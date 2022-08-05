Поселок Пески перешел под контроль России и ДНР
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБлокпост ДНР возле села Пески в Донецкой области
Союзные войска России и ДНР установили полный контроль на поселком Пески в районе Донецка, сообщил 5 августа замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов в эфире Первого канала.
По словам офицера, силы НМ ДНР и ВС РФ установили полный контроль над населенным пунктом.
Что сам поселок Пески под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать
Установление полного контроля над поселком подтверждает телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова.
Пески полностью зачищены, наши ребята закрепились. В Марьинке продолжается зачистка. Более половины территории зачищено и под нашим контролем. Есть успехи и на других направлениях.
Накануне, 4 августа, телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на агентство Readovka сообщал, что поселок Пески взят под контроль, однако в нем еще не была проведена зачистка.
Бои за Пески идут уже несколько дней. Ранее Илья Емельянов уже сообщал о занятии половины поселка.
По мнению военного корреспондента Александра Матюшина, после того, как войска РФ освободят Пески и Красногоровку, начнется полноценное наступление навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск.
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