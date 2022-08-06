https://ukraina.ru/20220806/1037360330.html

Хроника событий на Украине на утро 6 августа

Хроника событий на Украине на утро 6 августа - 06.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 6 августа

В Николаеве ввели комендантский час на несколько дней. В Болгарии вспыхнул скандал с поставкой оружия Украине. Конгрессвумен Виктория Спартц не будет прекращать критику украинской власти

2022-08-06T10:08

2022-08-06T10:08

2022-08-06T10:26

спецоперация

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/02/1033500265_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_25b8987146910b3e8b617b6093aa488f.jpg.webp

С 23:00 5 августа в Николаеве до 05:00 8 августа в Николаеве ввели комендантский час. За несколько часов до этого об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким."Мной сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23:00 5 августа 2022 года до 05:00 8 августа 2022 года. Всех прошу отнестись с пониманием, спланировать выходные и сделать закупки на эти два дня", - заявил Ким.Многих введение такого длительного комендантского часа насторожило. Так, некоторые усмотрели в этом желание властей провести зачистку от тех, кого власти считают нелояльными."Киевский режим планирует устроить террор и массовые казни русскоговорящего населения в Николаеве. В городе вводят комендантский час с 23:00 - 5 августа до 05:00 8 августа. Для проведения репрессии и террора привлечены иностранные наёмники и члены неофашистских организаций!!! То есть на трое суток подряд. Ранее "стриптизерша" - Ким заявлял о планах закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ и пообещал выплатить по $100 каждому, кто окажет помощь и обезвредить российского помощника. Они будут убивать людей перед своим бегством!!!" - написал в своём Telegram-канале бывший народный депутат Украины Илья Кива.Эту информацию прокомментировал один из лидеров "Демократической секиры" Александр Нойнец, который находится в Николаеве."Честно говоря, это просто унизительно. Почему он пишет, что привлечены иностранные наёмники? Неужели он считает, что мы сами не справимся? Зачем наёмники. Мы справимся, Илья. И ты приезжай, ещё и на тебя хватит", - заявил Нойнец.Ранее в Николаеве Центральный суд арестовал местного жителя Юрия Арбатского, которого подозревали в передаче данных о ВСУ и теробороне.По данным СБУ, Арбатский через Telegram-бот передавал данные о расположении формирований ВСУ и теробороны, а также об их возможной деятельности, за которой наблюдал лично.Сам Арбатский родился в семье юристов и на суде заявил, что признаёт вину лишь по ч.3 ст. 114-2 УК Украины - "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ […], совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения"."Я считаю, что в стране Украина идёт ущемление прав русских и русскоязычных. Моя дочь училась в младшей школе на русском языке и со следующего года преподавания на русском языке не будет", — пояснил Арбатский в суд свои действия.Случай Арбатского свидетельствует о том, что в Николаеве хватает людей, недовольных нынешней украинской властью и её политикой. И их судьба в случае зачистки будет весьма печальна, если верить сообщению Кивы.Миллиарды и тонны из БолгарииИсполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александр Михайлов заявил, что его страна передала Украине 4200 тонн оружия."За первые четыре месяца <...> - до 30 июня были подписаны [бывшим министром экономики Корнелией] Ниновой разрешения на экспорт болгарского оружия на 1,16 млрд евро. За этот четырехмесячный период 4200 тонн болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт у границы с Украиной", – рассказал Михайлов на прессконференции.Он добавил, что имеет документы в доказательство своих слов, но не показал их.В начале июня правительство Болгарии сообщало, что передало Украине оружия на чуть более, чем 100 млн евро. Оно транспортировалось в Украину через польский аэропорт Жешув неподалеку от границы.Заявления Михайлова прозвучали на фоне утверждений Ниновой – лидера Болгарской социалистической партии – о том, что за её подписью ни одна единица оружия не была передана Украине.Ещё в мае парламент Болгарии утвердил решение о ремонте украинской военной техники на оборонных предприятиях, однако о предоставлении вооружения и боеприпасов речь не идет. Позже уже бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что его страна уже оказывает достаточно помощи Украине и поставлять оружие София не планирует.Неугомонная СпартцКонгрессмены от обеих партий США потребовали от Виктории Спартц смягчения риторики в отношении украинской власти, сообщило издание CNN.По данным издания, что Спартц не брали в поездку группы конгрессменов на границу Украины, но она поехала за свой счёт. И её риторика насторожила её коллег."Воинственная риторика Спартц, направленная против Зеленского и его советников, разочаровала законодателей обеих партий и чиновников Белого дома. Они обеспокоены тем, что она подрывает их усилия сохранить единство вокруг Украины в ключевой момент. Спартц стала головной болью для военных ястребов, которые уже беспокоятся об усталости в США из-за продолжающейся войны. И её непрекращающаяся критика Украины также происходит на фоне растущего скептицизма со стороны части республиканцев в отношении продолжения поставок оружия и помощи Украине", - сообщило издание.При этом американские законодатели опасаются, что аргументированная публичная критика Спартц может подорвать доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, навредить отношениям между США и Украиной и дать законодателям повод выступить против следующего пакета помощи.Как сообщили источники CNN, три ведущих республиканца в комитете Палаты представителей по иностранным делам, комитете Палаты представителей по разведке и комитете Палаты представителей по вооруженным силам призвали Спартц смягчить её позицию.Источники также сообщили, что Спартц попросила о встрече с председателем Объединённого комитета начальников штабов генералом Марком Милли."Когда они встретились, она снова выразила озабоченность по поводу коррупции в Украине и заявила, что оружие, предоставленное США, идёт не по адресу. Источники сообщают, что Милли не отмахнулся от этих опасений: официальные лица США считают, что коррупция по-прежнему остается проблемой в Украине", – пишет издание.Таким образом, несмотря на критику Спартц, власти США всё же внимательно относятся к её информации о том, что Украина может нелегально торговать американским оружием.

https://ukraina.ru/20220805/1037358132.html

https://ukraina.ru/20220805/1037352817.html

https://ukraina.ru/20220805/1037333056.html

https://ukraina.ru/20220805/1037326449.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив