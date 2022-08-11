https://ukraina.ru/20220811/1037546787.html
Великобритания передаст Украине новую партию РСЗО, похожих на HIMARS
Великобритания передаст Украине новую партию РСЗО, похожих на HIMARS - 11.08.2022 Украина.ру
Великобритания передаст Украине новую партию РСЗО, похожих на HIMARS
Британские власти передадут Украине партию пусковых установок М270 и высокоточных ракет М31А1, способных поражать цели на расстоянии до 80 км. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Минобороны Великобритании
2022-08-11T14:48
2022-08-11T14:48
2022-08-11T14:48
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великобритания
поставки
оружие
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Британские власти приняли решение передать Украине новую партию вооружения после предыдущей поставки в начале года. Поставки анонсировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес на донорской конференции по сбору денег для Украины в Копенгагене.Речь идет о 3 ракетных системах залпового огня. Итого у Украины на вооружении будут состоять 6 РСЗО M270. Ранее Бен Уоллес подтверждал отправку трех систем, и заявлял о намерении удвоить поставку. Установки M270 считают ""прародителями" РСЗО HIMARS.Также Великобритания взяла обязательство обучить 10 тыс. украинских солдат навыкам пехоты. К этой программе присоединились Канада, Дания, Швеция, Финляндия и Нидерланды. Власти Дании потратят на зарплаты для 130 военных инструкторов около 100 млн датских крон.
https://ukraina.ru/20220801/1037074285.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рсзо, великобритания, поставки, оружие
Новости, РСЗО, Великобритания, поставки, оружие
Великобритания передаст Украине новую партию РСЗО, похожих на HIMARS
Британские власти передадут Украине партию пусковых установок М270 и высокоточных ракет М31А1, способных поражать цели на расстоянии до 80 км. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Минобороны Великобритании
Британские власти приняли решение передать Украине новую партию вооружения после предыдущей поставки в начале года. Поставки анонсировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес на донорской конференции по сбору денег для Украины в Копенгагене.
Речь идет о 3 ракетных системах залпового огня. Итого у Украины на вооружении будут состоять 6 РСЗО M270. Ранее Бен Уоллес подтверждал отправку трех систем, и заявлял о намерении удвоить поставку. Установки M270 считают ""прародителями" РСЗО HIMARS.
Также Великобритания взяла обязательство обучить 10 тыс. украинских солдат навыкам пехоты. К этой программе присоединились Канада, Дания, Швеция, Финляндия и Нидерланды. Власти Дании потратят на зарплаты для 130 военных инструкторов около 100 млн датских крон.