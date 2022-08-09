https://ukraina.ru/20220809/1037457518.html

Хроника событий на Украине на 16:00 9 августа

Хроника событий на Украине на 16:00 9 августа - 09.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 9 августа

Взрывы в Крыму, требования к идущим на Украину судам, потери ВСУ.

2022-08-09T16:23

2022-08-09T16:23

2022-08-09T17:08

хроники

владимир зеленский

михаил подоляк

владимир путин

песков

наступление

обстрелы

терроризм

конашенков

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Как сообщил Telegram-канал RT, в Крыму, в районе военного аэродрома в Новофёдоровке прогремели взрывы. По сообщению канала, местные жители говорят о двух попаданиях ракет в район аэродрома.Досмотр судовСуда, идущие на Украину в рамках договорённости по экспорту украинского зерна, должны быть полностью пустыми. Об этом говорится в руководстве к осуществлению сделки Совместного координационного центра (СКЦ), рассказало агентство РИА «Новости».В том же руководстве говорится, что Киев должен уведомлять СКЦ о прибывающем в турецкую зону досмотра судне не позднее чем за 24 часа до его прибытия. СКЦ рассматривает запросы для проверки судов и организует инспекцию в турецкой зоне.После прибытия в турецкую зону инспекции группа инспекторов СКЦ поднимается на борт и проводит досмотр, чтобы подтвердить отсутствие «несанкционированных грузов и/или персонала», говорится в документе.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя возобновление экспорта украинского зерна, сделал многообещающее заявление.Однако даже в прошлом году доля украинских зерновых на мировом рынке была сравнительно невелика и составляла 13% кукурузы, 11% ячменя и 9% пшеницы.Заявления из КремляВ Кремле заявили, что, если на Украине действительно будет построен завод по производству турецких беспилотников Bayraktar, то Россия примет соответствующие меры по его демилитаризации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил о планах Bayraktar по строительству такого завода. По его словам, компания уже зарегистрировалась на Украине и купила там земельный участок и разработала проект завода.Также Песков рассказал, что предпосылок к встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите «Большой двадцатки» в ноябре пока нет. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что Зеленский может посетить встречу, если там будет присутствовать Путин. 17-й саммит «Большой двадцатки» пройдёт на острове Бали (Индонезия). Зеленский был приглашён на него в качестве гостя.Другое заявление Подоляка касалось контрнаступления ВСУ в Херсонской области, про которое на протяжении последнего времени постоянно сообщали официальные лица киевского режима. Фактически он признал, что эти сообщения были ложью.Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» и полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру сказал, что, по его мнению, руководство ВСУ действительно готовило наступление в Херсонской области. По информации обозревателя, такую задачу перед ВСУ поставил Зеленский.На подготовку ВСУ наступления, по его мнению, свидетельствовали и постоянные обстрелы Антоновского моста, Каховской плотины и моста через речку Ингулец.Потери ВСУО новых потерях ВСУ рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.По его словам, в результате наступательных действий подразделений российских войск 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады ВСУ потерял более 340 человек убитыми и ранеными, а оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые батальном позиции.Он также рассказал об уничтожении заглубленного командного пункта военно-воздушных сил киевского режима под Винницей.Далее он сообщил об уничтожении большого склада с боеприпасами в районе населённого пункта Умань в Черкасской области. При этом, по словам Конашенкова, было ликвидировано более 300 реактивных снарядов к РСЗО HIMARS производства США и боеприпасы к гаубицам M777.Он также сообщил об уничтожении средствами российской ПВО самолёта МиГ-29 ВВС киевского режима в районе населённого пункта Торецкое в ДНР.Ранее военный эксперт Андрей Прокаев в интервью Украина.ру объяснил, почему у киевского режима после многих месяцев спецоперации всё ещё остаются боевые самолёты.По его словам, в первые дни боевых действий киевский режим перебазировал свои самолёты на аэродромы, которые считались заброшенными еще с 1990-х и начала 2000-х годов, и это позволило избежать их тотального уничтожения.Используемую инфраструктуру нельзя назвать полноценными аэродромами, но лётные поля там остались, а авиакеросин подгоняется в заправочных машинах, уточнил специалист.Национальный антитеррористический комитет предупреждаетВ Москве прошло заседание Национального антитеррористического комитета РФ, на котором прозвучало предупреждение об активизации деятельности спецслужб киевского режима против России.«На фоне проведения специальной военной операции активизировалась деятельность украинских спецслужб и националистических структур по склонению молодых россиян к совершению терактов», — говорится в распространённом Комитетом заявлении.Как отметили в Комитете, «необходимо активнее формировать у молодежи неприятие идеологии терроризма и других деструктивных течений».

https://ukraina.ru/20220725/1036827296.html

https://ukraina.ru/20211109/1032615655.html

https://ukraina.ru/20220731/1037045294.html

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2022

Дмитрий Штраус

Дмитрий Штраус

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Штраус

хроники, владимир зеленский, михаил подоляк, владимир путин, песков, наступление, обстрелы, терроризм, конашенков