https://ukraina.ru/20220807/1037372766.html

На Украину прибыл первый за полгода иностранный корабль

На Украину прибыл первый за полгода иностранный корабль - 07.08.2022 Украина.ру

На Украину прибыл первый за полгода иностранный корабль

Первый с начала российской военной спецоперации иностранный корабль вошёл в украинский морской порт. Информацию об этом опубликовало 6 августа агентство Reuters со ссылкой на украинского министра инфраструктуры Александра Кубракова

2022-08-07T08:49

2022-08-07T08:49

2022-08-07T08:49

спецоперация

новости

черное море

зерно

турция

экспорт

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Как сообщается, это судно Fulmar S под барбадосским флагом. Министр отметил, что Киев прилагает все усилия для увеличения пропускной способности в украинских портах.22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение об открытии трёх портов на Чёрном море с целью экспорта украинского зерна. 27 июля в Стамбуле (Турция) с этой целью начал работу Совместный координационный центр для досмотра грузов.В августе несколько судов, ранее заблокированных в украинских портах из-за военных действий, вышли из них с грузом зерна.

https://ukraina.ru/20220528/1034050802.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черное море, зерно, турция, экспорт