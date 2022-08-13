https://ukraina.ru/20220813/1037630356.html

Преподаватель МГУ назвал последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС

Преподаватель МГУ назвал последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС - 13.08.2022 Украина.ру

Преподаватель МГУ назвал последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов раскрыл последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС, передает 13 августа РИА Новости

2022-08-13T09:16

2022-08-13T09:16

2022-08-13T09:16

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Мухаметов допустил аварию на ЗАЭС "посерьезнее Чернобыля" и подчеркнул, что при утечке придется прибегнуть к перекрытию Северо-Крымского канала.Ранее в МИД России предупредили о страшных последствиях ударов по Запорожской АЭС. Дипломат Игорь Вишневецкий заявил, что "еще немного и может произойти катастрофа".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Она была введена в эксплуатацию в 1984 году. Российские военные взяли под контроль объект и прилегающую к нему территорию в марте 2022 года.Украинские военные постоянно обстреливают опасный объект. Так, неделю назад в администрации Энергодара заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган" Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

https://ukraina.ru/20220812/1037577251.html

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запорожская аэс, канал, крым, новости