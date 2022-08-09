Украинизация США идёт полным ходом. В главной роли — Дональд Трамп - 09.08.2022 Украина.ру
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Украинизация США идёт полным ходом. В главной роли — Дональд Трамп
Украинизация США идёт полным ходом. В главной роли — Дональд Трамп - 09.08.2022 Украина.ру
Украинизация США идёт полным ходом. В главной роли — Дональд Трамп
Украина.ру, 09.08.2022
2022-08-09T16:40
2022-08-09T16:40
эксклюзив
украина
дональд трамп
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Нежданные гости четы ТрампВ понедельник, 8 августа, бывший президент США Дональд Трамп написал в созданной им социальной сети Truth Social об обысках в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида Федеральным бюро расследований. По информации телеканала Fox News агентов было несколько десятков, а газета The New York Times говорит о сотнях человек. На протяжении девяти с половиной часов (с 9:00 до 18:30) агенты осматривали жилые помещения и офис политика. Вскрыв сейф, изъяли несколько коробок с бумагами. Сам Трамп в это время находился в Нью-Йорке.Сын политика Эрик Трамп говорит, что обыски могут быть связаны с расследованием Министерства юстиции США по запросу Национального управления архивов и документации (NARA), а источники газеты The New York Times и телеканала CNN уточнили, что ФБР интересовались документами, которые бывший президент забрал, уезжая из Белого дома. NARA, опасаясь, что Трамп нарушил порядок обращения с правительственными бумагами, в том числе имеющие гриф "секретно" и "совершенно секретно", направило запрос в Министерство юстиции США о проведении проверки, а от бывшего главы государства потребовало передать 15 коробок с документами, относящимися к деятельности администрации, которые он вывез в Мар-а-Лаго.Трамп отметил, что обыски его дома не были необходимыми или уместными, поскольку его юристы сотрудничают с правительственными структурами, поэтому расценивает этот необъявленный рейд как атаку системы правосудия и радикальных левых демократов, которые отчаянно не хотят, чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.Как утверждают источники телеканала CBS, Белый дом не знал о предстоящих обысках в Мар-а-Лаго, сотрудники администрации узнали о них из СМИ и соцсетей. Зато, как сообщает телеканал NBC, в курсе была Секретная служба, чьи сотрудники продолжают охранять Трампа — именно они впустили агентов на территорию поместья.Уотергейт 2.0Однако по странному стечению обстоятельств агенты ФБР нагрянули в дом бывшего президента вскоре после того, как более 90% кандидатов-протеже Трампа победили на внутрипартийных праймериз и, соответственно, получили право участвовать в промежуточных выборах в Палату представителей 8 ноября. Кроме того, 6 августа завершилось ежегодное мероприятие республиканцев Конференция консервативных политических действий (CPAC), на которой Трамп выступил с пламенной речью о том, что Соединённые Штаты стоят на краю пропасти и разрушаются больше изнутри, чем снаружи, естественно, подчеркнув, что при нём ничего подобного не случилось бы: США не сдались бы в Афганистане, Россия ни начала бы военную спецоперацию на Украине, не было бы напряжённости из-за Тайваня. Оставалось только объявить об участии в следующих президентских выборах, но Трамп этого не сделал, хотя, как показал опрос, 69% участников конференции видят его кандидатом в президенты. В феврале этот показатель был 59%, а ближайший соперник губернатор Флориды Рон Десантис заручился поддержкой всего 24% респондентов. На фоне роста популярности Трампа среди однопартийцев действующий хозяин Белого дома Джо Байден, наоборот, обновляет антирейтинг: согласно результатам исследования службы SSRS в конце июля, 75% сторонников Демократической партии США не хотят, чтобы он баллотировался в 2024 году. Хотя справедливости ради стоит сказать, что 47% американцев считают второй срок и Трампа, и Байдена худшим результатом для страны, демонстрирует опрос социологического института YouGov.Трамп сравнил обыски в Мар-а-Лаго с Уотергейтским скандалом 1972 года, когда представители спецслужб проникли в расположенную в вашингтонском отеле Watergate штаб-квартиру кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, противостоявшего действующему главе государства республиканцу Ричарду Никсону."Такое нападение могло совершиться только в разрушенной стране третьего мира. К сожалению, Америка теперь одна из таких стран с никогда не виданным прежде уровнем коррупции", — заявил Трамп.Его поддержал Рон Десантис (на территории управляемого им штата и прошёл рейд ФБР)."Обыск Мар-а-Лаго — это очередная эскалация при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима, в то время как с людьми, подобными Хантеру Байдену, церемонятся. &lt;...&gt; Банановая республика", — заявил губернатор Флориды.Украина 2.0Ордер на обыск не предполагает предъявления Трампу каких-либо обвинений, однако не всё так безобидно: для получения ордера на обыск федеральные чиновники должны убедить суд в наличии весомых причин для этого. Как сообщает телеканал ABC News, разрешение на досмотр поместья проведён по судебному решению.Если Трампа признают виновным в соответствии с разделом 2071 раздела 18 Кодекса США в умышленном и незаконном сокрытии, удалении, порче, уничтожении, перемещении записей, то ему грозит штраф и арест до 3 лет, а также лишение права занимать какую-либо должность в Соединённых Штатах. Иными словами, Трампу законодательно запретят участвовать в президентских выборах 2024 года.По такому же сценарию в 2016 году пытались вывести из избирательной гонки бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон за то, что она отправляла официальные документы с личной электронной почты, однако обвинения против неё в конечном итоге не выдвинули."Я сознаю юридические проблемы, связанные с применением этого закона, поскольку необходимые требования относительно занятия постов устанавливаются Конституцией, но сама идея того, что кандидату придётся доказывать свои права во время избирательной кампании - это блокбастер в американской политике", — написал в Twitter Марк Элиас, в 2016 году возглавлявший юридическое отделение предвыборного штаба демократов, комментируя ситуацию с Трампом.Однако The New York Times подчёркивает, что это спорная законодательная норма: требования к кандидатам на государственные посты устанавливаются Конституцией США, которая имеет приоритет над законодательными нормами Конгресса. Соответственно, они, как поясняют представители Верховного суда, не могут вводить дополнительных ограничений на возможность занимать ту или иную должность."Когда ФБР придёт за Трампом - теперь это, видимо, уже вопрос времени. Украинизация американской политики идёт ускоренными темпами", — написал шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов в Telegram-канале.Зачистка политического поля от неугодных оппонентов – привычная для Украины практика: так было с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко и со сводившим с ней счёты четвёртым президентом страны Виктором Януковичем. Отсчёт украинизации американской политики можно вести с момента прихода Трампа в Белый дом: сразу после его победы на выборах вышло в свет "досье Стила", названное по имени бывшего сотрудника британской разведки МИ-6 Кристофера Стила, послужившее основанием для обвинения президента-республиканца в сговоре с Россией. Процедуру импичмента в отношении Трампа в 2019 году запустили из-за Украины – американского президента обвинили в давлении на его украинского коллегу Украины Владимира Зеленского с целью добиться начала расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера в обмен на продолжение военной помощи Киеву.
https://ukraina.ru/20220513/1033954657.html
https://ukraina.ru/20190827/1024752432.html
https://ukraina.ru/20190426/1023461674.html
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Евгения Кондакова
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эксклюзив, украина, дональд трамп
Эксклюзив, Украина, Дональд Трамп

Украинизация США идёт полным ходом. В главной роли — Дональд Трамп

16:40 09.08.2022
 
© AFP / SCOTT OLSON
- РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AFP / SCOTT OLSON
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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Нежданные гости четы Трамп
В понедельник, 8 августа, бывший президент США Дональд Трамп написал в созданной им социальной сети Truth Social об обысках в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида Федеральным бюро расследований.
По информации телеканала Fox News агентов было несколько десятков, а газета The New York Times говорит о сотнях человек. На протяжении девяти с половиной часов (с 9:00 до 18:30) агенты осматривали жилые помещения и офис политика. Вскрыв сейф, изъяли несколько коробок с бумагами.
Сам Трамп в это время находился в Нью-Йорке.
Сын политика Эрик Трамп говорит, что обыски могут быть связаны с расследованием Министерства юстиции США по запросу Национального управления архивов и документации (NARA), а источники газеты The New York Times и телеканала CNN уточнили, что ФБР интересовались документами, которые бывший президент забрал, уезжая из Белого дома.
NARA, опасаясь, что Трамп нарушил порядок обращения с правительственными бумагами, в том числе имеющие гриф "секретно" и "совершенно секретно", направило запрос в Министерство юстиции США о проведении проверки, а от бывшего главы государства потребовало передать 15 коробок с документами, относящимися к деятельности администрации, которые он вывез в Мар-а-Лаго.
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Трамп отметил, что обыски его дома не были необходимыми или уместными, поскольку его юристы сотрудничают с правительственными структурами, поэтому расценивает этот необъявленный рейд как атаку системы правосудия и радикальных левых демократов, которые отчаянно не хотят, чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.
Как утверждают источники телеканала CBS, Белый дом не знал о предстоящих обысках в Мар-а-Лаго, сотрудники администрации узнали о них из СМИ и соцсетей. Зато, как сообщает телеканал NBC, в курсе была Секретная служба, чьи сотрудники продолжают охранять Трампа — именно они впустили агентов на территорию поместья.
Уотергейт 2.0
Однако по странному стечению обстоятельств агенты ФБР нагрянули в дом бывшего президента вскоре после того, как более 90% кандидатов-протеже Трампа победили на внутрипартийных праймериз и, соответственно, получили право участвовать в промежуточных выборах в Палату представителей 8 ноября.
Кроме того, 6 августа завершилось ежегодное мероприятие республиканцев Конференция консервативных политических действий (CPAC), на которой Трамп выступил с пламенной речью о том, что Соединённые Штаты стоят на краю пропасти и разрушаются больше изнутри, чем снаружи, естественно, подчеркнув, что при нём ничего подобного не случилось бы: США не сдались бы в Афганистане, Россия ни начала бы военную спецоперацию на Украине, не было бы напряжённости из-за Тайваня.
Оставалось только объявить об участии в следующих президентских выборах, но Трамп этого не сделал, хотя, как показал опрос, 69% участников конференции видят его кандидатом в президенты. В феврале этот показатель был 59%, а ближайший соперник губернатор Флориды Рон Десантис заручился поддержкой всего 24% респондентов.
На фоне роста популярности Трампа среди однопартийцев действующий хозяин Белого дома Джо Байден, наоборот, обновляет антирейтинг: согласно результатам исследования службы SSRS в конце июля, 75% сторонников Демократической партии США не хотят, чтобы он баллотировался в 2024 году.
Хотя справедливости ради стоит сказать, что 47% американцев считают второй срок и Трампа, и Байдена худшим результатом для страны, демонстрирует опрос социологического института YouGov.
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Дмитрий Саймс рассказал, в чем именно Трамп похож на НиксонаИ бывший президент США Ричард Никсон, и нынешний американский лидер Дональд Трамп умеют думать вне привычных обывательских рамок, и их не связывают стереотипы истеблишмента. Об этом рассказал американский политолог Дмитрий Саймс в интервью изданию Украина.ру
Трамп сравнил обыски в Мар-а-Лаго с Уотергейтским скандалом 1972 года, когда представители спецслужб проникли в расположенную в вашингтонском отеле Watergate штаб-квартиру кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, противостоявшего действующему главе государства республиканцу Ричарду Никсону.
"Такое нападение могло совершиться только в разрушенной стране третьего мира. К сожалению, Америка теперь одна из таких стран с никогда не виданным прежде уровнем коррупции", — заявил Трамп.
Его поддержал Рон Десантис (на территории управляемого им штата и прошёл рейд ФБР).
"Обыск Мар-а-Лаго — это очередная эскалация при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима, в то время как с людьми, подобными Хантеру Байдену, церемонятся. <...> Банановая республика", — заявил губернатор Флориды.
Украина 2.0
Ордер на обыск не предполагает предъявления Трампу каких-либо обвинений, однако не всё так безобидно: для получения ордера на обыск федеральные чиновники должны убедить суд в наличии весомых причин для этого. Как сообщает телеканал ABC News, разрешение на досмотр поместья проведён по судебному решению.
Если Трампа признают виновным в соответствии с разделом 2071 раздела 18 Кодекса США в умышленном и незаконном сокрытии, удалении, порче, уничтожении, перемещении записей, то ему грозит штраф и арест до 3 лет, а также лишение права занимать какую-либо должность в Соединённых Штатах.
Иными словами, Трампу законодательно запретят участвовать в президентских выборах 2024 года.
По такому же сценарию в 2016 году пытались вывести из избирательной гонки бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон за то, что она отправляла официальные документы с личной электронной почты, однако обвинения против неё в конечном итоге не выдвинули.
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"Я сознаю юридические проблемы, связанные с применением этого закона, поскольку необходимые требования относительно занятия постов устанавливаются Конституцией, но сама идея того, что кандидату придётся доказывать свои права во время избирательной кампании - это блокбастер в американской политике", — написал в Twitter Марк Элиас, в 2016 году возглавлявший юридическое отделение предвыборного штаба демократов, комментируя ситуацию с Трампом.
Однако The New York Times подчёркивает, что это спорная законодательная норма: требования к кандидатам на государственные посты устанавливаются Конституцией США, которая имеет приоритет над законодательными нормами Конгресса. Соответственно, они, как поясняют представители Верховного суда, не могут вводить дополнительных ограничений на возможность занимать ту или иную должность.
"Когда ФБР придёт за Трампом - теперь это, видимо, уже вопрос времени. Украинизация американской политики идёт ускоренными темпами", — написал шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов в Telegram-канале.
Зачистка политического поля от неугодных оппонентов – привычная для Украины практика: так было с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко и со сводившим с ней счёты четвёртым президентом страны Виктором Януковичем.
- РИА Новости, 1920, 02.01.2020
2 января 2020, 08:21
Скандал года. Как Украина изменила внутреннюю политику СШАВ 2019 году межпартийная борьба в США достигла пика. Демократы запустили процедуру импичмента президента Дональда Трампа, утверждая, что он принуждал украинского лидера Владимира Зеленского открыть расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на продолжение военной помощи. Давайте вспомним, как это было
Отсчёт украинизации американской политики можно вести с момента прихода Трампа в Белый дом: сразу после его победы на выборах вышло в свет "досье Стила", названное по имени бывшего сотрудника британской разведки МИ-6 Кристофера Стила, послужившее основанием для обвинения президента-республиканца в сговоре с Россией.
Процедуру импичмента в отношении Трампа в 2019 году запустили из-за Украины – американского президента обвинили в давлении на его украинского коллегу Украины Владимира Зеленского с целью добиться начала расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера в обмен на продолжение военной помощи Киеву.
 
ЭксклюзивУкраинаДональд Трамп
 
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