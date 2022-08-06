Хроника событий на Украине на утро 6 августа
10:08 06.08.2022 (обновлено: 10:26 06.08.2022)
В Николаеве ввели комендантский час на несколько дней. В Болгарии вспыхнул скандал с поставкой оружия Украине. Конгрессвумен Виктория Спартц не будет прекращать критику украинской власти
С 23:00 5 августа в Николаеве до 05:00 8 августа в Николаеве ввели комендантский час. За несколько часов до этого об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Мной сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23:00 5 августа 2022 года до 05:00 8 августа 2022 года. Всех прошу отнестись с пониманием, спланировать выходные и сделать закупки на эти два дня", - заявил Ким.
Многих введение такого длительного комендантского часа насторожило. Так, некоторые усмотрели в этом желание властей провести зачистку от тех, кого власти считают нелояльными.
"Киевский режим планирует устроить террор и массовые казни русскоговорящего населения в Николаеве. В городе вводят комендантский час с 23:00 - 5 августа до 05:00 8 августа. Для проведения репрессии и террора привлечены иностранные наёмники и члены неофашистских организаций!!! То есть на трое суток подряд. Ранее "стриптизерша" - Ким заявлял о планах закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ и пообещал выплатить по $100 каждому, кто окажет помощь и обезвредить российского помощника. Они будут убивать людей перед своим бегством!!!" - написал в своём Telegram-канале бывший народный депутат Украины Илья Кива.
Эту информацию прокомментировал один из лидеров "Демократической секиры" Александр Нойнец, который находится в Николаеве.
"Честно говоря, это просто унизительно. Почему он пишет, что привлечены иностранные наёмники? Неужели он считает, что мы сами не справимся? Зачем наёмники. Мы справимся, Илья. И ты приезжай, ещё и на тебя хватит", - заявил Нойнец.
Ранее в Николаеве Центральный суд арестовал местного жителя Юрия Арбатского, которого подозревали в передаче данных о ВСУ и теробороне.
По данным СБУ, Арбатский через Telegram-бот передавал данные о расположении формирований ВСУ и теробороны, а также об их возможной деятельности, за которой наблюдал лично.
Сам Арбатский родился в семье юристов и на суде заявил, что признаёт вину лишь по ч.3 ст. 114-2 УК Украины - "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ […], совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения".
"Я считаю, что в стране Украина идёт ущемление прав русских и русскоязычных. Моя дочь училась в младшей школе на русском языке и со следующего года преподавания на русском языке не будет", — пояснил Арбатский в суд свои действия.
Случай Арбатского свидетельствует о том, что в Николаеве хватает людей, недовольных нынешней украинской властью и её политикой. И их судьба в случае зачистки будет весьма печальна, если верить сообщению Кивы.
Миллиарды и тонны из Болгарии
Исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александр Михайлов заявил, что его страна передала Украине 4200 тонн оружия.
"За первые четыре месяца <...> - до 30 июня были подписаны [бывшим министром экономики Корнелией] Ниновой разрешения на экспорт болгарского оружия на 1,16 млрд евро. За этот четырехмесячный период 4200 тонн болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт у границы с Украиной", – рассказал Михайлов на прессконференции.
Он добавил, что имеет документы в доказательство своих слов, но не показал их.
В начале июня правительство Болгарии сообщало, что передало Украине оружия на чуть более, чем 100 млн евро. Оно транспортировалось в Украину через польский аэропорт Жешув неподалеку от границы.
Заявления Михайлова прозвучали на фоне утверждений Ниновой – лидера Болгарской социалистической партии – о том, что за её подписью ни одна единица оружия не была передана Украине.
Ещё в мае парламент Болгарии утвердил решение о ремонте украинской военной техники на оборонных предприятиях, однако о предоставлении вооружения и боеприпасов речь не идет. Позже уже бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что его страна уже оказывает достаточно помощи Украине и поставлять оружие София не планирует.
Неугомонная Спартц
Конгрессмены от обеих партий США потребовали от Виктории Спартц смягчения риторики в отношении украинской власти, сообщило издание CNN.
По данным издания, что Спартц не брали в поездку группы конгрессменов на границу Украины, но она поехала за свой счёт. И её риторика насторожила её коллег.
"Воинственная риторика Спартц, направленная против Зеленского и его советников, разочаровала законодателей обеих партий и чиновников Белого дома. Они обеспокоены тем, что она подрывает их усилия сохранить единство вокруг Украины в ключевой момент. Спартц стала головной болью для военных ястребов, которые уже беспокоятся об усталости в США из-за продолжающейся войны. И её непрекращающаяся критика Украины также происходит на фоне растущего скептицизма со стороны части республиканцев в отношении продолжения поставок оружия и помощи Украине", - сообщило издание.
"Воинственная риторика Спартц, направленная против Зеленского и его советников, разочаровала законодателей обеих партий и чиновников Белого дома. Они обеспокоены тем, что она подрывает их усилия сохранить единство вокруг Украины в ключевой момент. Спартц стала головной болью для военных ястребов, которые уже беспокоятся об усталости в США из-за продолжающейся войны. И её непрекращающаяся критика Украины также происходит на фоне растущего скептицизма со стороны части республиканцев в отношении продолжения поставок оружия и помощи Украине", - сообщило издание.
При этом американские законодатели опасаются, что аргументированная публичная критика Спартц может подорвать доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, навредить отношениям между США и Украиной и дать законодателям повод выступить против следующего пакета помощи.
Как сообщили источники CNN, три ведущих республиканца в комитете Палаты представителей по иностранным делам, комитете Палаты представителей по разведке и комитете Палаты представителей по вооруженным силам призвали Спартц смягчить её позицию.
Как сообщили источники CNN, три ведущих республиканца в комитете Палаты представителей по иностранным делам, комитете Палаты представителей по разведке и комитете Палаты представителей по вооруженным силам призвали Спартц смягчить её позицию.
Источники также сообщили, что Спартц попросила о встрече с председателем Объединённого комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
"Когда они встретились, она снова выразила озабоченность по поводу коррупции в Украине и заявила, что оружие, предоставленное США, идёт не по адресу. Источники сообщают, что Милли не отмахнулся от этих опасений: официальные лица США считают, что коррупция по-прежнему остается проблемой в Украине", – пишет издание.
Таким образом, несмотря на критику Спартц, власти США всё же внимательно относятся к её информации о том, что Украина может нелегально торговать американским оружием.