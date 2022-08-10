https://ukraina.ru/20220810/1037505263.html

Александр Хроленко: США и Украина понимают, что проиграли России битву за Донбасс

Александр Хроленко: США и Украина понимают, что проиграли России битву за Донбасс - 10.08.2022 Украина.ру

Александр Хроленко: США и Украина понимают, что проиграли России битву за Донбасс

Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T16:19

2022-08-10T16:19

2022-08-10T16:34

интервью

россия

сша

донбасс

всу

украина

himars

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Если бы киевский режим не осознавал, что Запад поддержит его в противостоянии с Россией, он бы выполнил справедливые требования Москвы. Но из-за того, к чему они пришли сейчас, Россия выдвигает другие требования и добьется их выполнения, считает военный обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Александр ХроленкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее сообщилось, что 3-я бригада 1-го корпуса Народной Милиции ДНР вошли на окраины поселка Зайцево, который имеет стратегические значение для охвата Авдеевки с севера и обхода Артемовска (Бахмута) с юга.- Александр Николаевич, как вы в целом оцениваете боевые действия на этом направлении, насколько противнику там удается удерживать оборону и можно ли хотя бы примерно говорить о сроках?- Мы все прекрасно знаем, что противник там серьезно укрепился за эти восемь лет, начиная с 2014 года. Авдеевский укрепрайон – это полоса в 30 километров бетонных укреплений. Эту эшелонированную оборону достаточно трудно ломать, но союзные силы планомерно ломали этот укрепрайон. Он теперь разбит на отдельные огрызающиеся огнем участки.В целом союзные войска продвинулись дальше к западу и постепенно начинают окружать последний славянско-краматорский укрепрайон в Донбассе. Дальше до самого Днепра начинаются голые степи.Что касается сроков, задача сделать что-то к какой-то конкретной дате не стоит. Надо беречь людей. Поэтому основные боевые действия организованы как можно более удаленно и бесконтактно. Мы перемалываем противника артиллерией и РСЗО, и только потом идут танки и пехота. Еще помогают фронтовая авиация и ракетные войска.Если мы будем двигаться в таком осторожном темпе, то к сентябрю союзным войскам вполне по силе освободить всю территорию Донбасса. Но даже если это произойдет позже, это ничего не изменит. Задачи и цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины не меняются от того, когда будет освобожден Донбасс – 1-го сентября или 30-го.- В Соледаре сообщили, что под контроль российских войск перешла под контроль территория еще одного крупного завода. Куда мы пойдем после его зачистки: в Артемовск или в Северск?- Командованию на месте везде. Это нам в офисных помещениях легко рассуждать, куда бы двинуть войска. Отмечу главное. Украинские войска планировали как можно дольше задержаться в Донбассе и на этом поднять всемирную волну негодования относительно России. Все это сорвалось. И тактически, и стратегически, и военно-политически киевский режим проигрывает вместе со своими американскими хозяевами.- Проблема заключается еще в том, что даже если мы взламываем линию обороны противника, у нас не получается развить инициативу, потому что он подтягивает новые резервы. Можно ли сейчас что-то с этим сделать? Или остается просто ждать?- Эту проблему можно решать методом перемалывания резервов. Да, математически украинские резервы велики, но качество этих резервов постоянно понижается. Подготовленные войска – это не просто какое-то количество людей и техники. Это обученные специалисты, это слаженность подразделений (взвод, рота, батальон). Это возможность действовать в обороне и в наступлении.От массовой мобилизации украинская армия не станет такой же качественной, которой она была до 24 февраля. Чем дальше продолжаются боевые действия, тем меньше у противника останется подготовленных командиров и специалистов, и тем больше случайных психофизически неустойчивых людей, которые под ударами российской артиллерии и авиации бегут или погибают. Эти бесконечные мобилизации погоды не делают.На мой взгляд, для России и Донбасса все складывается оптимистично.- А сколько человеку нужно провести на фронте, чтобы приобрести боевой опыт и стать более морально устойчивым? Может эта ситуация сложиться с их резервами?- Начнем с того, что даже курс молодого бойца, когда гражданский человек приходит на службу, длится месяц. Это только самые азы, чтобы понять, что такое служба, как держать оружие, как стоять в карауле и какой распорядок дня. Чтобы действовать в составе подразделения, требуются месяцы.Что касается офицерского состава, то лейтенант готовится четыре-пять лет. Есть у киевского режима время, чтобы подготовить офицеров в Польше или в Румынии? Этого времени нет. Поэтому идет очень эффективное и последовательное перемалывание.Да, это тяжелая работа. Мы о ней почти не знаем, за исключением сводок Минобороны РФ и отдельных фото и видео. Это тяжелейшая, но такая необходимая работа для выполнения задач специальной военной операции.- Ранее замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что в распоряжении Украины уже достаточно западных РСЗО типа HIMARS, поэтому США видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов. Насколько им это удастся?- Легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована. По данным Минобороны РФ, шесть из 22 таких установок уже уничтожено (16 предоставила Америка и по 3 Германия и Великобритания). Причем если мы уничтожили шесть установок за месяц, то можно прикинуть, сколько осталось жить остальным.Даже если они будут заменены новыми образцами, не надо переоценивать их эффективность. Союзные войска научились с этим бороться. Речь идет о рейдах спецназа, космической разведке и об использовании разведывательных беспилотников.Напомню еще вчерашний эпизод, когда в Умани был уничтожен склад со снарядами для гаубицы M-777 и снарядами для HIMARS. 300 снарядов были уничтожены одним ракетным ударом "Калибра". Учитывая, что "Калибр" стоит менее одного миллиона долларов, а самый дешевый снаряд HIMARS начинается от 150 тысяч, можно прикинуть, что мы двумя-тремя "Калибрами" уничтожили склад боеприпасов почти на 50 млн долларов. Пентагон говорит о новом пакете военной помощи на миллиард долларов. Но если за один день в одном населенном пункте Пентагон потерял 50 млн, на сколько хватит этого миллиарда? Да, это вроде бы много, но на самом деле снарядов и техники дней на 10.Еще Пентагон в перспективе от года до трех лет планирует передать Украине истребители F-16. Но тут тоже нужно принять срок обучения украинских летчиков - это месяцы и даже годы.Использование легионеров в условиях высокотехнологического и высокоинтенсивного конфликта на украинском ТВД тоже будет неэффективно, потому что люди, обученные по натовским стандартам, не обучены воевать на тачанках-джихадистках и не обучены воевать с технологически превосходящим их противником.- Сегодня в сводке Минобороны было сказано, что мы уничтожили немецкую самоходную зенитку "Гепард" в Николаевской области. Могут ли Украине представить современные системы ПВО, которые затруднят полеты нашей авиации?- У меня создается впечатление, что поставки систем ПВО NASAMS, IRIS-T и тех же "Гепардов" - это просто попытка оказать политическую поддержку киевскому режиму и формально выполнить то, о чем на базе "Раммштайн" договаривались несколько десятком западных стран под нажимом США, не потеряв собственную обороноспособность.Этот "Гепард" - это середина прошлого века. Это несерьезно. Это не закроет небо над Украиной. Речь идет лишь о 10-15-20 км дальности. Любая из этих систем ПВО носит объектовый характер. Грубо говоря, можно прикрыть приезд Зеленского в Харьков, но нельзя прикрыть Харьков.- Если ВСУ уйдут из Донбасса, что они предпримут потом – продолжат запираться в городах или попытаются провести контрнаступление?- Повторюсь, у ВСУ нет резервов, нет подготовленного командования и обученного личного состава. В этих условиях можно подготовить не наступление, а бойню. За счет чего они несколько месяцев держат вязкую оборону? Только за счет прикрытия живым щитом, когда верхние и нижние этажи занимают пулеметные и гранатометные ячейки, а средние этажи – мирные жители. Или когда из двора школы или живого дома осуществляется выстрел из самоходной артустановки и РСЗО, эта машина тут же меняет дислокацию и уезжает в другое место.Вы же понимаете, что российская армия не так воспитана, чтобы стирать с лица земли города ковровыми бомбардировками, как это делали американцы в Моссуле. У нас это невозможно. Мы вынуждены другими средствами для достижения целей по демилитаризации. Пусть это дольше, зато у нас есть пример Херсонской и Запорожской областей, где люди выстраиваются в очередь за получением российских паспортов и готовы участвовать в референдуме по возвращению в Россию.Так что Россия все делает правильно.- Когда мы одержим победу над Украиной, как поведут себя страны, которые считаются нам недружественными? Мы решим все проблемы с безопасностью или нам надо быть готовыми к тому, что где-то тоже начнется война?- Этим мы сейчас и занимаемся. Да, боевые действия на Украине носят прокси-характер. Но если бы мы столкнулись только к ВСУ, спецоперация завершилась бы в считанные дни, как это было с Грузией в августе 2008. Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится.Позавчера были "Стингеры" и "Джавелины", вчера HIMARS, сегодня уже говорят о поставках F-16 и чего-то еще. Вся эта ступенчатая эскалация опасна и может привести к прямой конфронтации России и стран НАТО.Завершение операции видится мне возможным не ранее будущего года. Хотя возможно, что в августе 2023 года мы с вами можем обсудить продвижение линии фронта западнее Киева.- Почему вы думаете, что без западной поддержки кампания завершилась бы в считанные часы? Думаете, нам бы хватило времени физически уничтожить минимум 40 тысяч бойцов ВСУ в одном только Донбассе?- Для этого не понадобилось бы уничтожать 40 тысяч всушников. Если бы киевский режим не осознавал, что Запад подпирает его плечом или пистолетом у затылка, он бы выполнил справедливые и посильные требования России: конституционный внеблоковый статус, запрет националистических группировок и запрет биологических лабораторий Пентагона. Но из-за того, к чему они пришли сейчас, Россия выдвигает другие требования и добьется их выполнения.

https://ukraina.ru/20220726/1036876612.html

https://ukraina.ru/20220810/1037493603.html

https://ukraina.ru/20220810/1037479268.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, сша, донбасс, всу, украина, himars