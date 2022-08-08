Востоковед Тавровский: "Весь американский политикум настроен антикитайски" - 08.08.2022 Украина.ру
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Востоковед Тавровский: "Весь американский политикум настроен антикитайски"
Востоковед Тавровский: "Весь американский политикум настроен антикитайски" - 08.08.2022 Украина.ру
Востоковед Тавровский: "Весь американский политикум настроен антикитайски"
Нет никакой разницы, к Демократической или к Республиканской партиям относится представитель американского политикума, все они настроены решительно против Китая, полагает эксперт-востоковед Юрий Тавровский.
2022-08-08T06:50
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тавровский
китай
сша
тайвань
новости
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Эксперт напомнил, что еще в 2017-2018 годах, когда Трамп развернул противостояние с Китаем, вся эта политика поддерживалась законодательными актами — законами, постановлениями Конгресса.Причиной этому Тавровский считает конкуретоспособность Китая по отношению к США.По мнению эксперта, именно этим и вызвано желание Вашингтона как можно сильнее ослабить Пекин, но без прямого вступления в конфликт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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тавровский, китай, сша, тайвань, новости

Востоковед Тавровский: "Весь американский политикум настроен антикитайски"

06:50 08.08.2022
 
© CC0, PixabayСША Китай
США Китай
© CC0, Pixabay
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Нет никакой разницы, к Демократической или к Республиканской партиям относится представитель американского политикума, все они настроены решительно против Китая, полагает эксперт-востоковед Юрий Тавровский.
Эксперт напомнил, что еще в 2017-2018 годах, когда Трамп развернул противостояние с Китаем, вся эта политика поддерживалась законодательными актами — законами, постановлениями Конгресса.
По всем этим документам практически единогласное было голосование и демократами, и республиканцами. То есть антикитайская истерия, можно называть "синофобия", красиво, как "русофобия". Синофобия — она доминирует, и она будет продолжаться, пока несколько администраций не сменится.
Юрий Тавровский
Востоковед
Причиной этому Тавровский считает конкуретоспособность Китая по отношению к США.
Не потому, что Байден не любит Си Цзиньпина или Трамп не любил, а потому, что Америка никак не может понять, что ее обходят или ее уже обошли, что она перестает быть владычицей морскою, к которой все идут на поклон, которая определяет правила жизни во всем мире. Это время проходит.
Юрий Тавровский
Востоковед
По мнению эксперта, именно этим и вызвано желание Вашингтона как можно сильнее ослабить Пекин, но без прямого вступления в конфликт.
Виталий Третьяков - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 09:27
Третьяков считает, что США не смогут победить КитайТрудно сейчас представить, чтобы военное столкновение с США осталось локализованным, это с большой вероятностью глобальная мировая война, заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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