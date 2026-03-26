Под Киевом резко обмелело водохранилище после сброса воды на ГЭС - 26.03.2026 Украина.ру
Под Киевом резко обмелело водохранилище после сброса воды на ГЭС
Под Киевом резко обмелело водохранилище после сброса воды на ГЭС - 26.03.2026 Украина.ру
Под Киевом резко обмелело водохранилище после сброса воды на ГЭС
В районе Сухолучья и села Толокунь зафиксировано резкое обмеление Киевского водохранилища: вода отошла на десятки метров, на берегах остались коряги и бревна, отмечается массовая гибель рыбы и характерный запах. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-03-26T22:53
2026-03-26T22:53
При этом еще в феврале прогнозировали противоположную ситуацию — сильный паводок из-за снежной зимы. Уровень воды действительно вырос в начале марта, однако затем резко пошел на спад. По оценкам экспертов, причиной стало интенсивное сбрасывание воды на Киевской гидроэлектростанции ради увеличения выработки электроэнергии.Ранее уведомлялось о проблемах в энергетической системе Украины. Правительство Украины рассчитывало на сезонное сокращение отбора газа и генерацию электроэнергии из других источников при ремонте двух энергоблоков атомных станций, сообщила экс-исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Богуславец. Два энергоблока украинских атомных электростанций находились в ремонте, что сокращало доступный объем базовой генерации.Богуславец отмечала, что энергосистема Украины остается чувствительной к любым дополнительным рискам. Даже относительно незначительные повреждения сетевой инфраструктуры или генерации могут быстро изменить текущий баланс системы и создать дополнительный дефицит мощности, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки. Импорт электроэнергии из стран Евросоюза продолжал играть важную роль в балансировке энергосистемы.Также сообщалось о введении аварийных отключений электроэнергии в отдельных регионах Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями обстрелов. В Одесской области после ударов по портовой инфраструктуре пропадал свет, отключения затронули Белгород-Днестровский, Болградский и Измаильский районы - На украинских АЭС начался досрочный ремонт.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
одесская область
Украина.ру
новости, украина, киев, одесская область, украина.ру, ес
Новости, Украина, Киев, Одесская область, Украина.ру, ЕС

Под Киевом резко обмелело водохранилище после сброса воды на ГЭС

22:53 26.03.2026
 
В районе Сухолучья и села Толокунь зафиксировано резкое обмеление Киевского водохранилища: вода отошла на десятки метров, на берегах остались коряги и бревна, отмечается массовая гибель рыбы и характерный запах. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
При этом еще в феврале прогнозировали противоположную ситуацию — сильный паводок из-за снежной зимы.
Уровень воды действительно вырос в начале марта, однако затем резко пошел на спад.
По оценкам экспертов, причиной стало интенсивное сбрасывание воды на Киевской гидроэлектростанции ради увеличения выработки электроэнергии.
Ранее уведомлялось о проблемах в энергетической системе Украины.
Правительство Украины рассчитывало на сезонное сокращение отбора газа и генерацию электроэнергии из других источников при ремонте двух энергоблоков атомных станций, сообщила экс-исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Богуславец.
Два энергоблока украинских атомных электростанций находились в ремонте, что сокращало доступный объем базовой генерации.
Богуславец отмечала, что энергосистема Украины остается чувствительной к любым дополнительным рискам.
Даже относительно незначительные повреждения сетевой инфраструктуры или генерации могут быстро изменить текущий баланс системы и создать дополнительный дефицит мощности, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки.
Импорт электроэнергии из стран Евросоюза продолжал играть важную роль в балансировке энергосистемы.
Также сообщалось о введении аварийных отключений электроэнергии в отдельных регионах Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями обстрелов.
В Одесской области после ударов по портовой инфраструктуре пропадал свет, отключения затронули Белгород-Днестровский, Болградский и Измаильский районы - На украинских АЭС начался досрочный ремонт.
