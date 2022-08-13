https://ukraina.ru/20220813/1037596596.html
Призывают преследовать россиян за то, что они россияне – Носович о прибалтах
Призывают преследовать россиян за то, что они россияне – Носович о прибалтах - 13.08.2022 Украина.ру
Призывают преследовать россиян за то, что они россияне – Носович о прибалтах
Когда людей лишают одного из базовых прав человека - свободы передвижения, то это означает нацизм, потому что Прибалтика наказывает граждан России за то, что они имеют российский паспорт, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
2022-08-13T07:45
2022-08-13T07:45
2022-08-13T07:45
владимир зеленский
новости
эстония
прибалтика
россия
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Ранее Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Позже премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала требование украинского президента.По его мнению, мир изменился, что нельзя взять и опустить железный занавес, запретить передвижение россиянам.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037585948.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, новости, эстония, прибалтика, россия
Владимир Зеленский, Новости, Эстония, Прибалтика, Россия
Призывают преследовать россиян за то, что они россияне – Носович о прибалтах
Когда людей лишают одного из базовых прав человека - свободы передвижения, то это означает нацизм, потому что Прибалтика наказывает граждан России за то, что они имеют российский паспорт, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
Ранее Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Позже премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала требование украинского президента.
Когда людей лишают одного из базовых прав человека, свободы передвижения, это может быть названо только нацизмом. Наказывают просто за то, что человек носитель российского паспорта, как это еще назвать, если не нацизм? Раньше они пытались зашифровывать и маскировать свое отношение, говорили, что санкции введены против олигархов, которые поддерживают Путина. Сейчас прибалты вышли на новый этап. Призывают преследовать россиян за то, что они россияне.
Александр Носович
политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик"
По его мнению, мир изменился, что нельзя взять и опустить железный занавес, запретить передвижение россиянам.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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