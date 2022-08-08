https://ukraina.ru/20220808/1037385774.html

Эксперт: "Сейчас Россия в информационной войне не проигрывает"

Эксперт: "Сейчас Россия в информационной войне не проигрывает" - 08.08.2022 Украина.ру

Эксперт: "Сейчас Россия в информационной войне не проигрывает"

В настоящее время Россия достаточно грамотно ведет информационную войну, считает политолог и журналист Георгий Бовт.

2022-08-08T08:20

2022-08-08T08:20

2022-08-08T08:20

георгий бовт

россия

информационная война

украина

новости

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По мнению эксперта, иногда ему кажется, что Россия в этой сфере проигрывает, причем не только Западу, но даже Украине. Украинская сторона ведет информационную работу агрессивно и наступательно.Тем не менее, последний кейс с гибелью украинских военнопленных в Еленовском СИЗО внушает Бовту оптимизм.Эксперт считает, что данный эпизод будет показательным во многом: сумеет ли в информационном плане российская сторона не только противостоять, но и переиграть своих оппонентов.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220730/1037003937.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

георгий бовт, россия, информационная война, украина, новости