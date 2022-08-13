https://ukraina.ru/20220813/1037587505.html

Евросоюз не рассчитывал на затяжной конфликт на Украине — экономист

Евросоюз не рассчитывал на затяжной конфликт на Украине — экономист - 13.08.2022 Украина.ру

Евросоюз не рассчитывал на затяжной конфликт на Украине — экономист

Евросоюз хотел выиграть кампанию на Украине максимум за полгода. Об этом сообщил экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-13T05:30

2022-08-13T05:30

2022-08-13T05:30

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"Начинается кампания, они выделяют деньги, они предоставляют беженцам статус, а потом эти беженцы этот статус теряют, возвращаются домой, и киевское руководство, команда Зеленского, она уже победила. Россия уже ведет переговоры, уже уступает и - хотя бы даже в формате уступок со стороны России все и завершается", - описал развитие событий эксперт.Он объяснил, почему в итоге получилось не так.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220730/1037037268.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

евросоюз, новости, россия, украина