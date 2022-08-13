https://ukraina.ru/20220813/1037587505.html
Евросоюз не рассчитывал на затяжной конфликт на Украине — экономист
Евросоюз не рассчитывал на затяжной конфликт на Украине — экономист - 13.08.2022 Украина.ру
Евросоюз не рассчитывал на затяжной конфликт на Украине — экономист
Евросоюз хотел выиграть кампанию на Украине максимум за полгода. Об этом сообщил экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-13T05:30
2022-08-13T05:30
2022-08-13T05:30
евросоюз
новости
россия
украина
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"Начинается кампания, они выделяют деньги, они предоставляют беженцам статус, а потом эти беженцы этот статус теряют, возвращаются домой, и киевское руководство, команда Зеленского, она уже победила. Россия уже ведет переговоры, уже уступает и - хотя бы даже в формате уступок со стороны России все и завершается", - описал развитие событий эксперт.Он объяснил, почему в итоге получилось не так.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220730/1037037268.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евросоюз, новости, россия, украина
Евросоюз не рассчитывал на затяжной конфликт на Украине — экономист
Евросоюз хотел выиграть кампанию на Украине максимум за полгода. Об этом сообщил экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
"Начинается кампания, они выделяют деньги, они предоставляют беженцам статус, а потом эти беженцы этот статус теряют, возвращаются домой, и киевское руководство, команда Зеленского, она уже победила. Россия уже ведет переговоры, уже уступает и - хотя бы даже в формате уступок со стороны России все и завершается", - описал развитие событий эксперт.
Он объяснил, почему в итоге получилось не так.
"Потому что не рассчитывали на затяжную кампанию. Весь расчет был на молниеносную победу. Россия быстро атакует, быстро терпит поражение, отступает… Дальше план немножко модифицировали, что начинается сражение за Донбасс. Здесь Россия изматывается в укрепрайонах, в позиционных сражениях, и все, и опять на переговоры идет", - рассказал Колташов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.