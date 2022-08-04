https://ukraina.ru/20220804/1037248209.html
Военкор Матюшин предположил, когда ВС РФ освободят Пески и Красногоровку
Военкор Матюшин предположил, когда ВС РФ освободят Пески и Красногоровку - 04.08.2022 Украина.ру
Военкор Матюшин предположил, когда ВС РФ освободят Пески и Красногоровку
Российские войска вошли в Пески и Красногоровку, они освободят эти территории через две-три недели, а после начнется полноценное наступление навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск, сказал военкор Александр "Варяг" Матюшин в интервью Украина.ру
2022-08-04T04:15
2022-08-04T04:15
2022-08-04T04:15
пески
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украина
славянск
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Он рассказал, что изначально перед российскими подразделениями, стоящими на донецком направлении, стояла задача сдерживания противника, но в начале марта она поменялась и они начали наступление на Марьинку.По его мнению, после того, как войска РФ освободят Пески и Красногоровку, то начнется полноценное наступление навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск.Украинский фронт в скором времени "рухнет, и самое позднее в октябре мы выйдем на свои административные границы", заключил военкор.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036430540.html
Украина.ру
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пески, новости, вс рф, украина, славянск
Военкор Матюшин предположил, когда ВС РФ освободят Пески и Красногоровку
Российские войска вошли в Пески и Красногоровку, они освободят эти территории через две-три недели, а после начнется полноценное наступление навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск, сказал военкор Александр "Варяг" Матюшин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что изначально перед российскими подразделениями, стоящими на донецком направлении, стояла задача сдерживания противника, но в начале марта она поменялась и они начали наступление на Марьинку.
Что же касается других направлений, то наши войска прорвали оборону противника между Красногоровкой и Песками и движутся на соединение с нашими частями, перерезавшими трассу Авдеевка — Константиновка. Также наши войска вошли в Пески и в Красногоровку, и вопрос их полного занятия нами это вопрос двух-трёх недель.
Александр "Варяг" Матюшин
Военкор
По его мнению, после того, как войска РФ освободят Пески и Красногоровку, то начнется полноценное наступление навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск.
Украинский фронт в скором времени "рухнет, и самое позднее в октябре мы выйдем на свои административные границы", заключил военкор.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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