https://ukraina.ru/20220808/1037390506.html
"Меняет курс": первое судно с украинским зерном не пришло в порт Ливана
"Меняет курс": первое судно с украинским зерном не пришло в порт Ливана - 08.08.2022 Украина.ру
"Меняет курс": первое судно с украинским зерном не пришло в порт Ливана
Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое должно было прибыть в Ливан, меняет курс и ждет указаний об определении своего нового пункта назначения, сказал министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия в Twitter
2022-08-08T07:46
2022-08-08T07:46
2022-08-08T07:46
зерно
украина
ливан
новости
сухогрузы
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Судно вышло из Одессы 1 августа, на его борту 26 тонн кукурузы. В Ливан оно должно было прибыть 7 августа.Соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.
https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерно, украина, ливан, новости, сухогрузы
"Меняет курс": первое судно с украинским зерном не пришло в порт Ливана
Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое должно было прибыть в Ливан, меняет курс и ждет указаний об определении своего нового пункта назначения, сказал министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия в Twitter