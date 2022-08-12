https://ukraina.ru/20220812/1037541217.html

Военный эксперт Хроленко объяснил, почему киевский режим еще не признал поражение

Военный эксперт Хроленко объяснил, почему киевский режим еще не признал поражение - 12.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Хроленко объяснил, почему киевский режим еще не признал поражение

Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру

2022-08-12T07:30

2022-08-12T07:30

2022-08-12T07:30

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По его мнению, завершение СВО возможно не ранее будущего года, "хотя возможно, что в августе 2023 года мы с вами можем обсудить продвижение линии фронта западнее Киева".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, поражение, запад