Под Киевом резко обмелело водохранилище после сброса воды на ГЭС
В районе Сухолучья и села Толокунь зафиксировано резкое обмеление Киевского водохранилища: вода отошла на десятки метров, на берегах остались коряги и бревна, отмечается массовая гибель рыбы и характерный запах. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-03-26T22:53
При этом еще в феврале прогнозировали противоположную ситуацию — сильный паводок из-за снежной зимы.
Уровень воды действительно вырос в начале марта, однако затем резко пошел на спад.
По оценкам экспертов, причиной стало интенсивное сбрасывание воды на Киевской гидроэлектростанции ради увеличения выработки электроэнергии.
Ранее уведомлялось о проблемах в энергетической системе Украины.
Правительство Украины рассчитывало на сезонное сокращение отбора газа и генерацию электроэнергии из других источников при ремонте двух энергоблоков атомных станций, сообщила экс-исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Богуславец.
Два энергоблока украинских атомных электростанций находились в ремонте, что сокращало доступный объем базовой генерации.
Богуславец отмечала, что энергосистема Украины остается чувствительной к любым дополнительным рискам.
Даже относительно незначительные повреждения сетевой инфраструктуры или генерации могут быстро изменить текущий баланс системы и создать дополнительный дефицит мощности, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки.
Импорт электроэнергии из стран Евросоюза продолжал играть важную роль в балансировке энергосистемы.
Также сообщалось о введении аварийных отключений электроэнергии в отдельных регионах Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями обстрелов.
В Одесской области после ударов по портовой инфраструктуре пропадал свет, отключения затронули Белгород-Днестровский, Болградский и Измаильский районы - На украинских АЭС начался досрочный ремонт.