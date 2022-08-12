https://ukraina.ru/20220812/1037541217.html
Военный эксперт Хроленко объяснил, почему киевский режим еще не признал поражение
Военный эксперт Хроленко объяснил, почему киевский режим еще не признал поражение - 12.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Хроленко объяснил, почему киевский режим еще не признал поражение
Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-08-12T07:30
2022-08-12T07:30
2022-08-12T07:30
новости
украина
поражение
запад
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По его мнению, завершение СВО возможно не ранее будущего года, "хотя возможно, что в августе 2023 года мы с вами можем обсудить продвижение линии фронта западнее Киева".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, поражение, запад
Новости, Украина, поражение, Запад
Военный эксперт Хроленко объяснил, почему киевский режим еще не признал поражение
Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру