Закарпатская колдунья сделала прогноз о будущем Украины
Украинская мольфарка и астроэксперт Магдалена Мочиовски предсказала Украине глобальную "победу", об этом 12 августа сообщает YouTube-канал "Говорить великий Львів"
По словам ведуньи, Украина "защищает весь мир", поэтому не может не победить.
"Мы вернем утраченные территории", - сказала Мочиовски.
Украинские астрологи и колдуны часто высказывают свою полную уверенность в победе ВСУ, хотя и не называют никаких конкретных сроков.
Мочиовски регулярно дает интервью разным интернет-порталам и СМИ, рассказывая небылицы и магические прогнозы об украинских военных и руководителях ведущих государств мира.
29 марта, 14:20Тьма сгущается. Прогнозы мольфаров о будущем Украины и лично ЗеленскогоА ведь Зеленского предупреждали! И не раз. И о том, что Украина прекратит свое существование в нынешнем виде, и о том, что его лично «побьют». Сегодня эти предсказания не транслирует украинское телевидение. Но всего три месяца назад только ленивый не опубликовал крайне неприятное для президента предсказание бабушки-мольфарки Марии Цвылинив