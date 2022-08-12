Закарпатская колдунья сделала прогноз о будущем Украины

Тьма сгущается. Прогнозы мольфаров о будущем Украины и лично Зеленского А ведь Зеленского предупреждали! И не раз. И о том, что Украина прекратит свое существование в нынешнем виде, и о том, что его лично «побьют». Сегодня эти предсказания не транслирует украинское телевидение. Но всего три месяца назад только ленивый не опубликовал крайне неприятное для президента предсказание бабушки-мольфарки Марии Цвылинив