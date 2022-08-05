https://ukraina.ru/20220805/1037331878.html

Поселок Пески перешел под контроль России и ДНР

Поселок Пески перешел под контроль России и ДНР - 05.08.2022 Украина.ру

Поселок Пески перешел под контроль России и ДНР

Союзные войска России и ДНР установили полный контроль на поселком Пески в районе Донецка, сообщил 5 августа замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов в эфире Первого канала.

2022-08-05T12:06

2022-08-05T12:06

2022-08-05T12:06

спецоперация

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пески (донецкая область)

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По словам офицера, силы НМ ДНР и ВС РФ установили полный контроль над населенным пунктом.Установление полного контроля над поселком подтверждает телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова.Накануне, 4 августа, телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на агентство Readovka сообщал, что поселок Пески взят под контроль, однако в нем еще не была проведена зачистка.Бои за Пески идут уже несколько дней. Ранее Илья Емельянов уже сообщал о занятии половины поселка.По мнению военного корреспондента Александра Матюшина, после того, как войска РФ освободят Пески и Красногоровку, начнется полноценное наступление навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск.

https://ukraina.ru/20220805/1037327248.html

пески (донецкая область)

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