https://ukraina.ru/20220811/1037546787.html

Великобритания передаст Украине новую партию РСЗО, похожих на HIMARS

Великобритания передаст Украине новую партию РСЗО, похожих на HIMARS - 11.08.2022 Украина.ру

Великобритания передаст Украине новую партию РСЗО, похожих на HIMARS

Британские власти передадут Украине партию пусковых установок М270 и высокоточных ракет М31А1, способных поражать цели на расстоянии до 80 км. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Минобороны Великобритании

2022-08-11T14:48

2022-08-11T14:48

2022-08-11T14:48

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Британские власти приняли решение передать Украине новую партию вооружения после предыдущей поставки в начале года. Поставки анонсировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес на донорской конференции по сбору денег для Украины в Копенгагене.Речь идет о 3 ракетных системах залпового огня. Итого у Украины на вооружении будут состоять 6 РСЗО M270. Ранее Бен Уоллес подтверждал отправку трех систем, и заявлял о намерении удвоить поставку. Установки M270 считают ""прародителями" РСЗО HIMARS.Также Великобритания взяла обязательство обучить 10 тыс. украинских солдат навыкам пехоты. К этой программе присоединились Канада, Дания, Швеция, Финляндия и Нидерланды. Власти Дании потратят на зарплаты для 130 военных инструкторов около 100 млн датских крон.

https://ukraina.ru/20220801/1037074285.html

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новости, рсзо, великобритания, поставки, оружие