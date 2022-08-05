https://ukraina.ru/20220805/1037335669.html

Виктор Баранец: В Донбассе РФ оставила от ВСУ смесь бетонного крошева и человеческих тел

Виктор Баранец: В Донбассе РФ оставила от ВСУ смесь бетонного крошева и человеческих тел - 05.08.2022 Украина.ру

Виктор Баранец: В Донбассе РФ оставила от ВСУ смесь бетонного крошева и человеческих тел

Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T13:46

2022-08-05T13:46

2022-08-05T15:08

интервью

россия

всу

донбасс

украина

himars

оружие

авдеевка

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Российские войска в ходе кампании на Украине по-прежнему не до конца решили проблему с поставками беспилотников. Зато используются новейшие виды вооружений, такие как Су-34, ЗРК "Бук-М3" и снайперская винтовка "Сумрак", которые отлично себя зарекомендовали, считает военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее поступали сообщения о том, что союзные силы в Донбассе взяли под контроль Пески, из которого ВСУ регулярно обстреливали Донецк. Но оказалось, что это было преждевременно - зачистка продолжается.- Виктор Николаевич, за счет чего противнику еще удается оказывать там сопротивление? Что нам даст установление контроля над Песками в плане разгрома авдеевской группировки ВСУ?- На войне частенько бывает, что сообщения об успехах с любой стороны бывают преждевременными и необъективными. Некоторые командиры горячатся побыстрее доложить наверх об успехе.Но мы с вами можем говорить только об одном факте, который признал даже главком ВСУ Залужный. Он аккуратненько сообщил, что "украинские войска отошли в районе Авдеевки". Он не стал использовать слово "отступили", чтобы меньше, извините за выражение, люлей получить от Зеленского из-за отвода войск.Война – это попеременные атаки и попеременная оборона. Вы спрашиваете, почему они там держатся и почему мы пять месяцев стояли у Авдеевки? Этот вопрос нельзя обходить. Отвечаю: восемь лет авдеевский район зарывался в землю на глубину до 15 метров под четырехметровым слоем железобетона. Попробуйте их оттуда выковырять. Для этого нужны очень тяжелые бомбы и очень тяжелая артиллерия.В конце концов, мы под Авдеевкой решили эту проблему. Извините за мое офицерское кощунство, но на первой линии обороны от противника осталась смесь бетонного крошева и человеческих тел. Прежде всего, за счет артиллерии. Авиация нам тоже серьезно помогала, не будем обижать летчиков. Это и решило исход боев за Авдеевку.Что касается Песок, Зеленский не побоялся назвать там ситуацию "адом". Я уже не говорю об откровениях рядового украинского бойца, с которым он выступил в соцсетях. Все это показывает, какое колоссальное преимущество российская армия имела на этом участке. Но не только российская армия. Не надо забывать о первом и втором корпусах Народной милиции ДНР/ЛНР. Они тоже участвовали в этих делах, как и знаменитый отряд "Вагнера".- Почему мы раньше не могли наносить такие концентрированные артиллерийские удары на авдеевском направлении?- Потому что в этом городе находилось огромное количество мирных жителей. До начала операции их было 30 тысяч, потом половина ушла оттуда, оставив стариков, а потом оттуда ушла большая их часть. Только мирное население сдерживало нас от того, чтобы стереть Авдеевку с лица земли.- Военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Соледаре по-прежнему ведутся бои в промзоне, зацепиться за улицы города сложно ввиду массированной работы артиллерии противника, которая бьет по собственным оставленным позициям, потому что все пристрелено. Как мы будем решать эту проблему исходя из нашего предыдущего опыта?- Подавим вражескую артиллерию, чтобы она нам не мешала развертывать наступление. Да, мы зацепились за окраины завода Knauf, но его протяженность – два километра. Его цеха – это идеальный укрепрайон для отступающей армии. А мы должны беречь его величество солдата и офицера. Безмозгло лезть на хорошо укрепившегося противника нельзя. Это не наша тактика. И на часы командиры не поглядывают. Не обращают внимания на реплики нетерпеливых обывателей: "почему мы так медленно идем, почему мы топчемся". Мы идем так, как нам это позволяет делать противник, и так, чтобы сберечь людей.- Можно ли навскидку сказать, какой из городов более укреплен: Артемовск или Соледар?- И в том, и в другом городе есть промышленные предприятия. Но, учитывая масштабы завода Knauf, думаю, что в Соледаре нам будет труднее.- Просматриваются ли сейчас общие контуры наступления на Славянск и Краматорск, где находится главная группировка противника?- Тут добавился новый фактор, который серьезно повлияет на дальнейший ход операции. Безусловно, главное сражение будет на гигантском плацдарме Славянск — Краматорск, где, по разным данным, окопались от 70 до 100 тысяч представителей ВСУ. Один из переломных моментов во всей спецоперации наступит тогда, когда мы возьмем эти города.Но сейчас на поле битвы образовалась новая сцена, которую нельзя не учитывать. Еще полтора месяца назад военное и политическое руководство Украины говорило о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном. Зеленский поставил задачу покрошить и утопить в Днепре российскую группировку, которая находится на правом берегу, не дав ей отступить.Зачем они крошили Антоновский мост, Каховскую плотину и мост через речку Ингулец? Они рассчитывали, что нанесут такой мощный удар по нам, что мы побежим, а мостов не будет, и нас покрошат. Но мы быстренько выкрутились из этой ситуации. В рекордные сроки наладили понтонную переправу и поломали расчеты противника на эту мнимую победу.Сейчас пришла новая информация. Украинские генералы поняли, что мы подготовились очень серьезно. И Залужный вроде бы убедил Зеленского не лезть на рожон к россиянам под Херсоном. Потому что можно получить очень серьезное поражение. Вроде бы херсонская группировка ВСУ сейчас направится в Николаев. Потому что в Николаеве – серьезная часть населения настроена антироссийски, и потому что там собран очень серьезный украинский кулак. Чтобы его покрошить, нам потребуются очень серьезные усилия.- Amnesty International выступила с докладом, в котором обвинила киевский режим в целом ряде военных преступлений. Они это сделали, потому что больше нельзя отрицать очевидное? Или это действительно сигнал со стороны Запада?- Запад много лет не замечает очевидного и замалчивает то, что западному обывателю может открыть глаза на происходящее. Но тот сигнал, о котором вы говорите – очень любопытный. Мы не ждали этого от этих злодеев. А тут они прямо говорят, что украинская армия нарушает международные правила ведения войны, занимая больницы и школы. Этого нельзя отрицать.Мне кажется, по мере развития ситуации западное общественное мнение, которое завернуто в толстый слой американской брехни, начинает трещать. Сквозь этот асфальт проступают робкие ростки правды. В западной прессе все чаще выступают журналисты, которые говорят, что ситуация на поле боя — не совсем такая, какой ее рисуют украинские, американские и британские СМИ. И появился целый поток честных репортажей о том, что было в Буче и в Еленовке. Спасибо им. Мы сможем на это опираться.- Если мы полностью возьмем Авдеевку, решит ли это проблему с обстрелами Донецка?- Чтобы прекратились обстрелы Донецка, нам нужно отодвинуть вражескую артиллерию на расстояние в 150-300 км. Дело в том, что американские гаубицы М-777 бьют на 70-80 км. "Точка-У" бьет на 120 км. А если американцы поставят к «Хаймарсам» тактические ракеты, то они будут бить на 270 км. Поэтому я говорю про 300 километров, чтобы их «Хаймарсы» не доставали до Донецка. Если эта задача будет решена, мы сможем радостно сказать, что сегодня впервые на Донецк не упал ни один снаряд, ни одна ракета.- В ходе этой кампании мы столкнулись с ситуацией, когда у нас вроде бы есть превосходные образцы вооружений, но они не всегда оказываются в нужном месте и в нужное время. Удалось ли нам сейчас решить эту проблему?- Вы неправильно ставите вопрос. У нас оружие то, что нужно. Мы еще не достали из рукава много боевой техники. Вы лучше спросите, какого черта у нас беспилотников катастрофически не хватает? Бывший вице-премьер Борисов аккуратно сказал, что "мы опоздали с их внедрением". Правду надо говорить. Мы провалились. Именно поэтому мы стахановскими темпами их по сотни и тысячи в день клепаем. И легкие, и средние, и тяжелые. Этот провал мы пытаемся исправить.Но у нас на поле боя беспилотники все же есть, а то, не дай бог, меня сейчас какой-нибудь генерал упрекнет. У нас работают "Орлан-10" и "Форпост", а на днях уже "Ласточка" полетела, и "Ланцет" работает. Другое дело, что всего этого мало. И легких беспилотников, которые необходимы каждому взводному, потому что им надо видеть, что творится за тем бугорком и за той посадкой.Да, проблема решается не в том объеме, который нужен армии, но она решается. Я думаю, что на 60-70% мы эту проблему решим уже в августе.- А сколько всего нам надо ударных и разведывательных беспилотников, а сколько обычных коптеров?- Многие тысячи. Посмотрите, какие закупки делал Киев до и в ходе операции. У одной страны – 600, у другой – 1,5 тысячи, у третьей – две тысячи.Армяно-азербайджанский конфликт показал значение беспилотников над полем боя. Наши высоколобые стратеги этого не знали? Они же нас все время убеждали, что это высокотехнологичная война. А это не только беспилотники – это роботы и лазерное оружие. Мы-то правильно формулировали задачу, но недостаточно дали нашей родной армии разведывательно-ударные беспилотники.Вы спрашиваете меня про оружие. Наша армия вышла на поле боя с разным оружием. И с проверенным в боях в Сирии, Чечне и Южной Осетии. Это старое оружие, но оно модернизированное.Еще у нас есть оружие, которое не надо модернизировать, потому что оно себя прекрасно показало в Сирии. И третий сорт оружия – новье, которое впервые появилось на поле боя.Например, Су-34 с его контейнерами, которые позволяют читать карту боевых действий и обеспечивать наводку нашей артиллерии и ракетам. У нас есть "Бук-М3". Мы знаем, что они предназначены для самолетов, вертолетов и ракет. Но оказалось, что благодаря профессионализму наших людей мы можем сбивать ракеты HIMARS. Как сказал один офицер, это оружие показало такие резервы, которые даже не были заложены в тактико-техническом задании Минобороны. Вот на что способно гениальное оружие.Эта операция открывает новые возможности для наших вооружений. У нас и снайперские винтовочки стали появляться. И "Сумрак", и другие винтовки Лобаева. Потихоньку на фронт из рукава мы начинаем доставать оружие, включая лазерное.

https://ukraina.ru/20220718/1036556464.html

https://ukraina.ru/20220805/1037321166.html

https://ukraina.ru/20220803/1037259974.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, донбасс, украина, himars, оружие, авдеевка