https://ukraina.ru/20220804/1037248209.html

Военкор Матюшин предположил, когда ВС РФ освободят Пески и Красногоровку

Военкор Матюшин предположил, когда ВС РФ освободят Пески и Красногоровку - 04.08.2022 Украина.ру

Военкор Матюшин предположил, когда ВС РФ освободят Пески и Красногоровку

Российские войска вошли в Пески и Красногоровку, они освободят эти территории через две-три недели, а после начнется полноценное наступление навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск, сказал военкор Александр "Варяг" Матюшин в интервью Украина.ру

2022-08-04T04:15

2022-08-04T04:15

2022-08-04T04:15

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Он рассказал, что изначально перед российскими подразделениями, стоящими на донецком направлении, стояла задача сдерживания противника, но в начале марта она поменялась и они начали наступление на Марьинку.По его мнению, после того, как войска РФ освободят Пески и Красногоровку, то начнется полноценное наступление навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск.Украинский фронт в скором времени "рухнет, и самое позднее в октябре мы выйдем на свои административные границы", заключил военкор.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036430540.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пески, новости, вс рф, украина, славянск