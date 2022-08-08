Востоковед Тавровский: "Весь американский политикум настроен антикитайски"
© CC0, PixabayСША Китай
© CC0, Pixabay
Нет никакой разницы, к Демократической или к Республиканской партиям относится представитель американского политикума, все они настроены решительно против Китая, полагает эксперт-востоковед Юрий Тавровский.
Эксперт напомнил, что еще в 2017-2018 годах, когда Трамп развернул противостояние с Китаем, вся эта политика поддерживалась законодательными актами — законами, постановлениями Конгресса.
По всем этим документам практически единогласное было голосование и демократами, и республиканцами. То есть антикитайская истерия, можно называть "синофобия", красиво, как "русофобия". Синофобия — она доминирует, и она будет продолжаться, пока несколько администраций не сменится.
Причиной этому Тавровский считает конкуретоспособность Китая по отношению к США.
Не потому, что Байден не любит Си Цзиньпина или Трамп не любил, а потому, что Америка никак не может понять, что ее обходят или ее уже обошли, что она перестает быть владычицей морскою, к которой все идут на поклон, которая определяет правила жизни во всем мире. Это время проходит.
По мнению эксперта, именно этим и вызвано желание Вашингтона как можно сильнее ослабить Пекин, но без прямого вступления в конфликт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.