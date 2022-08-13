https://ukraina.ru/20220813/1037596596.html

Призывают преследовать россиян за то, что они россияне – Носович о прибалтах

Призывают преследовать россиян за то, что они россияне – Носович о прибалтах - 13.08.2022 Украина.ру

Призывают преследовать россиян за то, что они россияне – Носович о прибалтах

Когда людей лишают одного из базовых прав человека - свободы передвижения, то это означает нацизм, потому что Прибалтика наказывает граждан России за то, что они имеют российский паспорт, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру

2022-08-13T07:45

2022-08-13T07:45

2022-08-13T07:45

владимир зеленский

новости

эстония

прибалтика

россия

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Ранее Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Позже премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала требование украинского президента.По его мнению, мир изменился, что нельзя взять и опустить железный занавес, запретить передвижение россиянам.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037585948.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, новости, эстония, прибалтика, россия