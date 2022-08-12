Закарпатская колдунья сделала прогноз о будущем Украины - 12.08.2022 Украина.ру
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Закарпатская колдунья сделала прогноз о будущем Украины
Закарпатская колдунья сделала прогноз о будущем Украины - 12.08.2022 Украина.ру
Закарпатская колдунья сделала прогноз о будущем Украины
Украинская мольфарка и астроэксперт Магдалена Мочиовски предсказала Украине глобальную "победу", об этом 12 августа сообщает YouTube-канал "Говорить великий Львів"
2022-08-12T11:01
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магия
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По словам ведуньи, Украина "защищает весь мир", поэтому не может не победить."Мы вернем утраченные территории", - сказала Мочиовски.Украинские астрологи и колдуны часто высказывают свою полную уверенность в победе ВСУ, хотя и не называют никаких конкретных сроков.Мочиовски регулярно дает интервью разным интернет-порталам и СМИ, рассказывая небылицы и магические прогнозы об украинских военных и руководителях ведущих государств мира.
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новости, магия, мольфары, украина
Новости, магия, мольфары, Украина

Закарпатская колдунья сделала прогноз о будущем Украины

11:01 12.08.2022
 
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- РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© YouTube
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Украинская мольфарка и астроэксперт Магдалена Мочиовски предсказала Украине глобальную "победу", об этом 12 августа сообщает YouTube-канал "Говорить великий Львів"
По словам ведуньи, Украина "защищает весь мир", поэтому не может не победить.
"Мы вернем утраченные территории", - сказала Мочиовски.
Украинские астрологи и колдуны часто высказывают свою полную уверенность в победе ВСУ, хотя и не называют никаких конкретных сроков.
Мочиовски регулярно дает интервью разным интернет-порталам и СМИ, рассказывая небылицы и магические прогнозы об украинских военных и руководителях ведущих государств мира.
- РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 14:20
Тьма сгущается. Прогнозы мольфаров о будущем Украины и лично ЗеленскогоА ведь Зеленского предупреждали! И не раз. И о том, что Украина прекратит свое существование в нынешнем виде, и о том, что его лично «побьют». Сегодня эти предсказания не транслирует украинское телевидение. Но всего три месяца назад только ленивый не опубликовал крайне неприятное для президента предсказание бабушки-мольфарки Марии Цвылинив
 
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11:01Закарпатская колдунья сделала прогноз о будущем Украины
10:45Ющенко захотел накормить украинских солдат "бандеровским" мёдом
10:09Военный эксперт объяснил, как Россия в Донбассе обрушила на ВСУ огневую лавину
10:04ВСУ обстреляли село в Курской области
09:49WP: Украина потеряла возможность контрнаступления
09:47В Минобороны РФ рассказали, сколько человек удалось эвакуировать за прошедшие сутки
09:46Военный эксперт объяснил, почему Россия никак не выбьет ВСУ из Соледара
09:46"У украинских политиков праздник". Мины-"лепестки" и обстрелы — как живет Донецк
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