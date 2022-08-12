https://ukraina.ru/20220812/1037581033.html

Военный эксперт объяснил, почему Россия никак не выбьет ВСУ из Соледара

Военный эксперт объяснил, почему Россия никак не выбьет ВСУ из Соледара - 12.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Россия никак не выбьет ВСУ из Соледара

Бои на ближних подступах к Соледару закончились и плавно переместились в сам город. Другое дело, что ВСУ сохраняют опорные пункты к северу от города и не дает начать штурм с севера. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-12T09:46

2022-08-12T09:46

2022-08-12T09:46

новости

россия

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037353747_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_6640309ce8554fc37c84ef41f5fa9c48.jpg

Специалист уточнил, что русским войскам еще придется взять Яковлевку и Белогоровку. Это позволит усилить нажим на Соледар с севера. А в случае взятия Бахмутского мы сможем начать штурм юго-восточных окраин города.Важно понимать, что группировка противника в районе Артемовска достаточно серьезная. У них еще достаточно артиллерии и РСЗО, которые затрудняют продвижение наших войск, потому что они могут вести концентрированный огонь по определенным квадратам, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу