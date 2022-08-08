"Меняет курс": первое судно с украинским зерном не пришло в порт Ливана - 08.08.2022 Украина.ру
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"Меняет курс": первое судно с украинским зерном не пришло в порт Ливана
"Меняет курс": первое судно с украинским зерном не пришло в порт Ливана - 08.08.2022 Украина.ру
"Меняет курс": первое судно с украинским зерном не пришло в порт Ливана
Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое должно было прибыть в Ливан, меняет курс и ждет указаний об определении своего нового пункта назначения, сказал министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия в Twitter
2022-08-08T07:46
2022-08-08T07:46
зерно
украина
ливан
новости
сухогрузы
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Судно вышло из Одессы 1 августа, на его борту 26 тонн кукурузы. В Ливан оно должно было прибыть 7 августа.Соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.
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зерно, украина, ливан, новости, сухогрузы

"Меняет курс": первое судно с украинским зерном не пришло в порт Ливана

07:46 08.08.2022
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
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Читать в
Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое должно было прибыть в Ливан, меняет курс и ждет указаний об определении своего нового пункта назначения, сказал министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия в Twitter
Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое, по слухам, должно было прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс. Данные указывают на то, что оно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения.
Али Хамия
Министр общественных работ и транспорта Ливана
Судно вышло из Одессы 1 августа, на его борту 26 тонн кукурузы. В Ливан оно должно было прибыть 7 августа.
Соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
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зерноУкраинаЛиванНовостисухогрузы
 
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