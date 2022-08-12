Представитель ВГА Запорожья рассказал, откуда поступают приказы атаковать ЗАЭС - 12.08.2022 Украина.ру
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Представитель ВГА Запорожья рассказал, откуда поступают приказы атаковать ЗАЭС
Представитель ВГА Запорожья рассказал, откуда поступают приказы атаковать ЗАЭС - 12.08.2022 Украина.ру
Представитель ВГА Запорожья рассказал, откуда поступают приказы атаковать ЗАЭС
Приказы атаковать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) отдаются в Великобритании и США. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 12 августа РИА Новости
2022-08-12T08:22
2022-08-12T08:22
запорожская аэс
рогов
новости
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"Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим (Владимира) Зеленского, который по факту является лишь исполнителем", - сказал Рогов.По его словам, обстрелами АЭС украинская сторона пытается остановить дальнейшее продвижение союзных сил России, шантажируя Европу ядерной угрозой.Рогов подчеркнул, что для прекращения обстрелов необходимо, в первую очередь, освободить населенные пункты Никополь, Марганец и Томаковка Днепропетровской области. "Именно оттуда украинские террористы ведут обстрелы атомной станции", - заверил Рогов.
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запорожская аэс, рогов, новости
Запорожская АЭС, Рогов, Новости

Представитель ВГА Запорожья рассказал, откуда поступают приказы атаковать ЗАЭС

08:22 12.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Приказы атаковать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) отдаются в Великобритании и США. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 12 августа РИА Новости
"Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим (Владимира) Зеленского, который по факту является лишь исполнителем", - сказал Рогов.
По его словам, обстрелами АЭС украинская сторона пытается остановить дальнейшее продвижение союзных сил России, шантажируя Европу ядерной угрозой.
Рогов подчеркнул, что для прекращения обстрелов необходимо, в первую очередь, освободить населенные пункты Никополь, Марганец и Томаковка Днепропетровской области.
"Именно оттуда украинские террористы ведут обстрелы атомной станции", - заверил Рогов.
Владимир Рогов
08:14
Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭСЧлен главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отверг инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, назвав ее провокацией, передает 12 августа РИА Новости
 
Запорожская АЭСРоговНовости
 
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