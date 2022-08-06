https://ukraina.ru/20220806/1037351121.html

Военный эксперт Баранец: после взятия Авдеевки обстрелы Донецка не прекратятся

Военный эксперт Баранец: после взятия Авдеевки обстрелы Донецка не прекратятся - 06.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Баранец: после взятия Авдеевки обстрелы Донецка не прекратятся

Чтобы прекратились обстрелы Донецка, Авдеевку взять мало, новое оружие, поставленное из США позволит по-прежнему бить по городоу. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-08-06T06:15

2022-08-06T06:15

2022-08-06T06:15

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авдеевка

обстрелы

донецк

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном наступлении в Песках и анонсировал в ближайшие дни штурм Красногоровки и Марьинки. Одновременно с этим Генштаб ВСУ сообщил о том, что ВСУ были вынуждены отойти в районе Авдеевки.Эксперт подтвердил успехи ВС РФ и НМ ДНР, однако усомнился в том, что с взятием укрепрайона проблема будет решена. Эксперт добавил, что для того, чтобы гарантированно прекратить обстрелы Донецка, необходимо отодвинуть фронт от столицы ДНР на 300 километров. По его словам, лишь по достижению этого рубежа можно будет заявить о решении проблемы с обстрелами города.Эксперт добавил, что для того, чтобы гарантированно прекратить обстрелы Донецка, необходимо отодвинуть фронт от столицы ДНР на 300 километров. По его словам, лишь по достижению этого рубежа можно будет заявить о решении проблемы с обстрелами города.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037335669.html

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украина, новости, авдеевка, обстрелы, донецк