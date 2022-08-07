На Украину прибыл первый за полгода иностранный корабль
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegramзерно судно порт Украина
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegram
Первый с начала российской военной спецоперации иностранный корабль вошёл в украинский морской порт. Информацию об этом опубликовало 6 августа агентство Reuters со ссылкой на украинского министра инфраструктуры Александра Кубракова
Как сообщается, это судно Fulmar S под барбадосским флагом. Министр отметил, что Киев прилагает все усилия для увеличения пропускной способности в украинских портах.
Мы планируем выйти на уровень не менее трёх-пяти судов в день через две недели
22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение об открытии трёх портов на Чёрном море с целью экспорта украинского зерна. 27 июля в Стамбуле (Турция) с этой целью начал работу Совместный координационный центр для досмотра грузов.
28 мая, 18:02Крашенинникова: не стоит препятствовать вывозу зернаОсновная вина в надвигающемся продовольственном кризисе лежит на странах Запада, наложивших санкции на Россию и Белоруссию. Такое мнение выразила политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова в интервью изданию Украина.ру
В августе несколько судов, ранее заблокированных в украинских портах из-за военных действий, вышли из них с грузом зерна.