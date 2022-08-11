https://ukraina.ru/20220811/1037550083.html

Украина пытается установить контакт с Россией через Швейцарию. А та ведёт хитрую игру

Украина пытается установить контакт с Россией через Швейцарию. А та ведёт хитрую игру - 11.08.2022 Украина.ру

Украина пытается установить контакт с Россией через Швейцарию. А та ведёт хитрую игру

В последнее время часто в контексте украинского кризиса упоминалась Швейцария. О её роли стоит поговорить подробнее. Украина.ру, 11.08.2022

2022-08-11T17:02

2022-08-11T17:02

2022-08-11T17:02

эксклюзив

россия

украина

швейцария

дипломатические отношения

нейтралитет

санкции

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В последнее время часто в контексте украинского кризиса упоминалась Швейцария. О её роли стоит поговорить подробнее.Украина установила канал связи с Россией. Без России1 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о попытках Украины установить канал связи с Россией после разрыва дипломатических отношений из-за военной спецоперации РФ."Я знаю, что Министерство иностранных дел ведёт переговоры с посольством Швейцарии, чтобы они на территории Российской Федерации предоставляли консульские услуги для наших граждан, которые потеряли документы из-за того, что их просто забрали представители российских властей", - рассказал Лубинец.По словам Лубинца, это должно работать следующим образом: офис омбудсмена обращается в украинские суды для восстановления документов, утерянных гражданами во время эвакуации в РФ, в дальнейшем планируется через посольство Швейцарии передавать документы гражданам, чтобы те смогли выехали из России в Европу.Однако украинское государство само создаёт проблемы с оформлением документов для собственных граждан. Трудности, по словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, связаны с тем, что те или иные сведения нужно получать из украинских архивов. А в освобождённых районах, например, перед отступлением зачастую сжигают все бумаги, в том числе необходимые для оформления пенсий и пособий.Проведение консультаций с Россией по просьбе Украины в конце июня подтвердил президент и по совместительству министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью газете La Liberte, добавив, что Берн предложил свои добрые услуги как Киеву, так и Москве. А 10 августа МИД Конфедерации объявил о завершении переговоров с украинской стороной по этому вопросу."Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла её интересы в России. Для вступления в силу этой договорённости Россия должна выразить своё согласие", - говорится в заявлении ведомства.Однако посольство РФ в Швейцарии в тот же день сообщило, что не располагает информацией, что Берн обсуждал с Москвой возможность представлять интересы Украины в России.Для оказания посреднического содействия выбор неслучайно пал на Швейцарию – она имеет подобный опыт. После событий августа 2008 года в Южной Осетии Михаил Саакашвили, который тогда возглавлял Грузию, принял решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. С того времени работают не посольства обоих государств, а секции интересов при посольстве Швейцарии, которая выступила с предложением оказать такую услуги для РФ и Грузии."Все понимают, что физически никто никуда не уехал, просто табличка была изменена с посольства на секцию интересов на тех же зданиях в Москве и в Тбилиси", - объяснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в 2016 году.Кроме того, Швейцария представляет интересы США в Иране.Вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией на Украине поднимался регулярно на протяжении всего периода вооружённого конфликта в Донбассе, однако самым ярым противником этой меры был Павел Климкин, возглавлявший МИД Украины в 2014 - 2019 годах. Главный аргумент заключался в том, что в таком случае Киев не сможет оказывать помощь своим гражданам, находящимся в России, а речь идёт о миллионах людей.Думали скандальное увольнение, а оказалось почётное повышениеТем временем стало известно, что у дипмиссии Украины в Швейцарии в скором времени может смениться руководитель – МИД Украины представил президенту страны Владимиру Зеленскому кандидатуру нового посла, и это небезызвестный в большой украинской политике человек. Это Ирина Венедиктова, та самая, которую Зеленский 19 июля уволил с должности генерального прокурора страны из-за многочисленных фактов госизмены сотрудников ведомства, то есть сотрудничества с российской стороной."Её работа с международными партнёрами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Хотя Венедиктова всю жизнь занимается делами не внешнеполитическими, а внутренними – юрист по образованию, как и родители, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, и. о. директора ГБР, в предвыборном штабе Зеленского отвечала за вопросы судебной реформы. И, наконец, генеральный прокурор страны.Если президент подпишет соответствующий указ, на должности посла Украины в Швейцарии Венедиктова сменит Артёма Рыбченко, назначенного ещё предыдущим главой государства Петром Порошенко в июне 2018 года.Нейтралитет перестаёт быть нейтральнымВ мае, как писала газета Tages-Anzeiger, Швейцария получила запрос от Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы – подразделения НАТО – о принятии на лечение военных и гражданских лиц, пострадавших в результате боевых действий на Украине. Координационная медицинская служба, Федеральное ведомство здравоохранения и Министерство иностранных дел занялись изучением этой просьбы, но процесс принятия решения затягивался из-за внешнеполитического ведомства, и в конечном итоге спустя три недели МИД уведомил о своём отказе в приёме украинцев по юридическим и практическим причинам. Определяющим стал риск нарушения статуса постоянного нейтралитета Швейцарии.Дипломаты сослались на Женевские конвенции 1949 года и Гаагскую конвенцию 1907 года (устанавливающие правила защиты людей при вооружённых конфликтах, солдат, раненых и военнопленных, гражданских лиц), согласно которым нейтральные государства, должны сделать так, чтобы военные, которые проходили лечение на их территории, после выздоровления не могли вновь принимать участие в боевых действиях."Чтобы не допустить возвращения солдат на войну, Швейцарии бы даже пришлось их интернировать (временно ограничить свободу их перемещения — ред.). От этого правила можно было бы отступить только в случае, если Россия разрешит возвращение украинских солдат, а это маловероятно", - подчёркивает МИД Швейцарии.Гражданских лиц Берн также отказывался принимать, поскольку, как отметил заместитель статс-секретаря МИД Швейцарии Йоханнес Матиасси, отличить их от солдат практических невозможно и многие гражданские на Украине сейчас берут в руки оружие.Стоит уточнить, что такое постоянный нейтралитет, который заставил швейцарских дипломатов от лечения пострадавших в ходе боёв на Украине. Государства, обладающие таким международно-правовым статусом, обязаны в случае войны не вступать в неё на стороне того или либо воюющего государства и не оказывать им непосредственную военную помощь.С юридической точки зрения, Россия и Украина не находятся в состоянии войны, однако боевые действия ведутся, и Киев получает военную помощь от ряда стран в виде вооружений, боеприпасов и т.п.Поскольку постоянно нейтральные государства не выступают на стороне какой-либо из воюющих стран и не вправе оказывать непосредственную военную помощь, то главным образом именно на них в период вооружённых конфликтов ложатся обязательства по реализации норм гуманитарного права.Одна из важнейших функций, возложенных на такие государства, -- посредническая: находящиеся в конфликте стороны могут обратиться к постоянно нейтральному государству с просьбой выступить посредником, в частности, в обсуждении возможности создания в районах, где идут бои, нейтрализованных зон (предназначенных для укрытия от войны "больных и раненых комбатантов и некомбатантов; гражданских лиц, не участвующих в военных действиях и не выполняющих никакой работы военного характера во время их пребывания в этих зонах"), как гласит статья 15 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.Постоянный нейтралитет – это национальное достояние Швейцарии, именно она 20 ноября 1815 года на Венском Конгрессе стала первой страной, получившей такой статус. Однако конфликт на Украине заставил альпийскую конфедерацию нарушить свои многолетние внешнеполитические традиции.Спустя всего три дня после публикации статьи Tages-Anzeiger об отказе МИД Швейцарии в лечении украинцев телерадиовещательная компания RTS сообщила, что Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии дал положительный ответ после официальной просьбы посла Украины Артёма Рыбченко в адрес правительства принимающей страны о помощи мирным жителям, детям, женщинам и пожилым людям, пострадавшим от боевых действий."Сейчас, когда есть запрос от Украины, ситуация для нас совершенно иная. Украина также чётко заявляет, что речь идёт только о мирных жителях. С самого начала мы говорили, что если речь идёт только о гражданских лицах, то с точки зрения нейтралитета нет никаких проблем", - пояснил Йоханнес Матиасси.Так что же изменилось концептуально? Неужели одно только обращение украинского посла убережёт Швейцарию от нарушения политического курса постоянного нейтралитета, как власти самой конфедерации расценили лечение жертв боевых действий?Но и это ещё всё.Швейцария выбрала сторону конфликта на третий день спецоперацииОтход от нейтрального статуса Швейцария продемонстрировала, когда присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза, в состав которого не входит, ещё в 2014 году после референдума в Крыму. Седьмой пакет вступил в силу 3 августа и предусматривает запрет на поставки золота из РФ и заморозку активов Сбербанка."Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, её Конституцию. В Конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций", - заявила пресс-секретарь Швейцарской народной партии, крупнейшей парламентской политической силы, входящей в коалиционное правительство страны, Андреа Зомер.Швейцарская народная партия намерена осенью собрать подписи граждан для проведения референдума о введении запрета для участия Швейцарии в экономических санкциях и других гражданских принудительных мерах."Правительство разрушает нейтралитет, который защищал нас 200 лет от ужасной войны. Швейцария стала воюющей стороной и находится таким образом в войне против России", - заявил бывший министр Федерального департамента юстиции и полиции Швейцарии Кристоф Блохер в интервью газете Blick 25 июля.Более того, Швейцария не выполняет своих обязательств как страна, на территории которой расположены международные организации. Власти Конфедерации не выдавали визы российским делегатам для участия в работе органов ООН. К тому же один из местных банков заблокировал личный счёт постоянного представителя РФ при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова "в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии". Как подчеркнули представители постоянного представительства, проблемы в политико-экономической сфере и бытовой жизни дипмиссии возникли в связи с утратой Швейцарией её нейтралитета.За все действия антироссийской направленности Швейцария распоряжением правительства РФ от 5 марта 2022 года включена в список недружественных стран.Как рассказал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев на брифинге 11 августа, Берн уже давно интересовался мнением Москвы о возможном представительстве интересов Украины в РФ и России на Украине."Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов. Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют. Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи", - заявил Нечаев.Дипломат недоумевает, как Швейцария может предлагать посредничество, представительство или иные добрые услуги, когда она поддерживает режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развёрнутой Западом и Украиной.Ранее Сергей Лавров подчёркивал, что Россия не готова рассматривать предложения о посредничестве в переговорах с Украиной от стран, присоединившихся к антироссийским санкциям."Швейцарский нейтралитет был в известной мере девальвирован, так как Конфедерация переняла все семь пакетов нелегитимных антироссийских ограничений Евросоюза, фактически заняв одну из сторон конфликта. В этом контексте, с нашей точки зрения, сложно вести речь о каком бы то ни было посредничестве Берна на украинском направлении", - говорится в заявлении посольства РФ в Швейцарии.Эту точку зрения российской стороны разделают и ряд видных швейцарских политиков."Мы выбрали наш лагерь на третий день конфликта, полностью поддержав санкции против России. Это исключает то, что в ближайшем будущем Швейцария сможет сыграть роль нейтрального государства или посредника в этом конфликте. Это сделают другие", - констатировал депутат городского совета Лугано, бывший председатель Совета кантонов (малой палаты парламента страны) Филиппо Ломбарди в интервью газете Tribune de Genève 26 июня.В свете украинского кризиса Швейцария периодически подчёркивает свою приверженность статусу постоянного нейтралитета, хотя де-факто пренебрегла им ещё восемь лет назад, когда конфликт на Украине только начинал развиваться, и открыто поддерживает Киев. Тем не менее, Берн пытается представить себя незаинтересованной стороной, которая могла бы выступить посредником между Москвой и Киевом, однако Россия всё видит и понимает и в такие игры играть не собирается.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, швейцария, дипломатические отношения, нейтралитет, санкции