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Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС

Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС - 12.08.2022 Украина.ру

Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отверг инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, назвав ее провокацией, передает 12 августа РИА Новости

2022-08-12T08:14

2022-08-12T08:14

2022-08-12T08:14

запорожская аэс

новости

демилитаризация

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"Это неприемлемая идея. Мы расцениваем ее как провокацию. Какая может быть демилитаризованная зона, если по тебе все равно постоянно стреляют? Как только мы выведем оттуда войска, туда обязательно зайдут украинские боевики, вывесят свой флаг и продолжат заниматься обстрелами. Об этом не скрывая говорят представители украинской власти, называя подобные действия "тактикой вытеснения"", - сказал Рогов.По его словам, только российская армия и система противовоздушной обороны спасает Запорожскую АЭС от многочисленных ракетных ударов, наносимых украинской стороной.Ранее представитель госдепартамента США призвал Россию прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины и вернуть ей полный контроль над ними, а также поддержал призыв украинской стороны к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной станции.

https://ukraina.ru/20220812/1037576265.html

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запорожская аэс, новости, демилитаризация