвал последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС
Преподаватель МГУ назвал последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС - 13.08.2022 Украина.ру
Преподаватель МГУ назвал последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС
Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов раскрыл последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС, передает 13 августа РИА Новости
2022-08-13T09:16
2022-08-13T09:16
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Мухаметов допустил аварию на ЗАЭС "посерьезнее Чернобыля" и подчеркнул, что при утечке придется прибегнуть к перекрытию Северо-Крымского канала.Ранее в МИД России предупредили о страшных последствиях ударов по Запорожской АЭС. Дипломат Игорь Вишневецкий заявил, что "еще немного и может произойти катастрофа".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Она была введена в эксплуатацию в 1984 году. Российские военные взяли под контроль объект и прилегающую к нему территорию в марте 2022 года.Украинские военные постоянно обстреливают опасный объект. Так, неделю назад в администрации Энергодара заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган" Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.
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запорожская аэс, канал, крым, новости
Запорожская АЭС, канал, Крым, Новости

Преподаватель МГУ назвал последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС

09:16 13.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов раскрыл последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС, передает 13 августа РИА Новости
Мухаметов допустил аварию на ЗАЭС "посерьезнее Чернобыля" и подчеркнул, что при утечке придется прибегнуть к перекрытию Северо-Крымского канала.

"Дело в том, что Северо-Крымский канал берет воду из Каховского водохранилища и отправляет ее для орошения в Крым, который страдает от нехватки воды для полива полей. Зараженная вода пойдет по Крымскому каналу, и все, что будет там расти, будет заражено радиацией. Поэтому, если такая авария произойдет, канал надо будет сразу закрывать", — объяснил эксперт.

Ранее в МИД России предупредили о страшных последствиях ударов по Запорожской АЭС. Дипломат Игорь Вишневецкий заявил, что "еще немного и может произойти катастрофа".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Она была введена в эксплуатацию в 1984 году.
Российские военные взяли под контроль объект и прилегающую к нему территорию в марте 2022 года.
Украинские военные постоянно обстреливают опасный объект. Так, неделю назад в администрации Энергодара заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган" Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 08:22
Представитель ВГА Запорожья рассказал, откуда поступают приказы атаковать ЗАЭСПриказы атаковать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) отдаются в Великобритании и США. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 12 августа РИА Новости
 
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