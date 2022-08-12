https://ukraina.ru/20220812/1037575240.html

Носович о том, чем Россия должна ответить Латвии на запрет виз и обвинения в терроризме

Носович о том, чем Россия должна ответить Латвии на запрет виз и обвинения в терроризме - 12.08.2022 Украина.ру

Носович о том, чем Россия должна ответить Латвии на запрет виз и обвинения в терроризме

Украина.ру, 12.08.2022

2022-08-12T08:36

2022-08-12T08:36

2022-08-12T08:37

интервью

александр носович

россия

латвия

литва

прибалтика

санкции

владимир зеленский

границы

шенген

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Почему прибалтов раздражает их позиция в Европе, как они переписывают историю и от чего могут умереть, рассказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру.— Александр, Латвия возобновила закупки российского газа, при этом объявила нас государством, поддерживающим терроризм. Как сопоставить эти факты? Что это за лицемерие?— Никак это не сопоставить, это полный абсурд и логический бред с точки зрения Латвии. Если она провозгласила Россию спонсором терроризма, получается, что она спонсируют страну - спонсора терроризма, покупая у нее газ. Сами латвийские политики неоднократно признавали эту логику и отказывались от поставок газа. Страны Евросоюза этот газ реверсом отправляли той же Латвии и другим странам Балтии. Тут рационального нет, с точки зрения логики латвийскую политику объяснить невозможно, она логически не связна, в этом и проблема.— А там есть политики, у которых есть мозг, или они все боятся?— В Прибалтике много политиков, у которых есть мозг, но это не выгодно – иметь его, когда речь идет о России. Поэтому самые умные люди, когда приходят там к власти, они сознательно целенаправленно тупеют. Каким бы блестящим специалистом не был человек до того, как попал на должность в Латвии, Литве или Эстонии - после того, как он туда попадет, он начинает играть надоевшую даже им самим антироссийскую шарманку. Повторяют одни и те же догмы, одни и те же тезисы. Потому что быть дураком положено по должности.Например, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, до прихода в правительство считалась очень толковым и умным экономистом, а после – начала неси несусветную дичь. Сказала, что российская вакцина "Спутник-V" поставляется Путиным только на экспорт, чтобы отравить европейцев и страны НАТО, а в России ей не прививают. Она это заявила на полном серьёзе, резко человек поглупел.В Латвии ситуация такая же. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, человек умный, это признают все специалисты по Прибалтике, кто с ним говорил. Но там не выгодно демонстрировать свой ум, а странам Прибалтики выгодно вести откровенно тупую и провокационную политику в отношении России.— Это им сверху говорят так делать или сами ждали момента, чтобы наделать гадостей России?— Сверху им ничего не говорят, но их речи слушают, и наиболее выгодно им говорить самые радикальные и самые антироссийские вещи. Эта ниша для западных стран наиболее приемлема, когда речь идет о Прибалтике. Они сами могут быть более сложными, прагматичными и трезвомыслящими в отношении России, могут внутри своего сообщества допускать разные мнения, могут переходить к переговорам. Но для Прибалтики ниша определена очень четко, это страны-раздражители и страны-провокаторы.Поэтому все местные политические деятели, которые пытались играть как-то иначе, включать мозг, о котором вы говорите, или показывать, что он есть, или говорить, что нужны нормальные добрососедские отношения с большим соседом – Россией, что это выгодно, они всегда в политической борьбе проигрывают русофобам.Вообще, в трех странах Балтии люди в разные годы голосовали за умеренных, позитивно настроенных к России политических деятелей. Они там становились президентами, премьерами, главами парламентского большинства. Но в итоге для них карьера кончалась полным крахом.Таких примеров достаточно. Там процветает самая оголтелая форма русофобии, там самыми умными оказываются те, кто выбирает самую тупую антироссийскую позицию.— По поводу ограничений передвижения россиян в Европе, Эстония поддержала требование Зеленского запретить россиянам въезд в Европу. Что происходит и как это вообще назвать, если не нацизмом?— Ну, когда людей лишают одного из базовых прав человека, свободы передвижения, это может быть названо только нацизмом. Наказывают просто за то, что человек носитель российского паспорта, как это еще назвать, если не нацизм? Раньше они пытались зашифровывать и маскировать свое отношение, говорили, что санкции введены против олигархов, которые поддерживают Путина. Сейчас прибалты вышли на новый этап. Призывают преследовать россиян за то, что они россияне.Пойдет ли на это ЕС, прислушается ли, на данном этапе не уверен по многим причинам. Канцлер Германии заявил, что шенгенские визы выдавать они продолжат. А там если хоть одна страна будет давать шенген, свобода для россиян сохранится, потому что внутри ЕС нет границ.Поэтому это сейчас лишено какого-либо смысла. Мир так изменился, что вот так просто взять и опустить железный занавес, запретить передвижение россиянам это нереально.В одной Германии живет 4 миллиона русскоязычных, выходцев из СССР и России, у них у всех есть родственники и друзья в России. Придется делать исключения из запрета, это 4 миллиона исключений. И как быть? А границ внутри ЕС нет. Будет такой же конфуз, как с попыткой ввести эмбарго на российские угловодороды. На волне истерики европейцы попытались это сделать, но оказалось, что без газа им никак. Они сдохнут без российского газа, замерзнут и не смогут ничего производить. С визовой политикой, если радикальная прибалтийская точка зрения возьмет верх, будет примерно так же.— Самим жителям этих стран не обидно, что европейские ценности обесценивает такая политика? Это же уже не свободная демократическая Европа, которую за это и ценили когда-то.— Нет, им абсолютно не обидно, им было бы обидно, если бы нарушили права в их отношении, а в адрес России – это пожалуйста, сколько угодно. У них комплекс неполноценности по отношению к ЕС и РФ.Они в общем-то, понимают и частично признают, что они – периферия. Отсталая окраина, задворки Европы, медвежий угол. Единственное утешение для них, что они – члены ЕС и НАТО, а Россия – нет. Они этим много лет гордились.И попытки ограничить въезд россиян, которые они предпринимают много лет и наиболее активно среди стран ЕС, потому что они хотят взять реванш, для них совершенно непереносима мысль, что они не просто периферия, а двойная периферия. То есть западная Европа, как цивилизационный центр, и Россия тоже, а они – между ними, задворки. Их это очень сильно раздражает и нервирует, отсюда такие инициативы.— То, что Эстония поддержала требования Зеленского, это на практике что-то поменяет?— Это уже привело к запрету выдачи эстонского шенгена, но есть несколько других государств ЕС, которые готовы дать его, поэтому России это как слону дробина. Ну, не будем мы ездить в Эстонию, и что? Ничего не потеряем, от того, что не увидим эту страну, может, даже приобретем.— Вы ранее говорили на своем телеграмм-канале, что прибалты всегда мечтали переписать историю Второй мировой войны. И не известно, до чего они в этом докатятся. Можно подробнее?— Не мечтали, а очень активно переписывали. Они уже почти докатились, до чего – известно. Изначально, когда началась вся эта эпопея с пересмотром итогов войны, экспертам было понятно, какой результат она должна на выходе дать. Цель была, чтобы сделать СССР главным виновником войны и абсолютным злом. А гитлеровская Германия – зло относительное, и во многих отношениях это вообще не зло. Но, поскольку такое так вот просто сказать было невозможно ни 10, ни 20 или 30 лет назад, стали применять более длительные технологии массовой стратегической коммуникации.Тогда массовое сознание форматировать стали постепенно. Тогда появились и стали массово распространяться восточно-европейские теории о том, что причиной Второй мировой войны был пакт Молотова-Риббентропа. И что коммунизм и нацизм - суть одно, равнопреступные идеологии, что Советский Союз – такое же чудовище, как и Гитлеровская Германия. Ничем не лучше, а в чем-то даже хуже. Сталин равен Гитлеру и так далее.Это десятилетиями вбивалось в мозги и стало уже мейнстримом не только для восточно-европейских стран, для прибалтов, но и для всей Европы. Точкой стала резолюция 2019 года, которая все эти прибалтийские тезисы повторяла.Сейчас новый, завершающий этап, который начался с февраля этого года. Он состоит в то, что под предлогом спецоперации на Украине с наследием нацизма и нацистским расизмом в Прибалтике не борются в принципе, а борются только с советским. Дошло до того, что 9 мая не празднуют, запрещают, а всякие марши дивизий СС они празднуют. Советские памятники в Прибалтике завешиваются украинскими флагами, но памятники нацистам и коллаборантам на месте, их никто не трогает и не завешивает, никто не призывает их снести.Обратите внимание, сейчас очередная волна войны с памятниками, но это только с советскими памятниками. За 30 лет после развала СССР было понастроено огромное количество мемориалов нацистским пособникам. Памятники Шухевичу и Бандере стоят, даже в Польше. Там их из солидарности с Украиной не трогают, а вот памятники красной армии сносят.О чем это говорит? О завершающем этапе фальсификации истории, которая состоит в том, что якобы единственным злом во Второй мировой войне был СССР, а единственное абсолютное зло сегодня это Россия, как его правопреемница.— Мария Захарова сказала, что нужно ответить Латвии за требование к россиянам при въезде подписывать какие-то бумажки, а Вячеслав Володин хочет упростить визовый режим для россиян, живущим в Прибалтике. России все же стоит ответить или промолчать?— России стоит ответить, и как раз то, что предлагает Володин, будет эффективным и красивым ассиметричным ответом. Если мы тоже запретим въезд латышам, мы проиграем. Если разрешим – выиграем. Потому что они сюда массово повалят, увидят тут совсем не ту Россию, про которую им говорят, якобы мы тут от водки лежим в луже загибаемся. Они будут тут тратить свои деньги на товары, которые у нас в полтора-два раза дешевле, чем в ЕС и Прибалтике, где сейчас самая высокая инфляция.— Вы писали уже о том, что в Литве европейцы ездили массово в Калининградскую область за продуктами, потому что дешевле.— Да, это у нас был эксперимент с бесплатными визами, был там очень большой скандал в Литве тогда, потому что они в Калининграде оставляли свои деньги и проникались к России, там реалии были не те, которые им навязывали в Европе. России стоит отвечать умно и избирательно, выбирая тот вариант, который будет наиболее выгоден ей и не будет выгоден противникам. Иногда надо отвечать симметрично, иногда нет, кое-где не отвечать вовсе. Они требуют, чтобы нам закрыли въезд по всей Европе, а мы им откроем, это будет для антироссийских властей самый болезненный удар.

https://ukraina.ru/20220811/1037541951.html

https://ukraina.ru/20220811/1037548359.html

https://ukraina.ru/20220811/1037570426.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, александр носович, россия, латвия, литва, прибалтика, санкции, владимир зеленский, границы, шенген, евросоюз, ограничения, сша, ес