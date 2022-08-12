https://ukraina.ru/20220812/1037577251.html

Представитель ВГА Запорожья рассказал, откуда поступают приказы атаковать ЗАЭС

Представитель ВГА Запорожья рассказал, откуда поступают приказы атаковать ЗАЭС - 12.08.2022 Украина.ру

Представитель ВГА Запорожья рассказал, откуда поступают приказы атаковать ЗАЭС

Приказы атаковать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) отдаются в Великобритании и США. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 12 августа РИА Новости

2022-08-12T08:22

2022-08-12T08:22

2022-08-12T08:22

запорожская аэс

рогов

новости

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"Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим (Владимира) Зеленского, который по факту является лишь исполнителем", - сказал Рогов.По его словам, обстрелами АЭС украинская сторона пытается остановить дальнейшее продвижение союзных сил России, шантажируя Европу ядерной угрозой.Рогов подчеркнул, что для прекращения обстрелов необходимо, в первую очередь, освободить населенные пункты Никополь, Марганец и Томаковка Днепропетровской области. "Именно оттуда украинские террористы ведут обстрелы атомной станции", - заверил Рогов.

https://ukraina.ru/20220812/1037577006.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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запорожская аэс, рогов, новости