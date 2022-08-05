Поселок Пески перешел под контроль России и ДНР - 05.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Поселок Пески перешел под контроль России и ДНР
Поселок Пески перешел под контроль России и ДНР - 05.08.2022 Украина.ру
Поселок Пески перешел под контроль России и ДНР
Союзные войска России и ДНР установили полный контроль на поселком Пески в районе Донецка, сообщил 5 августа замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов в эфире Первого канала.
2022-08-05T12:06
2022-08-05T12:06
спецоперация
пески
пески (донецкая область)
донецк
днр
новости
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По словам офицера, силы НМ ДНР и ВС РФ установили полный контроль над населенным пунктом.Установление полного контроля над поселком подтверждает телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова.Накануне, 4 августа, телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на агентство Readovka сообщал, что поселок Пески взят под контроль, однако в нем еще не была проведена зачистка.Бои за Пески идут уже несколько дней. Ранее Илья Емельянов уже сообщал о занятии половины поселка.По мнению военного корреспондента Александра Матюшина, после того, как войска РФ освободят Пески и Красногоровку, начнется полноценное наступление навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск.
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пески, пески (донецкая область), донецк, днр, новости

Поселок Пески перешел под контроль России и ДНР

12:06 05.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБлокпост ДНР возле села Пески в Донецкой области
Блокпост ДНР возле села Пески в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Союзные войска России и ДНР установили полный контроль на поселком Пески в районе Донецка, сообщил 5 августа замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов в эфире Первого канала.
По словам офицера, силы НМ ДНР и ВС РФ установили полный контроль над населенным пунктом.
Что сам поселок Пески под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать
Илья Емельянов
Замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового полка НМ ДНР
Установление полного контроля над поселком подтверждает телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова.
Пески полностью зачищены, наши ребята закрепились. В Марьинке продолжается зачистка. Более половины территории зачищено и под нашим контролем. Есть успехи и на других направлениях.
Даниил Безсонов
Заместитель министра информации ДНР
Накануне, 4 августа, телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на агентство Readovka сообщал, что поселок Пески взят под контроль, однако в нем еще не была проведена зачистка.
Бои за Пески идут уже несколько дней. Ранее Илья Емельянов уже сообщал о занятии половины поселка.
По мнению военного корреспондента Александра Матюшина, после того, как войска РФ освободят Пески и Красногоровку, начнется полноценное наступление навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск.
Народная милиция ДНР продолжает освобождение Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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Военный эксперт объяснил, что будет с ВСУ, когда Россия окончательно зачистит ПескиПолная зачистка от ВСУ населенного пункта Пески в Донбассе позволит союзным войскам выйти на оперативный простор. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
 
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