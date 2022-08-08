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Эксперт: "Сейчас Россия в информационной войне не проигрывает"
Эксперт: "Сейчас Россия в информационной войне не проигрывает" - 08.08.2022 Украина.ру
Эксперт: "Сейчас Россия в информационной войне не проигрывает"
В настоящее время Россия достаточно грамотно ведет информационную войну, считает политолог и журналист Георгий Бовт.
2022-08-08T08:20
2022-08-08T08:20
2022-08-08T08:20
георгий бовт
россия
информационная война
украина
новости
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По мнению эксперта, иногда ему кажется, что Россия в этой сфере проигрывает, причем не только Западу, но даже Украине. Украинская сторона ведет информационную работу агрессивно и наступательно.Тем не менее, последний кейс с гибелью украинских военнопленных в Еленовском СИЗО внушает Бовту оптимизм.Эксперт считает, что данный эпизод будет показательным во многом: сумеет ли в информационном плане российская сторона не только противостоять, но и переиграть своих оппонентов.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220730/1037003937.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
георгий бовт, россия, информационная война, украина, новости
Эксперт: "Сейчас Россия в информационной войне не проигрывает"
В настоящее время Россия достаточно грамотно ведет информационную войну, считает политолог и журналист Георгий Бовт.
По мнению эксперта, иногда ему кажется, что Россия в этой сфере проигрывает, причем не только Западу, но даже Украине. Украинская сторона ведет информационную работу агрессивно и наступательно.
Я не буду произносить слов "фальсификация", "фейки", это все хорошо разоблачается, и надо сказать, что целый ряд наших федеральных каналов посвящают этому целые передачи, и они показывают, где украинская военная пропаганда говорит неправду.
Тем не менее, последний кейс с гибелью украинских военнопленных в Еленовском СИЗО внушает Бовту оптимизм.
Сейчас мы видим инцидент с гибелью пленных в Еленовке. Пока мне кажется, что в этой информационной войне российское Минобороны не проигрывает. Оно первым сообщило об этом. Оно пригласило туда специалистов международного Красного Креста. Посмотрим дальше, какие козыри будут выложены.
Эксперт считает, что данный эпизод будет показательным во многом: сумеет ли в информационном плане российская сторона не только противостоять, но и переиграть своих оппонентов.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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