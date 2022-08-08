Востоковед Тавровский: "Весь американский политикум настроен антикитайски"

Не потому, что Байден не любит Си Цзиньпина или Трамп не любил, а потому, что Америка никак не может понять, что ее обходят или ее уже обошли, что она перестает быть владычицей морскою, к которой все идут на поклон, которая определяет правила жизни во всем мире. Это время проходит.

Юрий Тавровский Востоковед Востоковед