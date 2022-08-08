https://ukraina.ru/20220808/1037400257.html

"Это не наша тактика": военный эксперт о том, как ВС РФ будут освобождать Соледар от ВСУ

"Это не наша тактика": военный эксперт о том, как ВС РФ будут освобождать Соледар от ВСУ - 08.08.2022 Украина.ру

"Это не наша тактика": военный эксперт о том, как ВС РФ будут освобождать Соледар от ВСУ

ВС РФ зацепились за окраины завода Knauf в Соледаре, его цеха — это идеальный укрепрайон для отступающей армии Украины, нельзя лезть на хорошо укрепившегося противника, поэтому надо подавить вражескую артиллерию, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-08-08T12:01

2022-08-08T12:01

2022-08-08T12:01

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Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Соледаре по-прежнему ведутся бои в промзоне, зацепиться за улицы города сложно ввиду массированной работы артиллерии противника, которая бьет по собственным оставленным позициям, потому что все пристрелено.По его мнению, Россия идет так, как это позволяет делать противник, и так, чтобы сберечь людей.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037390843.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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