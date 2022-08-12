Военный эксперт Хроленко объяснил, почему киевский режим еще не признал поражение - 12.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220812/1037541217.html
Военный эксперт Хроленко объяснил, почему киевский режим еще не признал поражение
Военный эксперт Хроленко объяснил, почему киевский режим еще не признал поражение - 12.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Хроленко объяснил, почему киевский режим еще не признал поражение
Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-08-12T07:30
2022-08-12T07:30
новости
украина
поражение
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/76/1034307633_0:0:1226:691_1920x0_80_0_0_3870a48aca2a5d019d4a25d7d731ab58.jpg
По его мнению, завершение СВО возможно не ранее будущего года, "хотя возможно, что в августе 2023 года мы с вами можем обсудить продвижение линии фронта западнее Киева".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/76/1034307633_0:0:1226:920_1920x0_80_0_0_5ee725ace21e245578fdb065ef8cf3c0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, поражение, запад
Новости, Украина, поражение, Запад

Военный эксперт Хроленко объяснил, почему киевский режим еще не признал поражение

07:30 12.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР украинский военнослужащий
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Если бы мы столкнулись только с ВСУ, спецоперация завершилась бы в считанные дни, как это было с Грузией в августе 2008. Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится.
Александр Хроленко
военный обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня"
По его мнению, завершение СВО возможно не ранее будущего года, "хотя возможно, что в августе 2023 года мы с вами можем обсудить продвижение линии фронта западнее Киева".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Иностранные журналисты за работой в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 16:53
Европа жаждет правды об Украине. Но правду рубят на корню
 
НовостиУкраинапоражениеЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Кнутов оценил сообщение об уничтожении склада боеприпасов к РСЗО HIMARS
08:53Черновцы в период боевых действий. Русофобские конкурсы на фоне экологической катастрофы
08:52В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты - генерал
08:45Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — эксперт
08:36Носович о том, чем Россия должна ответить Латвии на запрет виз и обвинения в терроризме
08:32Научный руководитель Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Москве
08:30Марков назвал Украину государством-террористом из-за ситуации с Запорожской АЭС
08:22Представитель ВГА Запорожья рассказал, откуда поступают приказы атаковать ЗАЭС
08:18Дробницкий о закупке Польшей 500 HIMARS и роли России и тех, кто всех контролирует
08:15Польский эксперт рассказал, какую угрозу Украина представляет для поляков, румын и венгров
08:14Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС
08:09Украинский политик рассказал, какому региону больше всего досталось от ударов ВСУ
08:07Мелочи жизни. Как я писала письмо президенту Путину
08:00Легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована – военный эксперт Хроленко
07:55Херсонская область выходит из "сумрака украинской пропаганды" — замглавы ВГА
07:48Сможем построить первую в мире стендап-республику: о президентских амбициях Арестовича
07:45Эксперт объяснил, почему Запад поставил на Украину системы ПВО NASAMS, IRIS-T и "Гепардов"
07:40ЕС еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на российскую нефть — Пушков
07:40Главное на 12 августа: в России и в мире
07:30Военный эксперт Хроленко объяснил, почему киевский режим еще не признал поражение
Лента новостейМолния