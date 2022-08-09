Волкер и овцы: чего Запад требует от Украины - 09.08.2022 Украина.ру
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Волкер и овцы: чего Запад требует от Украины
Волкер и овцы: чего Запад требует от Украины - 09.08.2022 Украина.ру
Волкер и овцы: чего Запад требует от Украины
Украина.ру, 09.08.2022
2022-08-09T12:44
2022-08-09T12:44
сша
украина
россия
сво
военная помощь
война
дипломатия
политика
курт волкер
эксклюзив
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Статус Курта Волкера сейчас неопределённый. В СМИ его представляют как бывшего спецпредставителя Госдепа США. Однако очевидно, что это один из экспертов по Украине, чей голос авторитетен для представителей обеих партий в Конгрессе. При этом он человек безответственный – может говорить то, чего действующие политики и чиновники сказать по каким-то причинам не могут.В понедельник, 8 августа, Волкер дал интервью "Европейской правде" (отдельное издание авторитетного холдинга "Украинская правда", контролируемого правительством США), в котором высказал несколько важных мыслей.О победе УкраиныВолкер сказал, что Россия уже не достигла своих целей: "Путин имел намерение уничтожить Украину как государство, уничтожить её народ и культуру". Именно так он понимает заявления российского руководства о "денацификации".То есть США разделяют мнение Владимира Зеленского о том, что Украина может существовать только как нацистское государство (Волкер называет это независимостью и демократией). Правда, остаётся непонятным, кто является автором такой трактовки – США или всё же украинское руководство.По его мнению, Украина должна продолжать войну до полного "освобождения" своей территории, включая Крым. "Украина вернёт некоторые ключевые территории. В следующем году мы увидим дальнейшие попытки Украины выбить россиян со своей земли, пожалуй, тоже в известной степени успешные".При этом он специально отметил, что не знает, ни сколько будет продолжаться конфликт, ни способна ли Украина в принципе решить поставленную им задачу. Более того, он обратил внимание на то, что и Байден не говорит о победе – только о том, что Украина не должна проиграть.Тут очень к месту была бы известная цитата сенатора Гарри Трумена: "Пусть они убивают друг друга как можно больше" (помогать России Волкер не предлагает).О членстве Украины в НАТОТему "войны до последнего украинца" Волкер развивает в ответе на вопрос о членстве Украины в НАТО. По его мнению, "Украина должна стать членом НАТО", но есть проблема "оккупированных территорий".Для Грузии, при этом, достаточно "формулы Расмуссена" – пусть Грузия пообещает не решать вопрос Абхазии и Осетии военным путём и тогда гарантии НАТО будут распространяться только на контролируемую Тбилиси территорию (то есть, если Грузия всё же решит вернуть Осетию силой, НАТО вмешиваться не будет).В отношении Украины эта формула не действует: "5 лет назад (…) было мнение, что Донбасс не нужен России, а потому его можно вернуть быстрее, а возвращение Крыма займёт больше времени. Но теперь война разбила все эти рассуждения".Прежде чем вступить в НАТО, Украине надо восстановить контроль над всей своей территорией, но сам Волкер не верит, что Украина способна на это. Интересная, однако, формула членства.О третьей мировой войнеОбъясняя позицию администрации США, дипломат указывает, что Америка даёт помощь Украине в таких объёмах, которые нельзя трактовать как прямое участие США в конфликте. Он считает, что это неправильно – надо давать больше помощи.По его мнению, политика Байдена может привести к Третьей Мировой войне (прямо он об этом не говорит, но сравнивает нынешнюю ситуацию с "политикой умиротворения агрессора" в 1930-х), а вот более масштабная помощь поможет её предотвратить.При этом он позиционирует себя в качестве представителя "партии войны" – некоего современного Черчилля. Тот, правда, обещал "кровь, труд, слёзы и пот" британцам. Волкер же предлагает это украинцам.Во всяком случае, ни о готовности США непосредственно принять участие в конфликте, ни о цене, которую приходится платить за конфликт с Россией США и Евросоюзу уже сейчас, он ничего не говорит.Впрочем, экономические вопросы в интервью обсуждались только в одном аспекте – Украина должна обеспечить свободу деятельности транснационального капитала на своей территории.Военные поставкиТут прозвучало две важные мысли, в которых Волкер дискутирует с Викторией Спартц.Во-первых, он утверждает, что контроль над поставляемыми вооружениями достаточный: "Мы видим удары хаймерсов, мы видим куда они стреляют".Волкер прямо об этом не говорит, но он признаёт, что США полностью проинформированы относительно ударов по Еленовке и по жилым кварталам. И США это устраивает. То есть они берут на себя полную ответственность за гибель гражданских лиц в результате применения поставленных ими вооружений. Другое дело, что Волкер – лицо неофициальное. Администрация США этого не признает.Во-вторых, по его мнению, США должны беспокоиться не из-за контрабанды вооружений (он её не отрицает), а о недостаточных объёмах поставок.Опять же, Волкер готов взять на себя ответственность за появление поставленных Украине вооружений где угодно ещё, но администрация США имеет свою точку зрения на этот вопрос. Скорее всего немного иную.О РоссииВолкер обосновывает необходимость помощи Украине тем, что "США не хотят жить рядом с агрессивной Россией в будущем". Он полагает, что шанс Украины восстановить целостность состоит в государственном перевороте в России, в результате чего она перестанет быть империей и прекратит расширяться.От трёх вопросов журналиста "Европейской правды" относительно перспективы распада России он дипломатично ушёл, но высказался, что это вопрос не к нему, а к людям, которые живут в России. И если они решат в России не жить, он обещает то же, что было после распада СССР: гуманитарную помощь, контроль над оборотом ядерных материалов и налаживание отношений с новыми правительствами.В общем, достаточно прозрачные намерения, но без конкретики. И, кстати, чёткого мнения относительно того, что Украина в результате распада России вернёт свои территории, он не высказал. Хотя журналист хотел именно этого.РезюмеОбщий смысл интервью Волкера сводится к следующему:1. Конфликт на территории Украины – конфликт США и России. Просто США не хотят, чтобы этот конфликт вышел за границы Украины. 2. Война будет продолжаться несколько лет (слова о десятилетиях сказал журналист, Волкер выразил мнение, что так долго война продолжаться не будет). И никаких переговоров с "агрессором".3. Украине не следует обращать внимания на обвинения в недостаточном контроле над экспортом вооружения – это не им адресовано.4. Украина войдёт в НАТО, когда победит, а не победит она никогда.
https://ukraina.ru/20220208/1033233462.html
https://ukraina.ru/20220802/1037066985.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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сша, украина, россия, сво, военная помощь, война, дипломатия, политика, курт волкер, эксклюзив
США, Украина, Россия, СВО, военная помощь, война, дипломатия, политика, Курт Волкер, Эксклюзив

Волкер и овцы: чего Запад требует от Украины

12:44 09.08.2022
 
© Twitter / Kurt VolkerКурт Волкер
Курт Волкер - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Twitter / Kurt Volker
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
Все материалы
Статус Курта Волкера сейчас неопределённый. В СМИ его представляют как бывшего спецпредставителя Госдепа США. Однако очевидно, что это один из экспертов по Украине, чей голос авторитетен для представителей обеих партий в Конгрессе. При этом он человек безответственный – может говорить то, чего действующие политики и чиновники сказать по каким-то причинам не могут.
В понедельник, 8 августа, Волкер дал интервью "Европейской правде" (отдельное издание авторитетного холдинга "Украинская правда", контролируемого правительством США), в котором высказал несколько важных мыслей.
О победе Украины
Волкер сказал, что Россия уже не достигла своих целей: "Путин имел намерение уничтожить Украину как государство, уничтожить её народ и культуру". Именно так он понимает заявления российского руководства о "денацификации".
То есть США разделяют мнение Владимира Зеленского о том, что Украина может существовать только как нацистское государство (Волкер называет это независимостью и демократией). Правда, остаётся непонятным, кто является автором такой трактовки – США или всё же украинское руководство.
По его мнению, Украина должна продолжать войну до полного "освобождения" своей территории, включая Крым. "Украина вернёт некоторые ключевые территории. В следующем году мы увидим дальнейшие попытки Украины выбить россиян со своей земли, пожалуй, тоже в известной степени успешные".
При этом он специально отметил, что не знает, ни сколько будет продолжаться конфликт, ни способна ли Украина в принципе решить поставленную им задачу. Более того, он обратил внимание на то, что и Байден не говорит о победе – только о том, что Украина не должна проиграть.
Пресс-брифинг спецпредставителя США на Украине Курта Волкера - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 13:16
Волкер объяснил, почему США не будут защищать КиевКиеву не стоит рассчитывать на защиту со стороны НАТО в случае возможного конфликта с Россией, сказал бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер
Тут очень к месту была бы известная цитата сенатора Гарри Трумена: "Пусть они убивают друг друга как можно больше" (помогать России Волкер не предлагает).
О членстве Украины в НАТО
Тему "войны до последнего украинца" Волкер развивает в ответе на вопрос о членстве Украины в НАТО. По его мнению, "Украина должна стать членом НАТО", но есть проблема "оккупированных территорий".
Для Грузии, при этом, достаточно "формулы Расмуссена" – пусть Грузия пообещает не решать вопрос Абхазии и Осетии военным путём и тогда гарантии НАТО будут распространяться только на контролируемую Тбилиси территорию (то есть, если Грузия всё же решит вернуть Осетию силой, НАТО вмешиваться не будет).
В отношении Украины эта формула не действует: "5 лет назад (…) было мнение, что Донбасс не нужен России, а потому его можно вернуть быстрее, а возвращение Крыма займёт больше времени. Но теперь война разбила все эти рассуждения".
Прежде чем вступить в НАТО, Украине надо восстановить контроль над всей своей территорией, но сам Волкер не верит, что Украина способна на это. Интересная, однако, формула членства.
- РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 04:30
"Кто первый заявил, тот и победил": эксперт рассказал, где лидирует Украина, а не РоссияТеракт в Севастополе дает возможность киевскому режиму одержать очередную победу в медиапространстве, кричать о нанесенных разрушениях, даже если это не так, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
О третьей мировой войне
Объясняя позицию администрации США, дипломат указывает, что Америка даёт помощь Украине в таких объёмах, которые нельзя трактовать как прямое участие США в конфликте. Он считает, что это неправильно – надо давать больше помощи.
По его мнению, политика Байдена может привести к Третьей Мировой войне (прямо он об этом не говорит, но сравнивает нынешнюю ситуацию с "политикой умиротворения агрессора" в 1930-х), а вот более масштабная помощь поможет её предотвратить.
При этом он позиционирует себя в качестве представителя "партии войны" – некоего современного Черчилля. Тот, правда, обещал "кровь, труд, слёзы и пот" британцам. Волкер же предлагает это украинцам.
Во всяком случае, ни о готовности США непосредственно принять участие в конфликте, ни о цене, которую приходится платить за конфликт с Россией США и Евросоюзу уже сейчас, он ничего не говорит.
Впрочем, экономические вопросы в интервью обсуждались только в одном аспекте – Украина должна обеспечить свободу деятельности транснационального капитала на своей территории.
Военные поставки
Тут прозвучало две важные мысли, в которых Волкер дискутирует с Викторией Спартц.
Во-первых, он утверждает, что контроль над поставляемыми вооружениями достаточный: "Мы видим удары хаймерсов, мы видим куда они стреляют".
Д. Медведев дал интервью телеканалу Аль-Джазира - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 11:53
«Тотальная катастрофа»: Медведев заявил об угрозе Третьей мировойЛюбые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться как объявление войны России. Об этом 28 июня заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает газета «Аргументы и факты»
Волкер прямо об этом не говорит, но он признаёт, что США полностью проинформированы относительно ударов по Еленовке и по жилым кварталам. И США это устраивает. То есть они берут на себя полную ответственность за гибель гражданских лиц в результате применения поставленных ими вооружений. Другое дело, что Волкер – лицо неофициальное. Администрация США этого не признает.
Во-вторых, по его мнению, США должны беспокоиться не из-за контрабанды вооружений (он её не отрицает), а о недостаточных объёмах поставок.
Опять же, Волкер готов взять на себя ответственность за появление поставленных Украине вооружений где угодно ещё, но администрация США имеет свою точку зрения на этот вопрос. Скорее всего немного иную.
О России
Волкер обосновывает необходимость помощи Украине тем, что "США не хотят жить рядом с агрессивной Россией в будущем". Он полагает, что шанс Украины восстановить целостность состоит в государственном перевороте в России, в результате чего она перестанет быть империей и прекратит расширяться.
От трёх вопросов журналиста "Европейской правды" относительно перспективы распада России он дипломатично ушёл, но высказался, что это вопрос не к нему, а к людям, которые живут в России. И если они решат в России не жить, он обещает то же, что было после распада СССР: гуманитарную помощь, контроль над оборотом ядерных материалов и налаживание отношений с новыми правительствами.
В общем, достаточно прозрачные намерения, но без конкретики. И, кстати, чёткого мнения относительно того, что Украина в результате распада России вернёт свои территории, он не высказал. Хотя журналист хотел именно этого.
Ярослав Грицак советский и украинский историк и публицист. Доктор исторических наук, профессор. - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 14:33
Не догнать, так согреться. Украинские идеологи и их мечты о распаде РоссииВ украинских СМИ любят цитировать профессора Католического университета Ярослава Грицака. Он действительно серьёзный учёный ещё советской закалки (кандидатскую диссертацию защитил в 1987 году), а сейчас занимается широким кругом проблем формирования современной украинской нации. Ну и занимает, понятно, «патриотическую» (русофобскую) позицию
Резюме
Общий смысл интервью Волкера сводится к следующему:
1. Конфликт на территории Украины – конфликт США и России. Просто США не хотят, чтобы этот конфликт вышел за границы Украины.
2. Война будет продолжаться несколько лет (слова о десятилетиях сказал журналист, Волкер выразил мнение, что так долго война продолжаться не будет). И никаких переговоров с "агрессором".
3. Украине не следует обращать внимания на обвинения в недостаточном контроле над экспортом вооружения – это не им адресовано.
4. Украина войдёт в НАТО, когда победит, а не победит она никогда.
 
СШАУкраинаРоссияСВОвоенная помощьвойнадипломатияполитикаКурт ВолкерЭксклюзив
 
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