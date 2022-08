https://ukraina.ru/20220808/1037390843.html

Против тех, кто хочет в Россию. Режим Зеленского готовит провокации и не будет сдаваться

Украина.ру, 08.08.2022

Главную задачу своего неонацистского режима президент Украина Владимир Зеленский обрисовал сам. В очередном видосике по итогам 165-го дня войны: «Каждую неделю появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга нашей страны. Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это их намерение, будут отвечать. Отвечать перед Украиной».А дальше он разъяснил причину: «Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно будут нужны в определенный момент».При этом украинский Telegram-канал «Украина. Новости. Война» сообщил, что украинские войска методично и успешно обстреляли и нанесли новые поражения Антоновскому мосту в Херсоне, мостам в Дарьевке и Чаплинке. А интернет-рупор режима Зеленского «Украинская правда» сообщил, что 225 нардепам аннулировали дипломатические паспорта, которые не были сданы после официальных командировок: президент-де «злится, что депутаты без дела катаются за границу во время войны».И случилось все это на фоне удивительно дружных и не совсем понятных в своей синхронности заявлениях российских и зарубежных экспертов о том, что анонсированное украинское контрнаступление «в течении 3—6 недель» сорвалось и не состоится. По причине неготовности украинской и готовности российской стороны. В частности, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру заявил, что планы командования ВСУ, военного и политического руководства Украины, которые еще полтора месяца назад говорили о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном, сейчас поменялись.По его словам, украинцы поняли, что российская армия подготовилась очень серьезно и отказались от наступления – чтобы не потерпеть серьезное поражение. "Зачем они крошили Антоновский мост, Каховскую плотину и мост через речку Ингулец? Они рассчитывали, что нанесут такой мощный удар по нам, что мы побежим, а мостов не будет и нас покрошат. Но мы быстренько выкрутились из этой ситуации. В рекордные сроки наладили понтонную переправу и поломали расчеты противника на эту мнимую победу", -- сказал он.И военный эксперт Владислав Шурыгин тоже заявлял, что у Украины нет возможности не то что отвоевать утраченные земли, но и вести "внятное контрнаступление". По его словам, Украине неоткуда взять десяток полностью организованных боеготовых бригад. А заявления о контрнаступлении нужны для того, чтобы поддерживать боевой дух ВСУ и населения страны.Точно в том же ключе выступил и издание "Financial Times", которое привело слова знакомого с ситуацией украинского чиновника, который заявил о возможном контрнаступлении только в 2023 году. Потому что, по словам чиновника, Украина располагает менее 30% необходимого оружия для стратегических потребностей вооруженных сил. "Мы можем использовать по полной каждую поставку на Украину, но если сохранять разумный подход, мы должны просчитать и сопоставить их со своими стратегическими потребностями — в таком случае у нас нет даже 30% того, что нам нужно", -- резюмировал он. И якобы рассказал англичанам: "Мы не рассчитываем получить достаточно возможностей, чтобы спланировать какое-либо решительное контрнаступление на этот год. Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия".Вторил ему и военный эксперт, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, который в свою очередь заявил, что Украина не сможет вернуть контроль над Херсонской областью военным путем. Потому что стремление к контрнаступлению может только привести к весомым потерям живой силы и техники.И это притом, что именно "The New York Times", сославшись на украинских вождей, 22 июля 2022 года разнесла по всему свету, что Украина решила провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Хотя и предупреждала: пока слишком рано говорить о коренном переломе — они скептически относятся к утверждениям о том, что поставки Киеву современных видов вооружения смогут изменить ход событий.Все это действительно говорит, что больше всего режим Зеленского боится двух вещей. Во-первых, что на неподконтрольных Украине территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей пройдут референдумы об определении своей дальнейшей судьбы. И что регионы по итогам народного волеизъявления выберут Россию, а не Украину. Причем уже 11 сентября сего года, на которое в Росси назначен единый день голосования.И замглавы администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов действительно сообщил, что референдум в Херсонской области состоится, несмотря на угрозы со стороны киевской власти и США и их планы этому воспрепятствовать. По его словам по итогам встречи с земляками в Голой Пристани, более 80% жителей готовы выбирать Россию. И референдум даст старт новому отсчету времени для этого региона в составе России. "Референдум должен пройти. Определение на референдуме, где мы примем решение войти в состав большой страны, еще раз закрепит наш статус, в котором никогда Россия отсюда не уйдет. Он поставит точку, когда мы станем субъектом РФ, пойдет другой отсчет времени", -- написал он в соцсетях.При этом параллельно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что против референдумов на освобожденных территориях США и Украина готовы бороться вместе, потому что этот вопрос уже обсуждали с американской стороны эти вопросы обсуждали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли.Кирилл Стремоусов немедленно ответил: "Это все имитация провокационной деятельности. Референдум пройдет, и никакой Кулеба и прочие их американские партнеры не смогут этому помешать. Этот вопрос уже решен. Референдум пройдет. Нет таких сил, которые могут этот референдум остановить и остановить людей, которые пойдут и проголосуют за вступление в состав Российской Федерации".Во-вторых, если режим Зеленского не сможет продемонстрировать военные успех, то – как это ни банально выглядит -- вполне закономерно могут снизиться поставки западного оружия Украине и финансовая помощь ей же. По словам того же Стремоусова, представители киевской власти своими заявлениями о Херсонской области пытаются публично отчитываться перед западными кураторами за вложенные в них деньги и выпросить новые транши. "Деньги вкладываются, поэтому им надо что-то объяснять, что они что-то там делают. То они нападают, то они наступают, то они окружают. Все эти сослагательные наклонения – это уже не только не смешно, но уже и неинтересно", -- резюмировал Стремоусов.Однако ситуация намного серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Украина серьезно готовится дать бой силам спецвоенной операции (СВО) и таки готовит контрнаступление. А все эти разговоры о неготовности или о переносе акции на 2023 года – это не более чем дымовая завеса, отвлекалочки и камуфляжные мероприятия, призванные пустить силам СВО пыль в глаза, успокоить и отвлечь от подготовки к противодействию.На самом же деле вопрос контрнаступления ВСУ не снят с повестки для, и сейчас, похоже, Киев с Вашингтоном ищут, где это удастся сделать максимально неожиданно и успешно. Посудите сами, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) Алексей Данилов рассказал, что успех контрнаступления напрямую зависит от работы сети "миллионов украинских шпионов в России" и на освобожденных территориях, и Украина сейчас активно создает и стимулирует эту сеть. При этом Данилов выступил за ужесточение выезда украинцев за рубеж, потому что они должны воевать: "‎Незачем прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Не можете брать в руки оружие – помогайте другим способом. Это несправедливо − когда мужчины бегут во время войны".Советник главы Офиса президента (ОПУ) Алексей Арестович, как всегда, сетовал, что европейские страны не дали Украине достаточно вооружения, а то "мы бы уже были во Владивостоке". "Это не локальная война, это большой континентальный конфликт, величайшая война с 1945 года. И мы не сможем справиться с ней с таким количеством оружия", — заявил он. И потребовал от Запада для перехода украинских войск к контрнаступлению бронированные машины. Потому что российская армия превосходит "по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает".Но системнее всего украинские требования сформулировал еще один советник ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, для победы Украине нужны: а) дальнобойное оружие и РСЗ всех видов и марок против России и ЛДНР; б) ПВО и ПРО для защиты украинских городов; в) ударные беспилотники – охотники за врагом по всему периметру фронта и тыла; г) много бронетехники для наступления и контрнаступления.При этом Подоляк обвинили Россию в том, что это она обстреливает и свои части, и мирные города ЛДНР. И четко сформулировал тактику ВСУ: "По Донецку бьют сами россияне или корпуса народной милиции непризнанных криминальных "республик". Нам необходимо разрушать три вещи: топливный склады, склады с артиллерийскими снарядами, чтобы уменьшить интенсивность артиллерийских обстрелов (и она уменьшилась существенно) и оперативно-тактические штабы, чтобы сократить возможности наступательного потенциала российской армии. Мы воюем эффективно и креативно. Эти демонстративные удары нам не нужны, они не решают никаких задач".И как всегда Подоляк соврал в главном. Потому что:- обстрелы мирных населенных пунктов нужны Украине для ожесточения России и возможного провоцирования ее на полномасштабную войну и ответных аналогичных ударов по украинским городам и селам. Это подставило бы России перед всем миром как агрессора. И, конечно же, под новые международные санкции, которые выглядели бы более оправданными;- удары Украины по самой крупной Запорожской АЭС выглядит как банальный и опасный ядерный шантаж Запада, чтобы тот дал Киеву больше оружия. Но не только. Зеленский сам по этому поводу сказал: "Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы для АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством — спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли — от "Росатома" до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии". Другими словами, нужны новые санкции и объявление России государством-террористом или спонсором террористов, и тогда дела с санкциями против Москвы пойдут, как по маслу;- ядерный шантаж удивительным образом совпал с работой Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая собралась в Нью-Йорке. И шантаж нужен был для дискредитации России в деле ядерного разоружения;- ситуация с обстрелами нужны Киеву и Вашингтону для дискредитации и еще бОльшего "приручения" международных организаций – Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в деле ударов по Запорожской АЭС, Международного комитета красного креста (МККК) в деле обстрела СИЗО в Еленовке и убийства там пленных "азовцев" и "Amnesty International" в деле обвинений ВСУ в бесчеловечном нарушении правил войны.Так что следить за ВСУ нужно пристально и не самоуспокаиваться. Удары Украина может нанести в любом месте и любой интенсивности – все возможности для этого у нее есть и еще будут, потому что ее продолжают накачивать оружием.Ну, а пострадают от этого, увы, больше всего украинцы. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) назвало число беженцев с Украины, которые прибыли в европейские государства в период с 24 февраля по 3 августа 2022 года. В Европу перебрались 6 303 237 украинских беженцев. Более всего – более 1,9 миллиона из них прибыли в Россию, более 1,2 миллиона — в Польшу, 915 тысяч — в Германию, почти 405 тысяч — в Чехию, около 157 тысяч — в Италию, более 131 тысячи — в Испанию и 104 тысячи — в Великобританию. В других европейских странах их численность составляет менее 100 тысяч.Но, как видим, только Россия готова помогать в полной мере. В том числе, и с упрощенным получением гражданства, указ о котором подписал президент Владимир Путин. Вот против действия этого указа тоже будет направлено украинское контрнаступление – нужно будет напугать украинцев, чтобы не торопились становится россиянами.

