Великобритания передаст Украине новую партию РСЗО, похожих на HIMARS - 11.08.2022 Украина.ру
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Великобритания передаст Украине новую партию РСЗО, похожих на HIMARS
Великобритания передаст Украине новую партию РСЗО, похожих на HIMARS - 11.08.2022 Украина.ру
Великобритания передаст Украине новую партию РСЗО, похожих на HIMARS
Британские власти передадут Украине партию пусковых установок М270 и высокоточных ракет М31А1, способных поражать цели на расстоянии до 80 км. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Минобороны Великобритании
2022-08-11T14:48
2022-08-11T14:48
новости
рсзо
великобритания
поставки
оружие
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Британские власти приняли решение передать Украине новую партию вооружения после предыдущей поставки в начале года. Поставки анонсировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес на донорской конференции по сбору денег для Украины в Копенгагене.Речь идет о 3 ракетных системах залпового огня. Итого у Украины на вооружении будут состоять 6 РСЗО M270. Ранее Бен Уоллес подтверждал отправку трех систем, и заявлял о намерении удвоить поставку. Установки M270 считают ""прародителями" РСЗО HIMARS.Также Великобритания взяла обязательство обучить 10 тыс. украинских солдат навыкам пехоты. К этой программе присоединились Канада, Дания, Швеция, Финляндия и Нидерланды. Власти Дании потратят на зарплаты для 130 военных инструкторов около 100 млн датских крон.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, рсзо, великобритания, поставки, оружие
Новости, РСЗО, Великобритания, поставки, оружие

Великобритания передаст Украине новую партию РСЗО, похожих на HIMARS

14:48 11.08.2022
 
© NATO
© NATO
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Британские власти передадут Украине партию пусковых установок М270 и высокоточных ракет М31А1, способных поражать цели на расстоянии до 80 км. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Минобороны Великобритании
Британские власти приняли решение передать Украине новую партию вооружения после предыдущей поставки в начале года. Поставки анонсировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес на донорской конференции по сбору денег для Украины в Копенгагене.
Речь идет о 3 ракетных системах залпового огня. Итого у Украины на вооружении будут состоять 6 РСЗО M270. Ранее Бен Уоллес подтверждал отправку трех систем, и заявлял о намерении удвоить поставку. Установки M270 считают ""прародителями" РСЗО HIMARS.
Также Великобритания взяла обязательство обучить 10 тыс. украинских солдат навыкам пехоты. К этой программе присоединились Канада, Дания, Швеция, Финляндия и Нидерланды. Власти Дании потратят на зарплаты для 130 военных инструкторов около 100 млн датских крон.
MARS II - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 16:06Спецоперация
Потери ВСУ, прибытие немецких РСЗО и дополнительных HIMARS на УкраинуХроника событий на Украине на 16:00 1 августа
 
НовостиРСЗОВеликобританияпоставкиоружие
 
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