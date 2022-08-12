https://ukraina.ru/20220812/1037581033.html
Военный эксперт объяснил, почему Россия никак не выбьет ВСУ из Соледара
Военный эксперт объяснил, почему Россия никак не выбьет ВСУ из Соледара - 12.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему Россия никак не выбьет ВСУ из Соледара
Бои на ближних подступах к Соледару закончились и плавно переместились в сам город. Другое дело, что ВСУ сохраняют опорные пункты к северу от города и не дает начать штурм с севера. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-12T09:46
2022-08-12T09:46
2022-08-12T09:46
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всу
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Специалист уточнил, что русским войскам еще придется взять Яковлевку и Белогоровку. Это позволит усилить нажим на Соледар с севера. А в случае взятия Бахмутского мы сможем начать штурм юго-восточных окраин города.Важно понимать, что группировка противника в районе Артемовска достаточно серьезная. У них еще достаточно артиллерии и РСЗО, которые затрудняют продвижение наших войск, потому что они могут вести концентрированный огонь по определенным квадратам, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу
Военный эксперт объяснил, почему Россия никак не выбьет ВСУ из Соледара
Бои на ближних подступах к Соледару закончились и плавно переместились в сам город. Другое дело, что ВСУ сохраняют опорные пункты к северу от города и не дает начать штурм с севера. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Специалист уточнил, что русским войскам еще придется взять Яковлевку и Белогоровку. Это позволит усилить нажим на Соледар с севера. А в случае взятия Бахмутского мы сможем начать штурм юго-восточных окраин города.
"То же самое происходит с Артемовском. Там наши войска закрепились на восточных окраинах. К юго-востоку от города противник оказывает сопротивление на линии Зайцево — Кодема. Взятие этих поселков позволит продвигаться к юго-восточным окраинам города и начать штурм с нескольких направлений. Желательно еще продвинутся к Артемовску с северо-востока, но там пока противник тоже сохраняет целостность обороны", - указал Рожин.
Важно понимать, что группировка противника в районе Артемовска достаточно серьезная. У них еще достаточно артиллерии и РСЗО, которые затрудняют продвижение наших войск, потому что они могут вести концентрированный огонь по определенным квадратам, заключил собеседник издания.