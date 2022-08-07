На Украину прибыл первый за полгода иностранный корабль - 07.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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На Украину прибыл первый за полгода иностранный корабль
На Украину прибыл первый за полгода иностранный корабль - 07.08.2022 Украина.ру
На Украину прибыл первый за полгода иностранный корабль
Первый с начала российской военной спецоперации иностранный корабль вошёл в украинский морской порт. Информацию об этом опубликовало 6 августа агентство Reuters со ссылкой на украинского министра инфраструктуры Александра Кубракова
2022-08-07T08:49
2022-08-07T08:49
спецоперация
новости
черное море
зерно
турция
экспорт
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Как сообщается, это судно Fulmar S под барбадосским флагом. Министр отметил, что Киев прилагает все усилия для увеличения пропускной способности в украинских портах.22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение об открытии трёх портов на Чёрном море с целью экспорта украинского зерна. 27 июля в Стамбуле (Турция) с этой целью начал работу Совместный координационный центр для досмотра грузов.В августе несколько судов, ранее заблокированных в украинских портах из-за военных действий, вышли из них с грузом зерна.
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новости, черное море, зерно, турция, экспорт

На Украину прибыл первый за полгода иностранный корабль

08:49 07.08.2022
 
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegramзерно судно порт Украина
зерно судно порт Украина - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegram
Читать в
Первый с начала российской военной спецоперации иностранный корабль вошёл в украинский морской порт. Информацию об этом опубликовало 6 августа агентство Reuters со ссылкой на украинского министра инфраструктуры Александра Кубракова
Как сообщается, это судно Fulmar S под барбадосским флагом. Министр отметил, что Киев прилагает все усилия для увеличения пропускной способности в украинских портах.

Мы планируем выйти на уровень не менее трёх-пяти судов в день через две недели

Александр Кубраков
Министр инфраструктуры Украины
22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение об открытии трёх портов на Чёрном море с целью экспорта украинского зерна. 27 июля в Стамбуле (Турция) с этой целью начал работу Совместный координационный центр для досмотра грузов.
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 18:02
Крашенинникова: не стоит препятствовать вывозу зернаОсновная вина в надвигающемся продовольственном кризисе лежит на странах Запада, наложивших санкции на Россию и Белоруссию. Такое мнение выразила политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова в интервью изданию Украина.ру
В августе несколько судов, ранее заблокированных в украинских портах из-за военных действий, вышли из них с грузом зерна.
 
СпецоперацияНовостиЧерное морезерноТурцияЭкспорт
 
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Заголовок открываемого материала
08:49На Украину прибыл первый за полгода иностранный корабль
08:30"Небольшими средствами решаются военно-информационные задачи" - Неменский об эвакуации
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