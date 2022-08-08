"Это не наша тактика": военный эксперт о том, как ВС РФ будут освобождать Соледар от ВСУ - 08.08.2022 Украина.ру
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"Это не наша тактика": военный эксперт о том, как ВС РФ будут освобождать Соледар от ВСУ
"Это не наша тактика": военный эксперт о том, как ВС РФ будут освобождать Соледар от ВСУ - 08.08.2022 Украина.ру
"Это не наша тактика": военный эксперт о том, как ВС РФ будут освобождать Соледар от ВСУ
ВС РФ зацепились за окраины завода Knauf в Соледаре, его цеха — это идеальный укрепрайон для отступающей армии Украины, нельзя лезть на хорошо укрепившегося противника, поэтому надо подавить вражескую артиллерию, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-08-08T12:01
2022-08-08T12:01
всу
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украина
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Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Соледаре по-прежнему ведутся бои в промзоне, зацепиться за улицы города сложно ввиду массированной работы артиллерии противника, которая бьет по собственным оставленным позициям, потому что все пристрелено.По его мнению, Россия идет так, как это позволяет делать противник, и так, чтобы сберечь людей.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037390843.html
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всу, вс рф, новости, россия, украина

"Это не наша тактика": военный эксперт о том, как ВС РФ будут освобождать Соледар от ВСУ

12:01 08.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник
 ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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ВС РФ зацепились за окраины завода Knauf в Соледаре, его цеха — это идеальный укрепрайон для отступающей армии Украины, нельзя лезть на хорошо укрепившегося противника, поэтому надо подавить вражескую артиллерию, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Соледаре по-прежнему ведутся бои в промзоне, зацепиться за улицы города сложно ввиду массированной работы артиллерии противника, которая бьет по собственным оставленным позициям, потому что все пристрелено.
Подавим вражескую артиллерию, чтобы она нам не мешала развертывать наступление. Да, мы зацепились за окраины завода Knauf, но его протяженность — два километра. Его цеха — это идеальный укрепрайон для отступающей армии. А мы должны беречь его величество солдата и офицера. Безмозгло лезть на хорошо укрепившегося противника нельзя. Это не наша тактика.
Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке
По его мнению, Россия идет так, как это позволяет делать противник, и так, чтобы сберечь людей.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
08:49
Против тех, кто хочет в Россию. Режим Зеленского готовит провокации и не будет сдаваться
 
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