Европа отказывает по всем фронтам: что говорили об Украине в мире 9 августа

Европа отказывает по всем фронтам: что говорили об Украине в мире 9 августа - 09.08.2022 Украина.ру

Европа отказывает по всем фронтам: что говорили об Украине в мире 9 августа

09.08.2022

2022-08-09T17:57

2022-08-09T17:57

2022-08-09T17:57

Нейтральный отказ по-венскиРоссийские пранкеры Вован и Лексус, представившись мэром Киева Виталием Кличко, продолжают общаться с градоначальниками европейских столиц. После мэра Будапешта Гергея Карачонь их собеседником стал мэр Вены Михаэль Людвиг."Мы не можем направлять деньги (ВСУ - ред.) и оружие, поскольку мы страна, которая придерживается нейтралитета, и направлять военную помощь другим странам просто невозможно. Мы не можем отправить вам вооружение", - категорично сказал Людвиг, напомнив о предоставленной гуманитарной помощи.Постоянно нейтральное государство в мирное время не вступает в военные блоки, а в период проведения боевых действий не участвует в них и не оказывает военную помощь ни одной из противостоящих сторон.Пранкеры от лица Кличко потребовали от европейского политика изымать недвижимость у граждан РФ, на что Людвиг ответил: "Это не входит в полномочия мэра. Это не то, за что отвечает мэр в Австрии. Что Вы имеете в виду? Что Вы хотите мне сказать? Мне не понятно".Отказался он и от предложения провести фестиваль в поддержку лидера запрещённой в РФ Организации украинских националистов Степана Бандеры."За последние недели мы провели много фестивалей, концертов, в том числе в Венском Сити Холл выставку австрийских и украинских художников. Эти мероприятия посетители сотни тысяч людей, тем самым выразив солидарность с украинским народом. Поэтому что вы подразумеваете, когда говорите, что я "мэр России"?" - заявил Людвиг.Нидерланды на пределеНидерландская газета NRS сообщила, что королевство исчерпало возможности по приёму приезжих с Украины."Вот уже несколько недель пункты приёма украинцев балансируют на грани. С начала июня около 90% всех мест, созданных для украинских беженцев, были заняты, а на прошлой неделе был достигнут пик, когда заполняемость составила 94%", - говорится в статье.После начала военной спецоперации РФ власти Нидерландов отдали распоряжение муниципалитетам организовать условия для приёма 50 000 беженцев, а когда все места заполнились, - дополнительные 25 000.Всего в стране зарегистрировано свыше 70 000 украинцев, из них около 55 000 находятся в муниципальных пунктах приёма. Ежедневно приезжают ещё около 1 500 человек. Сейчас беженцев размещаются преимущественно в отелях, переоборудованных офисных зданиях и круизных лайнерах."Однако их количество ограничено, и искать подходящие места становится всё сложнее. Более того, солидарность среди муниципалитетов снижается", - отмечают представители Голландского института общественной безопасности.Кроме того, ослабевает поддержка по приёму украинцев среди населения. Беженцев селят в студенческие общежития, где и так ощущается нехватка мест, а также в муниципальном жилье, которое многие семьи ожидают годами.Мечты об изоляции россиян Зеленский может оставить при себеВ интервью американской газете The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных политиков закрыть границы своих стран для всех россиян, потому что они якобы несут ответственность за начало военной спецоперации.Эту инициативу с энтузиазмом восприняла премьер-министр Эстонии Кая Каллас, однако, как пишет издание The Financial Times, часть государств-членов Евросоюза не поддержали её идею запретить выдачу виз всем гражданам РФ."Вы же не хотите полностью запретить всем россиянам ездить в ЕС, иначе как мы вообще собираемся взаимодействовать?" - задал вопрос главе эстонского правительства представитель Евросоюза, чьё имя не названо.Депутат Европарламента от Италии Франческа Донато подчёркивает, что это форма дискриминации по национальному признаку, и не видит никакого оправдания предложению запрещать гражданам РФ въезд в ЕС. "Такое нарушение прав человека запрещается любыми европейскими соглашениями. У меня нет слов, чтобы выразить, насколько это противоречит логике и далеко от того, чем должна быть западная демократия, чтобы ЕС сохранял цивилизованность. Мы переживаем момент варварства и отката от демократических ценностей как никогда в послевоенной истории. <...> Всё это служит лишь увеличению дистанции и отказу от любой попытки дипломатическим путём достичь прекращения огня на Украине. Многие в Европе этого, судя по всему, и не хотят, потому что имеется политическая и экономическая заинтересованность продолжать конфликт на Украине", - заявила политик.

