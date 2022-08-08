https://ukraina.ru/20220808/1037390506.html

"Меняет курс": первое судно с украинским зерном не пришло в порт Ливана

"Меняет курс": первое судно с украинским зерном не пришло в порт Ливана - 08.08.2022 Украина.ру

"Меняет курс": первое судно с украинским зерном не пришло в порт Ливана

Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое должно было прибыть в Ливан, меняет курс и ждет указаний об определении своего нового пункта назначения, сказал министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия в Twitter

2022-08-08T07:46

2022-08-08T07:46

2022-08-08T07:46

зерно

украина

ливан

новости

сухогрузы

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Судно вышло из Одессы 1 августа, на его борту 26 тонн кукурузы. В Ливан оно должно было прибыть 7 августа.Соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html

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зерно, украина, ливан, новости, сухогрузы